رياضة

«إف سي مصر VS وادي دجلة».. صراع القاع في الدوري

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
وادي دجلة
وادي دجلة
يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء إف سي مصر أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد جمال، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وتامر سمير، بينما سيكون يحيى عبد الحميد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويتذيل إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر، برصيد ثلاث نقاط، جمعهم من ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وتبلغ القيمة السوقية لفريق إف سي مصر 2.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.9 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بمنتخبات الشباب، علاوة على
اقرأ المزيد
قطر‎

قمة ساخنة في افتتاح بطولة كأس الخليج

تنطلق بطولة كأس الخليج، اليوم الثلاثاء، بمواجهة قطر صاحبة الأرض والضيافة أمام العراق، على استاد خليفة الدولي، كما يستضيف ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، المواجهة الثانية والتي ستجمع بين منتخبي الإمارات واليمن، علمًا بأن قطر تستضيف البطولة، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات. وتعد ضربة البداية مهمة لمنتخبي قطر والعراق، حيث إنهما يبحثان عن ضربة بداية قوية من أجل قطع تذكرة العبور للمربع الذهبي، ومن الصعب توقع نتيجة مباراة الافتتاح بين قطر والعراق، حيث إن مباريات الافتتاح دائمًا ما تكون خارج التوقعات.
جريزمان‎ (2)

سواريز: عشت تجربة جريزمان مع برشلونة من قبل

طالب المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، بضرورة الصبر على زميله الفرنسي في صفوف برشلونة أنطوان جريزمان، مشيرًا إلى حاجته للوقت للتأقلم بين جدران العملاق الكتالوني، وقال سواريز، خلال تصريحاته لصحيفة "كيكر" الألمانية: "جريزمان هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكن لفرض قدراته في برشلونة يتطلب الأمر وقتًا وصبرًا للتكيف مع أسلوب الفريق الخاص، وحدث لي ذلك في الأشهر الأولى هنا". وأضاف: "جريزمان يجب أن يكون هادئًا، ومتأكدا أن الأمر سينتهي به بتحقيق الألقاب معنا".
مصر للمقاصة (2)

مصر للمقاصة يسعى لعبور الحدود في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي عادل ماهر وأحمد الكيال، بينما سيكون سيد محمد أحمد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر للمقاصة (2)

مصر للمقاصة يسعى لعبور الحدود في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي عادل ماهر وأحمد الكيال، بينما سيكون سيد محمد أحمد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
هدف -الزمالك (4)

مدرب الزمالك يعدد مكاسب سباعية الأميرية

يرى عصام مرعي، مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لقاء الأميرية الودي الذي انتهى بفوز الأبيض (7- 1)، يعد تجربة طيبة استعدادا للمرحلة المقبلة، ضمن البرنامج الخاص باللقاءات الودية استعدادا للعودة إلى المنافسات المحلية وبداية مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي. وقال مرعي إن الفريق قدم مستوى وأداءً طيبا، وحقق مكاسب كبيرة من هذا اللقاء بغض النظر عن الفوز بهذه النتيجة الكبيرة، وأشار إلى أن هدف الجهاز الفني هو تنفيذ أمور فنية وخططية معينة وهو الغرض الرئيس من اللقاء الودي.
مران الزمالك

مران الزمالك.. جلسة خاصة مع عبدالغني وعودة بن شرقي

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، وشهد المران جلسة بين ميتشو المدير الفني للفارس الأبيض ومحمد عبدالغني مدافع الفريق في حضور أحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد، وطلب المدرب الصربي من اللاعب تنفيذ بعض التعليمات خلال التدريبات، عبارة عن التمركز الصحيح في منطقة الجزاء، وبعض الواجبات الدفاعية. ولم يشارك حازم إمام في التدريبات، بعدما حصل على راحة بإذن من الجهاز الفني للفريق واكتفى ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانيزيوم.
اصابة حمدى فتحى (1)

الجبلاية تقترح على الأهلي سفر حمدي فتحي إلى ألمانيا

اقترح مسئولو اتحاد الكرة على النادي الأهلي، سفر حمدي فتحي لاعب خط وسط المنتخب الوطني والقلعة الحمراء، إلى ألمانيا، لإجراء العملية الجراحية بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة. وتعرض حمدي فتحي لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب الوطني، مساء أمس الإثنين، على ملعب برج العرب، وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة بمعرفة محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إصابته بقطع في غضروف الركبة. ويتحمل مجلس إدارة اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي، نظرًا لأنه تعرض للإصابة خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]