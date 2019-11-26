تفوق كاسح لميدو في مواجهاته أمام حرس الحدود

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

ميدو

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر المقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمتين. في المقابل، يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثامن بالجدول، برصيد 6 نقاط، جمعهم من فوز وثلاث تعادلات.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق المقاصة 6.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين، و3 آخرين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب. بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق الحدود 3.38 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا واحدا، علاوة على

وتبلغ القيمة السوقية لفريق المقاصة 6.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين، و3 آخرين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق الحدود 3.38 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا واحدا، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



وتشير الأرقام إلى أن المقاصة والحدود تواجها من قبل في الدوري 11 مرة، لم يفز خلالها الحدود مطلقًا، حيث انتصر الفريق الفيومي في ثلاث مواجهات، بينما فرض التعادل نفسه في 8 مواجهات، وسجل الحدود في شباك المقاصة 7 أهداف، بينما سجل المقاصة 12 هدفًا.



وواجه ميدو فريق الحدود من قبل في 3 مواجهات، حين كان مدربًا للزمالك والإسماعيلي، وشهدت تفوقا واضحا لميدو، حيث فاز في الثلاث مواجهات، وسجل رجال ميدو 7 أهداف، ولم تتلق شباكه أي أهداف.

