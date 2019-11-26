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حمام الشوفان والبابونج.. 6 علاجات منزلية لجدري الماء

تتميز بيكربونات الصودا بخصائص مضادة للالتهابات، كما أنها تستخدم كمطهر، يعمل على التهدئة من الحكة، كل ما عليك هو إضافة كوب من بيكربونات الصودا إلى ماء الاستحمام الفاتر
تحرير:إسراء سليمان ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
أمراض جلدية
أمراض جلدية
من أصعب الأمراض التي نتعرض لها الأمراض الجلدية، خاصة إذا كان المرض معديا؛ على سبيل المثال، الهربس والحزام الناري، إضافة إلى التينيا، وغيرها من الأمراض الأخرى، التي تجعلك تتخذ إجراءات الحماية في المنزل والعمل، ولكن من أصعب هذه الأمراض من حيث الأعراض "جدري الماء"، وينتقل من خلال فيروس يسمى "فيروس جدري الماء النطاقي"؛ ما يؤدي إلى عزل المريض حتى لا تنتقل العدوى، حيث يصيب كلا من البالغين والصغار، أي مختلف الفئات العمرية. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
يعد جدري الماء من أكثر الأمراض الجلدية التي تتبعها أعراض بالغة؛ على سبيل المثال، طفح جلدي مع حكة بالغة، وظهور بثور مملوءة بالسوائل، وأعراض تشبه الأنفلونزا، وارتفاع درجة الحرارة، وفقدان الشهية، والصداع، والتعب والإرهاق، وبينما يؤثر جدري الماء فى معظم الأطفال، يصاب البالغون أيضًا عند التعرض لهذا الفيروس،
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مغص-التهاب-معدة

تشنجات البطن قد تخفي أمراضا خطيرة.. لا تهمليها

تتعرض المرأة لتشنجات نتيجة الدورة الشهرية، ففي كل شهر تبدأ الآلام في المعدة، من بسيطة إلى حادة، مما يؤدي إلى حدوث تشنجات بالغة، تستمر لعدة أيام، في هذه الحالة، يوصي الطبيب بتناول مشروبات ساخنة، على سبيل المثال مشروب القرفة الساخن، يحتوي على مضادات أكسدة، تحسن من الدورة الشهرية، وبالتالي تقلل الآلام. كما أن الشاي الأخضر فعال بشكل كبير، على الجانب الآخر توجد بعض التشنجات التي تحدث، بدون أن تكون الدورة الشهرية أحد أسبابها، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
قرع-العسل

قرع العسل.. خالي من الدهون ويدعم مرضى السكري

يحتاج مرضى السكري إلى روتين غذائي خاص، غني بالفواكه والخضراوات الصحية، التي تمد الجسم بالألياف الغذائية، مع الابتعاد عن الأطعمة الغنية بكميات عالية من السكريات، وخاصةً المشروبات الغازية، وعصير الفواكه، على الجانب الآخر، يشعر المرضى بالملل، لعدم استهلاك مجموعة متنوعة من الأطعمة، و نظرًا أن القرع غني بالفوائد الصحية والعلاجية، التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، هل يعد هذا النوع من الفواكه صحي لمرضى السكري أم لا؟ وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
عصير-الجزر

اترك الدواء جانبا وتناول مشروب الجزر لعلاج السعال

من المحتمل أنك سمعت عن أن الجزر من الخضراوات الجيدة لصحة عينيك، ولكن قد لا تكون سمعت عن أنه قد يكون علاجا طبيعيا للسعال. الأمر مفاجئ؟ الجزر مكون عظيم قادر على إزالة البلغم، ولهذا يمكنك تحضير شُربة الجزر التي تحارب نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك، فيمكنك تناول الجزر كثمرة. معظم أدوية السعال تحتوي على مُحليات صناعية ومواد حافظة، ولهذا فإن مشروب الجزر الخالي من السموم لديه نفس التأثير ومذاقه أفضل من مذاق الدواء، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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