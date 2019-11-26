سواريز: عشت تجربة جريزمان مع برشلونة من قبل

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

أنطوان جريزمان

طالب المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، بضرورة الصبر على زميله الفرنسي في صفوف برشلونة أنطوان جريزمان، مشيرًا إلى حاجته للوقت للتأقلم بين جدران العملاق الكتالوني، وقال سواريز، خلال تصريحاته لصحيفة "كيكر" الألمانية: "جريزمان هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكن لفرض قدراته في برشلونة يتطلب الأمر وقتًا وصبرًا للتكيف مع أسلوب الفريق الخاص، وحدث لي ذلك في الأشهر الأولى هنا". وأضاف: "جريزمان يجب أن يكون هادئًا، ومتأكدا أن الأمر سينتهي به بتحقيق الألقاب معنا".

وانضم جريزمان لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تم كسر الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد بدفع 120 مليون يورو. ولعب جريزمان دورًا مهما في تأهل منتخب بلاده لنهائيات يورو 2020، إذ كان سلاحًا فاعلا فى تسجيل وصناعة الأهداف، لكنه حتى الآن لم ينجح في التأقلم مع أسلوب لعب برشلونة. يذكر

وانضم جريزمان لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تم كسر الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد بدفع 120 مليون يورو.



ولعب جريزمان دورًا مهما في تأهل منتخب بلاده لنهائيات يورو 2020، إذ كان سلاحًا فاعلا فى تسجيل وصناعة الأهداف، لكنه حتى الآن لم ينجح في التأقلم مع أسلوب لعب برشلونة.



يذكر أن جريزمان شارك مع برشلونة في 15 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، وتمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أخرى.



وسجل وصنع جريزمان كل أهدافه في الدوري الإسباني، وفشل في ترك أي بصمة مع العملاق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.



ويأمل جريزمان في استعادة بريقه من جديد هذا الموسم، قبل المشاركة مع فرنسا في منافسات اليورو الصيف المقبل.