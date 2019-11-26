رياضة

سواريز: عشت تجربة جريزمان مع برشلونة من قبل

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
طالب المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، بضرورة الصبر على زميله الفرنسي في صفوف برشلونة أنطوان جريزمان، مشيرًا إلى حاجته للوقت للتأقلم بين جدران العملاق الكتالوني، وقال سواريز، خلال تصريحاته لصحيفة "كيكر" الألمانية: "جريزمان هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكن لفرض قدراته في برشلونة يتطلب الأمر وقتًا وصبرًا للتكيف مع أسلوب الفريق الخاص، وحدث لي ذلك في الأشهر الأولى هنا". وأضاف: "جريزمان يجب أن يكون هادئًا، ومتأكدا أن الأمر سينتهي به بتحقيق الألقاب معنا".
وانضم جريزمان لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تم كسر الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد بدفع 120 مليون يورو. ولعب جريزمان دورًا مهما في تأهل منتخب بلاده لنهائيات يورو 2020، إذ كان سلاحًا فاعلا فى تسجيل وصناعة الأهداف، لكنه حتى الآن لم ينجح في التأقلم مع أسلوب لعب برشلونة. يذكر
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الأهلي يصل إلى تونس لمواجهة النجم في دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها فى استاد رادس، مساء الجمعة المقبلة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي (قفشة) وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
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مرتضى منصور: سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب

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سواريز يستعيد ذكريات رباعية ليفربول

استعاد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، ذكريات خسارة برشلونة أمام ليفربول برباعية نظيفة، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، وقال سواريز في تصريحات لصحيفة سبورت: "في الموسم الحالي تعرضت للإصابة مرتين، وكان الأمر مبالغًا فيه خلال المرة الثانية"، وأضاف: "لقد كانوا يتحدثون عن أنني لن أستطيع لعب مباراة سيلتا فيجو أو السفر مع منتخب أوروجواي، ولكني كنت جاهزًا وسمحوا لي بالسفر"، وتابع سواريز: "من المؤلم أن يتم توجيه اللوم لي بسبب الغياب عن نهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم السابق رغم أنني كنت أعاني من إصابة".
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جريزمان يعترف بافتقاره إلى مهارة المراوغة

يرى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أنه لا يعرف كيفية مراوغة الخصوم في المباريات، حيث يفضل اللعب السريع وتمرير الكرة لزملائه. وقال جريزمان خلال حضوره حفلا خاصا لشركة تصنيع أحذية، حيث نقلت تصريحاته صحيفة سبورت: "لا أعرف كيف أراوغ، أفضّل أن أتعامل بلمسة أو لمستين للكرة بسرعة"، وأضاف: "أحب أن تخرج الكرة من بين أقدامي بدقة كبيرة، والتسديد على المرمى"، وشهد الحفل حضور زميليه في البلوجرانا لويس سواريز وصامويل أومتيتي، وزميله السابق في أتلتيكو مدريد، الحارس يان أوبلاك، بالإضافة إلى النجم الفرنسي السابق تييري هنري.
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كلويفرت يعلق على احتمال تولى كومان تدريب برشلونة

علق باتريك كلويفرت، مدير أكاديمية "لا ماسيا" التى تقع فى برشلونة ولاعب الفريق الكتالونى سابقًا، على مستقبل إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لبرشلونة. وقال كلويفرت فى مقابلة مع صحيفة "سبورت" الكتالونية: "مدربو الفريق الأول يجب أن يكون لديهم عقل متفتح، أتفهم أن وظيفتهم متعلقة بالنتائج، وفى حالة عدم التحقق، سيرحلون". وأضاف كلويفرت خلال تصريحاته: "داخل النادى يجب أن يكون هناك لاعبون شباب يتمتعون بالموهبة التى يمكن أن تجعل الفريق الأول أقوى، ويجب أن يكون لديهم هذا الشعور والرؤية التى يمكن أن يصنعوها، وهو أمر مهم حقًا".
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برشلونة: أخبرنا سواريز برغبتنا في ضم مهاجم جديد

أشار الفرنسي إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، إلى إبلاغ الإدارة للاعب الفريق لويس سواريز، بعزمهم على التعاقد مع مهاجم جديد، وقال أبيدال، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتعامل بشفافية مع اللاعبين. سواريز قد يخبرك بأنني في العام الماضي أبلغته أننا سنتعاقد مع مهاجم جديد، لا يعني كلامي أن سواريز لم يوافق على الأمر. إنه قبل هذه القرار لأنه يريد الأفضل للفريق، يمكنني أن أخبرك اليوم بأنه لا يوجد أي لاعب مفضل في هذا المركز، ولكننا نلجأ دائمًا في النادي إلى التخطيط بغض النظر عن المراكز".
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