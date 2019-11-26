«إف سي مصر VS وادي دجلة».. صراع القاع في الدوري

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

وادي دجلة

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء إف سي مصر أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد جمال، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وتامر سمير، بينما سيكون يحيى عبد الحميد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويتذيل إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر، برصيد ثلاث نقاط، جمعهم من ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وتبلغ القيمة السوقية لفريق إف سي مصر 2.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.9 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بمنتخبات الشباب، علاوة على

ويتذيل إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر، برصيد ثلاث نقاط، جمعهم من ثلاثة تعادلات وهزيمتين.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق إف سي مصر 2.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.9 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



من جانبه، يحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد ثلاث نقاط، جمعهم من ثلاثة تعادلات وهزيمتين.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.