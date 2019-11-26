رياضة

مبابي: ميسي الأحق بالفوز بالكرة الذهبية

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
أشار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، إلى أحقية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التتويج بالكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم هذا العام، وقال مبابي، خلال تصريحاته لصحيفة "فرانس فوتبول": "لن أتوج بالكرة الذهبية هذا العام، لا أستحقها، فهناك العديد من اللاعبين فعلوا أكثر، في مقدمتهم ميسي المرشح الأبرز، فقد كان أقوى على المستوى الفردي"، وأشار النجم الفرنسي، المتوج بكأس العالم 2018، إلى أن ماني وفان دايك، وكريستيانو رونالدو من المفضلين أيضا للفوز بالجائزة.
وتابع: "لم نفز مع بي إس جي ببطولات وطنية وخيبنا الآمال في دوري الأبطال، صحيح أنه على المستوى الفردي فزت بجوائز كثيرة، لكن كرة القدم لا تلعب بشكل فردي ويجب قبول ذلك". وأضاف اللاعب ذو الـ20 سنة أن الحصول على الجائزة لا يقلقه، مبيّنا: "لازال لدي وقت للفوز بها، لست متعجلا، لست مهووسا بهذا الأمر". وأردف:
اقرأ المزيد
قطر‎

قمة ساخنة في افتتاح بطولة كأس الخليج

تنطلق بطولة كأس الخليج، اليوم الثلاثاء، بمواجهة قطر صاحبة الأرض والضيافة أمام العراق، على استاد خليفة الدولي، كما يستضيف ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، المواجهة الثانية والتي ستجمع بين منتخبي الإمارات واليمن، علمًا بأن قطر تستضيف البطولة، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات. وتعد ضربة البداية مهمة لمنتخبي قطر والعراق، حيث إنهما يبحثان عن ضربة بداية قوية من أجل قطع تذكرة العبور للمربع الذهبي، ومن الصعب توقع نتيجة مباراة الافتتاح بين قطر والعراق، حيث إن مباريات الافتتاح دائمًا ما تكون خارج التوقعات.
جريزمان‎ (2)

سواريز: عشت تجربة جريزمان مع برشلونة من قبل

طالب المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، بضرورة الصبر على زميله الفرنسي في صفوف برشلونة أنطوان جريزمان، مشيرًا إلى حاجته للوقت للتأقلم بين جدران العملاق الكتالوني، وقال سواريز، خلال تصريحاته لصحيفة "كيكر" الألمانية: "جريزمان هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكن لفرض قدراته في برشلونة يتطلب الأمر وقتًا وصبرًا للتكيف مع أسلوب الفريق الخاص، وحدث لي ذلك في الأشهر الأولى هنا". وأضاف: "جريزمان يجب أن يكون هادئًا، ومتأكدا أن الأمر سينتهي به بتحقيق الألقاب معنا".
مصر للمقاصة (2)

مصر للمقاصة يسعى لعبور الحدود في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي عادل ماهر وأحمد الكيال، بينما سيكون سيد محمد أحمد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
جريزمان-مبابى-فرنسا

مبابي يكشف عن الهدف الذي يحلم بتحقيقه

تحدث نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، عن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه بقوة خلال الفترة المقبلة، وقال مبابي في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت: "أود الفوز بلقب كأس العالم مجددًا، لكني أريد الفوز أيضًا بالبطولات التي لم أفز بها بعد، مثل دوري أبطال أوروبا بكل تأكيد"، وأضاف: "إنها بطولة تجعل جميع اللاعبين يحلمون بها، أنا محظوظ لأنني قابلت لاعبين كانوا أبطالًا لها من قبل، لذلك أشاهدهم وأتعلم منهم وأتمنى الفوز بها"، وتابع: "لقد تعلمنا من تجاربنا السابقة، لن نفكر كثيرًا، سنعمل في هدوء، نمتلك لاعبين رائعين، فكرتنا هي إنشاء فريق حقيقي".
ديبالا

ديبالا يعلق على ميزة اللعب إلى جوار ميسي ورونالدو

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، تمتعه بميزة اللعب إلى جوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس، إضافة إلى اللعب إلى جوار ليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني، حيث يمكنه التعلم منهما عن قرب، وقال ديبالا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا"، عن تعاقد يوفنتوس مع رونالدو: "أصدقائي اعتادوا أن يقولوا لي: تلعب مع اللاعب الأفضل في المنتخب (ميسي)، والآن تعاقدوا مع الأفضل أيضًا (رونالدو)، كنت أرد عليهم وأقول إنهم مخطئون، لقد كانت ميزة بالنسبة لي، حيث يمكنني دراستهما كل يوم، نحن نتحدث عن ظاهرتين، عن نوعين يتفوقان بخطوة أو خطوتين على البقية".
نيمار‎ (1)

نيمار يزين قائمة سان جيرمان أمام ريال مدريد

حل النجم البرازيلي نيمار، على رأس قائمة فريق باريس سان جيرمان التي تستعد لمواجهة ريال مدريد غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وعاد نيمار للمشاركة مع الفريق الباريسي بعد غياب دام خمسة أسابيع بسبب إصابته مع المنتخب البرازيلي، وشارك خلال انتصار فريقه على ليل، وخرج من القائمة لأسباب مختلفة كل من أندير هيريرا وميتشل باكر ومارسين بولكا وإريك ماكسيم تشوبو موتينج وتيلو كيرير ولايفن كورزاوا ولويك إمبي سو.
فان-دايك‎

كلوب: فان ديك الأحق بالكرة الذهبية

أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أحقية تتويج المدافع فيرجيل فان ديك بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية هذا العام، وذلك في ظل وجوده في قائمة الـ30 المرشحين للفوز بالجائزة هذا الموسم، إلى جانب كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، والكثير من زملائه في ليفربول، ومنهم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني والهولندي جورجينيو فينالدوم والبرازيلي روبرتو فيرمينو وحارس المرمى أليسون، وذلك بعد أن توج النجم الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة العام الماضي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]