حرس الحدود لا يعرف طعم الفوز أمام مصر المقاصة

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

حرس الحدود

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر المقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي عادل ماهر وأحمد الكيال، بينما سيكون سيد محمد أحمد حكمًا رابعًا. ويحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، في المقابل، يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثامن بالجدول، برصيد 6 نقاط.

وتشير الأرقام إلى أن المقاصة والحدود تواجها من قبل في الدوري 11 مرة، لم يفز خلالها حرس الحدود مطلقًا، حيث انتصر الفريق الفيومي في ثلاث مواجهات، بينما فرض التعادل نفسه في 8 مواجهات، وسجل الحدود في شباك المقاصة 7 أهداف، وقد سجل الفريق الفيومي في شباك الحرس 12 هدفًا. وتبلغ القيمة السوقية لفريق المقاصة