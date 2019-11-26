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السيسي يفتتح المجمعات الصناعية بجنوب الرسوة

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد عبر الفيديو كونفرانس. واستأذن المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، السيسي في افتتاح هذه المجمعات بحضور المهندس خالد عبد المبدي سليمان مدير المشروعات بالهيئة، والمقدم إسلام محمد عميرة المشرف على المشروع. وشهد السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المشروعات بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء. وبدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.
وكان في استقبال السيسي لدى وصوله مقر افتتاح المشروعات ببورسعيد، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.من ناحية أخرى، صرح الرئيس، يوم السبت الماضي، إن إجمالي ما أنفقته الدولة على البنية الأساسية
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السيسي يفتتح 3 مشروعات عبر «الفيديو كونفرانس»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه الرئيس عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، 3 مشروعات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أول هذه المشروعات: الصالة المغطاة بالعريش عبر الفيديو كونفرانس، وثانيها: محور 30 يونيو بطول 210 كيلومترات، وثالثها المرحلة الأولى من أرصفة الميناء البحري شرق بورسعيد بإجمالي أطوال 5 كيلو مترات، وأزاح الستار الربان علي عاصم مدير شرق بورسعيد، والمقدم أحمد سمير المشرف على المشروع، معلنا افتتاح المشروع.
الرئيس-السيسى

السيسي: نجهز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تقوم بتجهيز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة من أجل تهيئتها لجذب المستثمرين، مضيفا: "إننا نتحدث عن أمرين هامين هما المنطقة الصناعية والمزارع السمكية، لم يذكر أحد المزارع السمكية لأنها لا توجد في تخطيط اليوم، ولكن أنا أحدثكم عن 19 ألف فدان لإنشاء أفضل المزارع السمكية"، مشددا على أن هناك أمرا هاما جدا وهو التكاليف المالية المطلوبة لتجهيز الأراضي؛ لأنها أرض سباخية شديدة الصعوبة وتحتاج تأهيلا وإعدادا وتجهيزا يتكلف أكثر من مئات الآلاف للكيلو أو الفدان الواحد.
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الأرصاد: غدا سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 18

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود، غدا الأربعاء، طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ربما تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وزير-المالية -محمد-معيط

بعد تقرير فيتش| وزير المالية: نسير على الطريق الصحيح

قال محمد معيط، وزير المالية، إن تأكيد مؤسسة فيتش في تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري عند درجة +B مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسير على الطريق الصحيح. وأوضح أن تقرير مؤسسة فيتش يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي، وفقاً لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء.
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وزيرة الصحة في بورسعيد

التأمين الشامل ببورسعيد.. 549 ألف مشترك و10141 جراحة في 4 أشهر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اليوم السبت، تسجيل 549 ألف مواطن في بورسعيد ضمن المنظومة الصحية الجديدة منذ بدء التسجيل في يوليو الماضي، بالإضافة إلى إجراء 10 آلاف و141 عملية جراحية بمختلف التخصصات في الفترة ذاتها من خلال 7 مستشفيات وهي: السلام بورسعيد، الحياة بور فؤاد، النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، النساء والولادة والتضامن والزهور، جاء ذلك خلال اجتماع للوزيرة مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان مساء اليوم بغرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد، بمبنى الهيئات بمحافظة بورسعيد؛ لمتابعة تسجيل المواطنين بوحدات طب الأسرة، إضافةً إلى معدلات إجراء العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ إطلاق المنظومة .
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رئيس البرلمان يُهدد النواب: «هعملكم بصمة انصراف»

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تغيب الأعضاء عن الحضور للجلسة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بنظام البرلمانات في الخارج، بأن يتم التوقيع قبل الجلسة وعند الانصراف منها. واستنكر عبد العال، قيام بعض النواب، بتوقيع حضور الجلسة والانصراف عن استكمال أعمالها، مطالبا الأعضاء بضرورة الالتزام بالحضور. وقال علي عبد العال: "الانتخابات جاية ولازم الكل يكون حاضر علشان الدوائر تشوف حضوركم".
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

«إسكان النواب» توافق على زيادة رسم التظلم إلى 2000 جنيه

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على مشروع قانون الحكومة بزيادة رسم التظلم المُقدم من ذوي الشأن علي قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك ليكون بما لا يتجاوز 2000 جنية بدلاً من 100 جنيه بالقانون الحالي. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المقدم من الحكومة، بعدما توافق أعضاء اللجنة على أن يكون الرسم بما لا يتجاوزر 2000 جنيهاً بدلاً من 5000 جنيه كما ورد في مشروع قانون الحكومة.
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ننشر تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية في شركات قطاع الأعمال

كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية والإدارية داخل قطاعات شركات قطاع الأعمال، موضحًا أنها تمت على 3 محاور للعمل، الأول يتعلق بمحور الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والثاني يتعلق بالتطوير وضخ أموال لتحقيق عنصر الاستثمار. وأشار توفيق خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة فرج عامر، إلى تعديل القانون رقم 203، موضحًا أنه كان يعالج مشاكل القطاع العام وأن التعديل استهدف تحقيق خطوة نحو تحرير الشركات بما يمكنها من منافسة القطاع الخاص، بعدما احتل مساحة كبيرة من السوق بخلاف إجراءات الحوكمة وزيارة الشفافية.
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