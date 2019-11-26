سيميوني يتغنى برونالدو قبل صدام يوفنتوس
٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
كريستيانو رونالدو
تغنى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك قبل صدام يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأكد سيميوني على أهمية تحقيق الانتصار بأي صورة لضمان التأهل للدور التالي، وتحدث سيميوني خلال المؤتمر الصحفي اليوم، حيث قال: "نعمل على أن تكون النتائج داعمة للنادي وللاعبين، والأهم هو تحقيق الفوز، لأن أي شيء سينسى سواء قمت بخمس تمريرات صحيحة أو 30".
وتابع "ما يشغلني ويشغل الفريق هو الاستمرار على نفس الخط كما حدث في المباراة الماضية (1-1 أمام غرناطة)، وتمكنا من الحفاظ على قوة اللعب الجماعي، وفي حالة تمكننا من تنفيذ هذا الأمر، فسنكون قادرين على المنافسة دون أدنى شك".
كما تحدث الـ"تشولو" عن مواجهة الغد التي يدخلها بذكرى خسارة الموسم الماضي على نفس
وتابع "ما يشغلني ويشغل الفريق هو الاستمرار على نفس الخط كما حدث في المباراة الماضية (1-1 أمام غرناطة)، وتمكنا من الحفاظ على قوة اللعب الجماعي، وفي حالة تمكننا من تنفيذ هذا الأمر، فسنكون قادرين على المنافسة دون أدنى شك".
كما تحدث الـ"تشولو" عن مواجهة الغد التي يدخلها بذكرى خسارة الموسم الماضي على نفس الملعب بثلاثية نظيفة وتوديع البطولة من ثمن النهائي.
وقال في هذا الصدد "التركيز على تلك المباراة لن يكون مفيدا بالنسبة لنا في مواجهة الغد".
واختتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته بالثناء على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تألق في تلك المباراة بتسجيل أهداف "البيانكونيري" الثلاثة "هاتريك".
"هو لاعب بطل، لاعب من الطراز الأول واستثنائي. لا أعتقد على الإطلاق أن المباراة ستكون بين رونالدو وأتلتيكو مدريد".