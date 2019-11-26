حمام الشوفان والبابونج.. 6 علاجات منزلية لجدري الماء

تتميز بيكربونات الصودا بخصائص مضادة للالتهابات، كما أنها تستخدم كمطهر، يعمل على التهدئة من الحكة، كل ما عليك هو إضافة كوب من بيكربونات الصودا إلى ماء الاستحمام الفاتر
من أصعب الأمراض التي نتعرض لها الأمراض الجلدية، خاصة إذا كان المرض معديا؛ على سبيل المثال، الهربس والحزام الناري، إضافة إلى التينيا، وغيرها من الأمراض الأخرى، التي تجعلك تتخذ إجراءات الحماية في المنزل والعمل، ولكن من أصعب هذه الأمراض من حيث الأعراض "جدري الماء"، وينتقل من خلال فيروس يسمى "فيروس جدري الماء النطاقي"؛ ما يؤدي إلى عزل المريض حتى لا تنتقل العدوى، حيث يصيب كلا من البالغين والصغار، أي مختلف الفئات العمرية. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
يعد جدري الماء من أكثر الأمراض الجلدية التي تتبعها أعراض بالغة؛ على سبيل المثال، طفح جلدي مع حكة بالغة، وظهور بثور مملوءة بالسوائل، وأعراض تشبه الأنفلونزا، وارتفاع درجة الحرارة، وفقدان الشهية، والصداع، والتعب والإرهاق، وبينما يؤثر جدري الماء فى معظم الأطفال، يصاب البالغون أيضًا عند التعرض لهذا الفيروس،
يعد جدري الماء من أكثر الأمراض الجلدية التي تتبعها أعراض بالغة؛ على سبيل المثال، طفح جلدي مع حكة بالغة، وظهور بثور مملوءة بالسوائل، وأعراض تشبه الأنفلونزا، وارتفاع درجة الحرارة، وفقدان الشهية، والصداع، والتعب والإرهاق، وبينما يؤثر جدري الماء فى معظم الأطفال، يصاب البالغون أيضًا عند التعرض لهذا الفيروس، وإضافة إلى ذلك، تنتقل العدوى عن طريق التنفس، ويؤدي هذا المرض الجلدي إلى الشعور بعدم الراحة. ومن أجل تهدئة الأعراض وإدارتها بشكل صحيح، فى ما يلي بعض العلاجات المنزلية الفعالة، التي يمكنك تجربتها:
1- حمام الشوفان
تعمل حمامات الشوفان على التهدئة من العدوى الجلدية، وتجعلك تشعر بالراحة من الحكة، التي تعمل على تهيج الجلد، وذلك لأنه غني بمكونات مضادة للالتهابات، تسمى البيتا جلوكان، تساعد بشكل كبير في التقليل من الالتهابات والحكة المستمرة.
ولتحضيره في المنزل عليك إحضار ملعقة من الشوفان، قم بنقعها في كوب من الماء الدافئ لدقائق قليلة، وبعد ذلك اسكب الخليط في حقيبة من القماش، واربطها جيدًا، ثم قم بوضعها في ماء الاستحمام المجهز من قبل، وانقعها لمدة 20 دقيقة، وكرر ذلك يوميا، حتى تهدأ الأعراض وتختفي تمامًا.
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2- بيكربونات الصودا
تتميز بيكربونات الصودا بخصائص مضادة للالتهابات، كما أنها تستخدم كمطهر، يعمل على التهدئة من الحكة والبشرة الملتهبة، كل ما عليك هو إضافة كوب من بيكربونات الصودا إلى ماء الاستحمام الفاتر، وبعد ذلك حاول المكوث في الماء من 15 إلى 20 دقيقة، وكرر ذلك يوميا.
3- شاي البابونج
تعد أعشاب البابونج من أقدم النباتات الطبية في العالم، فهى تعرف بخصائصها المضادة للالتهابات والفطريات، إضافة إلى ذلك، تعمل كمضاد حيوي، ومضادة للأكسدة أيضًا، ولاستخدامها في تقليل أعراض جدري الماء، عليك إحضار من 2 إلى 3 أكياس من شاي البابونج، واتركه حتى يهدأ، وبعد ذلك أحضر كراتٍ من القطن، وأضف إليها بعض القطرات، وضعها في الأجزاء التي توجد فيها حكة، كما يمكنك وضع عشبة البابونج في ماء الاستحمام، وانقعها لفترة من الوقت، حتى تحصل على فاعلية كبيرة، وكرر ذلك يوميا.
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4- غسول كالامين
خليط أكسيد الزنك والكالامين يساعد بشكل كبير على التقليل من الحكة، وتهيج الجلد الناتج عن البثور والتقرحات، فبواسطة قطنة صغيرة حاول توزيع الكالامين بشكل مناسب على المناطق التي تشعر بالحكة فيها.
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5- الكمادات الباردة
تساعد أيضًا في التهدئة من أعراض جدري الماء، فعليك وضعها على المناطق المتأثرة، وستساعد على التقليل من الحكة والالتهابات.
6- زيت جوز الهند
يعد زيت جوز الهند علاجا منزليا للتخفيف من أعراض جدري الماء، لأنه يحتوي على حمض اللوريك، الذي يعمل على مكافحة الباكتيريا والفيروسات والفطريات الموجودة على البشرة، ومن ثم يقلل من الحكة في الجلد.
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