ريال مدريد يصطدم بسان جيرمان في دوري الأبطال

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

ريال مدريد

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، وستكون قمة الجولة في المجموعة الأولى عندما يستقبل ريال مدريد الإسباني الثاني برصيد 7 نقاط، نظيره باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 12 نقطة والذي ضمن التأهل للدور التالي بالفعل، وذلك على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، وفي نفس المجموعة يستقبل جالطة سراي التركي المتذيل برصيد نقطة واحدة، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين، على ملعب تيليكوم أرينا الساعة 7:55 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية يستقبل توتنهام الثاني بـ7 نقاط، نظيره أولمبياكس المتذيل برصيد نقطة واحدة، على ملعب توتنهام الساعة 10:00 مساء، وفي نفس الموعد يستقبل النجم الأحمر الثالث برصيد 3 نقاط، نظيره بايرن ميونيخ المتصدر بـ12 نقطة، والذي ضمن التأهل للدور الثالث، وذلك على ملعب ريد ستار ستاديوم. وفي المجموعة

وفي المجموعة الثانية يستقبل توتنهام الثاني بـ7 نقاط، نظيره أولمبياكس المتذيل برصيد نقطة واحدة، على ملعب توتنهام الساعة 10:00 مساء، وفي نفس الموعد يستقبل النجم الأحمر الثالث برصيد 3 نقاط، نظيره بايرن ميونيخ المتصدر بـ12 نقطة، والذي ضمن التأهل للدور الثالث، وذلك على ملعب ريد ستار ستاديوم.



وفي المجموعة الثالثة، يستقبل مانشستر سيتي المتصدر بـ10 نقاط، نظيره شاختار دونيتسك الثاني برصيد 5 نقاط، على ملعب الاتحاد في العاشرة مساء، كما يستقبل في نفس الموعد، أتلانتا المتذيل بنقطة واحدة، نظيره دينمو زغرب الثالث برصيد 5 نقاط، على ملعب سان سيرو.



وفي المجموعة الرابعة، يستقبل يوفنتوس المتصدر بـ10 نقاط، والذي ضمن التأهل للدور التالي، نظيره أتلتيكو مدريد الثاني برصيد 7 نقاط، على ملعب أليانز ستاديوم في العاشرة مساء.