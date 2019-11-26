رياضة

ريال مدريد يصطدم بسان جيرمان في دوري الأبطال

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، وستكون قمة الجولة في المجموعة الأولى عندما يستقبل ريال مدريد الإسباني الثاني برصيد 7 نقاط، نظيره باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 12 نقطة والذي ضمن التأهل للدور التالي بالفعل، وذلك على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، وفي نفس المجموعة يستقبل جالطة سراي التركي المتذيل برصيد نقطة واحدة، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين، على ملعب تيليكوم أرينا الساعة 7:55 دقيقة.
وفي المجموعة الثانية يستقبل توتنهام الثاني بـ7 نقاط، نظيره أولمبياكس المتذيل برصيد نقطة واحدة، على ملعب توتنهام الساعة 10:00 مساء، وفي نفس الموعد يستقبل النجم الأحمر الثالث برصيد 3 نقاط، نظيره بايرن ميونيخ المتصدر بـ12 نقطة، والذي ضمن التأهل للدور الثالث، وذلك على ملعب ريد ستار ستاديوم. وفي المجموعة
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قطر‎

قمة ساخنة في افتتاح بطولة كأس الخليج

تنطلق بطولة كأس الخليج، اليوم الثلاثاء، بمواجهة قطر صاحبة الأرض والضيافة أمام العراق، على استاد خليفة الدولي، كما يستضيف ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، المواجهة الثانية والتي ستجمع بين منتخبي الإمارات واليمن، علمًا بأن قطر تستضيف البطولة، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات. وتعد ضربة البداية مهمة لمنتخبي قطر والعراق، حيث إنهما يبحثان عن ضربة بداية قوية من أجل قطع تذكرة العبور للمربع الذهبي، ومن الصعب توقع نتيجة مباراة الافتتاح بين قطر والعراق، حيث إن مباريات الافتتاح دائمًا ما تكون خارج التوقعات.
جريزمان‎ (2)

سواريز: عشت تجربة جريزمان مع برشلونة من قبل

طالب المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، بضرورة الصبر على زميله الفرنسي في صفوف برشلونة أنطوان جريزمان، مشيرًا إلى حاجته للوقت للتأقلم بين جدران العملاق الكتالوني، وقال سواريز، خلال تصريحاته لصحيفة "كيكر" الألمانية: "جريزمان هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكن لفرض قدراته في برشلونة يتطلب الأمر وقتًا وصبرًا للتكيف مع أسلوب الفريق الخاص، وحدث لي ذلك في الأشهر الأولى هنا". وأضاف: "جريزمان يجب أن يكون هادئًا، ومتأكدا أن الأمر سينتهي به بتحقيق الألقاب معنا".
مصر للمقاصة (2)

مصر للمقاصة يسعى لعبور الحدود في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي عادل ماهر وأحمد الكيال، بينما سيكون سيد محمد أحمد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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كريستيانو-رونالدو (8)

سيميوني يتغنى برونالدو قبل صدام يوفنتوس

تغنى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك قبل صدام يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأكد سيميوني على أهمية تحقيق الانتصار بأي صورة لضمان التأهل للدور التالي، وتحدث سيميوني خلال المؤتمر الصحفي اليوم، حيث قال: "نعمل على أن تكون النتائج داعمة للنادي وللاعبين، والأهم هو تحقيق الفوز، لأن أي شيء سينسى سواء قمت بخمس تمريرات صحيحة أو 30".
نيمار‎ (1)

نيمار يزين قائمة سان جيرمان أمام ريال مدريد

حل النجم البرازيلي نيمار، على رأس قائمة فريق باريس سان جيرمان التي تستعد لمواجهة ريال مدريد غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وعاد نيمار للمشاركة مع الفريق الباريسي بعد غياب دام خمسة أسابيع بسبب إصابته مع المنتخب البرازيلي، وشارك خلال انتصار فريقه على ليل، وخرج من القائمة لأسباب مختلفة كل من أندير هيريرا وميتشل باكر ومارسين بولكا وإريك ماكسيم تشوبو موتينج وتيلو كيرير ولايفن كورزاوا ولويك إمبي سو.
هازارد

هازارد يكشف عن محاولات سان جيرمان لضمه

تحدث النجم البلجيكي إيدين هازارد عن كثرة العروض التي انهالت عليه من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما كان لاعبًا في صفوف تشيلسي الإنجليزي، قبل الانتقال، الصيف الماضي، إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني. وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من تشيلسي، بمقابل تخطى الـ100 مليون يورو، وقال إيدين هازارد، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "حاول باريس سان جيرمان التوقيع معي عدة مرات، ولكني أخبرتهم دائمًا بأن إجابتي ستكون لا".
نيمار‎

نيمار قبل صدام ريال مدريد: أنا فى أفضل حال

بدأت الحرب الكلامية تندلع مبكرًا قبل الصدام المرتقب الذى سيجمع بين ريال مدريد الإسبانى ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسى، الأسبوع المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال أوروبا، ووجه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، رسالة إلى جماهير ناديه، خلال تواجده فى مباراة تنس بين رافائيل نادال وكارين خاشانوف، أمس الثلاثاء، فى إطار كأس ديفيز، بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بدعوة من زميله السابق فى برشلونة، جيرارد بيكيه.
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