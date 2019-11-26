حمام الشوفان والبابونج.. 6 علاجات منزلية لجدري الماء

تتميز بيكربونات الصودا بخصائص مضادة للالتهابات، كما أنها تستخدم كمطهر، يعمل على التهدئة من الحكة، كل ما عليك هو إضافة كوب من بيكربونات الصودا إلى ماء الاستحمام الفاتر

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

أمراض جلدية

من أصعب الأمراض التي نتعرض لها الأمراض الجلدية، خاصة إذا كان المرض معديا؛ على سبيل المثال، الهربس والحزام الناري، إضافة إلى التينيا، وغيرها من الأمراض الأخرى، التي تجعلك تتخذ إجراءات الحماية في المنزل والعمل، ولكن من أصعب هذه الأمراض من حيث الأعراض "جدري الماء"، وينتقل من خلال فيروس يسمى "فيروس جدري الماء النطاقي"؛ ما يؤدي إلى عزل المريض حتى لا تنتقل العدوى، حيث يصيب كلا من البالغين والصغار، أي مختلف الفئات العمرية. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".

يعد جدري الماء من أكثر الأمراض الجلدية التي تتبعها أعراض بالغة؛ على سبيل المثال، طفح جلدي مع حكة بالغة، وظهور بثور مملوءة بالسوائل، وأعراض تشبه الأنفلونزا، وارتفاع درجة الحرارة، وفقدان الشهية، والصداع، والتعب والإرهاق، وبينما يؤثر جدري الماء فى معظم الأطفال، يصاب البالغون أيضًا عند التعرض لهذا الفيروس،