السيسي يفتتح المجمعات الصناعية بجنوب الرسوة

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد عبر الفيديو كونفرانس. واستأذن المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، السيسي في افتتاح هذه المجمعات بحضور المهندس خالد عبد المبدي سليمان مدير المشروعات بالهيئة، والمقدم إسلام محمد عميرة المشرف على المشروع. وشهد السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المشروعات بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء. وبدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.

وكان في استقبال السيسي لدى وصوله مقر افتتاح المشروعات ببورسعيد، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.من ناحية أخرى، صرح الرئيس، يوم السبت الماضي، إن إجمالي ما أنفقته الدولة على البنية الأساسية