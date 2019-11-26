ماذا قدم طارق العشري أمام مصر المقاصة؟

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

طارق العشري

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر المقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمتين، في المقابل، يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثامن بالجدول، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز وثلاث تعادلات.

وتشير الأرقام إلى أن المقاصة والحدود تواجها من قبل في الدوري 11 مرة، لم يفز خلالها حرس الحدود مطلقًا، حيث انتصر الفريق الفيومي في ثلاث مواجهات، بينما فرض التعادل نفسه في 8 مواجهات، وسجل الحدود في شباك المقاصة 7 أهداف، وقد سجل الفريق الفيومي في شباك الحرس 12 هدفًا. وواجه أحمد حسام "ميدو"، فريق حرس الحدود

وتشير الأرقام إلى أن المقاصة والحدود تواجها من قبل في الدوري 11 مرة، لم يفز خلالها حرس الحدود مطلقًا، حيث انتصر الفريق الفيومي في ثلاث مواجهات، بينما فرض التعادل نفسه في 8 مواجهات، وسجل الحدود في شباك المقاصة 7 أهداف، وقد سجل الفريق الفيومي في شباك الحرس 12 هدفًا.



وواجه أحمد حسام "ميدو"، فريق حرس الحدود من قبل في 3 مواجهات، حين كان مدربًا للزمالك والإسماعيلي، وشهدت تفوقا واضحا لميدو، حيث فاز في الثلاث مواجهات، وسجل رجال ميدو 7 أهداف، ولم تتلق شباكه أي أهداف.



من جانبه واجه طارق العشري، فريق مصر المقاصة من قبل 10 مواجهات، لم يفز خلالها العشري إلا في لقاء وحيد، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 3 مواجهات، وسجل رجال العشري في شباك الفريق الفيومي 9 أهداف، بينما استقبلت شباكه 14 هدفًا.

