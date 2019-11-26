هل انتصر ترامب على الديمقراطيين في «الذمة المالية»؟

حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارًا مؤقتًا في ملف تحقيقات الكونجرس في ذمته المالية، بعد أوقفت المحكمة استدعاء شركة المحسابات الخاصة بأعماله
اعتبرت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، قرار المحكمة العليا بمنع مجلس النواب من الحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب في الوقت الحالي، انتصارًا مهما للأخير، خاصة في ظل المعركة الشرسة التي يواجهها من أعضاء الكونجرس.
ويمثل هذا الحكم فوزًا لترامب، الذي يقاتل على عدة جبهات لحماية السجلات المالية الخاصة به، لا سيما في ظل سعي الديمقراطيين للاطلاع عليها وكشفها للرأي العام، وهو الأمر الذي قد يحرج موقف الرئيس الأمريكي على مستوى الجبهة الداخلية.
وحسب ما جاء في شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن أمر المحكمة رجح كفة طلب الرئيس الطارئ بمنع استدعاء الديمقراطيين في مجلس النواب لشركته المحاسبية من المضي قدمًا.
وسيتعين على رئيس القضاة جون روبرتس والقضاة الثمانية الآخرين الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيستمعون إلى دفاع الديمقراطيين بشأن تحديد مدى سلطة الرقابة
وحسب ما جاء في شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن أمر المحكمة رجح كفة طلب الرئيس الطارئ بمنع استدعاء الديمقراطيين في مجلس النواب لشركته المحاسبية من المضي قدمًا.
وسيتعين على رئيس القضاة جون روبرتس والقضاة الثمانية الآخرين الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيستمعون إلى دفاع الديمقراطيين بشأن تحديد مدى سلطة الرقابة في الكونجرس.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
ويمثل ذلك أول اختبار رئيسي لفصل السلطات عن المحكمة العليا، حيث تُشكل قضايا محتملة أخرى تتعلق بمساءلة المحكمة، تحديًا لرئيس القضاة الذي حاول حماية القضاء من ممارسة السياسة في ذلك اليوم.
وقد قضت المحاكم الأدنى بأن الاستدعاء ينتهك الفصل بين السلطات، معتبرة أن المجلس يمكنه متابعة الوثائق كجزء من وظيفته التشريعية المشروعة.
ومن جانبهم، رأى محامو ترامب الشخصيون أن طلب مجلس النواب كان "غير مسبوق"، مؤكدين أن ذلك يعد إشارة قوية إلى أن المحكمة مهتمة في نهاية المطاف بالنظر في القضية وإصدار رسالة حول سلطة التحقيق في الكونجرس ورفض السلطة التنفيذية تسليم المستندات.
ووضع القضاة جدولًا موجزًا للإحاطة لسماع الحجج من كلا الجانبين بشأن ما إذا كان ينبغي على المحكمة الموافقة على سماع استئناف ترامب، حيث يجب على الرئيس تقديم موجزه الافتتاحي في موعد أقصاه 5 ديسمبر، حيث قال مجلس النواب إنه قد يمضي قدمًا بتصويت المساءلة بحلول نهاية ديسمبر.
وقال ستيف فلاديك، المحلل في شبكة "سي إن إن" وأستاذ كلية الحقوق بجامعة تكساس، إن أمر المحكمة يمثل "انتصارا قصير الأجل للرئيس ترامب، لكن من خلال مطالبة الرئيس برفع استئنافه بحلول يوم الخميس المقبل، كفل القضاة أيضًا، إذا اختاروا نسف قضيته لأسباب تتعلق بالأسس الموضوعية، أن يكونوا قادرين على القيام بذلك قبل نهاية يونيو المقبل".
ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين
وأوضح فلاديك، الأمر "يخبرنا بالقليل عن الكيفية التي سيحكمون بها بالفعل".
ونشأت قضية مجلس النواب من خلال مذكرة استدعاء صادرة عن لجنة الرقابة في مجلس النواب في أبريل الماضي إلى شركة المحاسبة الخاصة بترامب "Mazars USA"، والتي تطلب وثائق قالت إنها ستكون ذات صلة بالتحقيق الذي تجريه اللجنة فيما يتعلق بما إذا كان الرئيس قد استفاد من منصبه بشكل واضح للمحكمة من عدمه.
وقضت محكمة استئناف فيدرالية ضد الرئيس في 11 أكتوبر الماضي، بأنها اكتشفت "عدم وجود عيب دستوري متأصل في القوانين التي تتطلب من الرؤساء الكشف عن بعض المعلومات المالية علنًا"، وأضافت المحكمة أن مذكرة الاستدعاء التي تم الطعن فيها تطلب معلومات يمكن أن تقود الكونجرس إلى تغيير أو تعديل قانونها الخاص بالإفصاح المالي والكشف عن الذمة المالية للمسؤولين في البيت الأبيض.
هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟
وبعد صدور الحكم، سارع محامو ترامب الشخصيون إلى المحكمة العليا، وطلبوا منها تعليق أمر الاستدعاء في الوقت الذي يستعد فيه لمطالبة القضاة ببحث القضية في هذه المدة.