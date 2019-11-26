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هل انتصر ترامب على الديمقراطيين في «الذمة المالية»؟

حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارًا مؤقتًا في ملف تحقيقات الكونجرس في ذمته المالية، بعد أوقفت المحكمة استدعاء شركة المحسابات الخاصة بأعماله
تحرير:محمود نبيل ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص
ترامب
ترامب
اعتبرت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، قرار المحكمة العليا بمنع مجلس النواب من الحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب في الوقت الحالي، انتصارًا مهما للأخير، خاصة في ظل المعركة الشرسة التي يواجهها من أعضاء الكونجرس. ويمثل هذا الحكم فوزًا لترامب، الذي يقاتل على عدة جبهات لحماية السجلات المالية الخاصة به، لا سيما في ظل سعي الديمقراطيين للاطلاع عليها وكشفها للرأي العام، وهو الأمر الذي قد يحرج موقف الرئيس الأمريكي على مستوى الجبهة الداخلية.
وحسب ما جاء في شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن أمر المحكمة رجح كفة طلب الرئيس الطارئ بمنع استدعاء الديمقراطيين في مجلس النواب لشركته المحاسبية من المضي قدمًا. وسيتعين على رئيس القضاة جون روبرتس والقضاة الثمانية الآخرين الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيستمعون إلى دفاع الديمقراطيين بشأن تحديد مدى سلطة الرقابة
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مارك-اسبر (3)

الإدارة الأمريكية تجبر وزير البحرية على الاستقالة من منصبه

كشفت مصادر أمريكية، أن مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، أجبر ريتشارد سبنسر وزير البحرية على الاستقالة من منصبه، بسبب "إخلاله بالتسلسل القيادي العسكري وسعيه لإبرام اتفاق سري مع البيت الأبيض". وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق، الذي أدى لإقصاء وزير البحرية عن منصبه، كان له صلة بقضية ضابط العمليات الخاصة إيدي جالاجر، وهو واحد من ثلاثة ضباط يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب، بما تسبب في حالة من التوتر بين وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" وبين الرئيس دونالد ترامب. وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة على "تويتر" قائلاً: "إن إقصاء سبنسر كانت بسبب تجاوزات في إنفاق وزارته وللطريقة التي عومل بها الضابط جالاجر".
مايكل بلومبرج

«مايكل بلومبرج» يعلن ترشحه للرئاسة: أعيد بناء أمريكا

أعلن مايكل بلومبرج، اليوم الأحد، ترشحه للرئاسة الأمريكية، لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديمقراطيين، الساعين للحصول على ترشيح حزبهم، لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، إذ قال بلومبرج، البالغ من العمر 77 عاما، على موقعه على الإنترنت، مع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار: «سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا». وأنهى الإعلان التكهنات حول نوايا بلومبرج الذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق الانتخابات التمهيدية، وتسجيل اسمه مع لجنة الانتخابات الفيدرالية، وفقًا لسكاي نيوز.
البنتاجون

«أمازون» تقاضي البنتاجون بشأن عقد قيمته 10 مليارات دولار

أعلنت شركت أمازون أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية بشأن عقد قيمته 10 مليارات دولار للحوسبة السحابية تم منحه لشركة مايكروسوفت. وأضافت الشركة في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت، أنه تم حفظ الشكوى من قبل، لافتا إلى أن هناك تحيزا لا لبس فيه من جانب الحكومة الأمريكية. وأثارت محاولة أمازون التنافسية لمشروع "سحابة الحرب" انتقادات من الرئيس دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد من البنتاجون إلقاء نظرة فاحصة على الأمر. ومنحت وزارة الدفاع الأمريكية العقد لشركة مايكروسوفت في شهر أكتوبر الماضي.
دونالد ترامب

البيت الأبيض: ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ

قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن تمضي محاكمة المساءلة بغرض العزل قدما في مجلس الشيوخ لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، وإنه يتوقع أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ضمن الشهود. ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، عن بيان للمتحدث باسم البيت الأبيض، قوله إن الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأنه من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب الدستور.
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دونالد ترامب

البيت الأبيض: ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ

قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن تمضي محاكمة المساءلة بغرض العزل قدما في مجلس الشيوخ لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، وإنه يتوقع أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ضمن الشهود. ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، عن بيان للمتحدث باسم البيت الأبيض، قوله إن الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأنه من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب الدستور.
ترامب (2)

قبل جلسة الاستماع.. ما احتمالات عزل ترامب؟

تتراكم آلاف الصفحات من النصوص على طاولة الجهات المعنية بالتحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية ممارسته لضغوط واسعة على أوكرانيا، من أجل التحقيق مع ابن خصمه السياسي جو بايدن، مستخدمًا كارت المساعدات الأمنية الأمريكية. وفي الوقت الحالي، يقوم كبار العقول من كلا الحزبين السياسيين بإعداد أفضل استراتيجيتهم للتحقيق، حيث ينتقل مخطط عزل ترامب إلى مرحلة جديدة، غدًا الأربعاء، مع أول جلسة استماع علنية في ملف القضية التي أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا.
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نيكي هايلي.. صندوق أسود جديد داعم لترامب

تتكشف الحقائق بشكل مستمر داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وضح أنها تعاني من أزمات تتعلق بالتناغم والانسجام بين أعضائها على اختلاف توجهاتهم، ما خلق حالة من الخلاف المستمر، وهو ما أثر بشكل ملحوظ فى السياسة الأمريكية. وكانت السفيرة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، أحدث حلقات كشف خبايا الإدارة الأمريكية، إذ قالت في كتابها الجديد إنها قاومت نداءات كبار مساعدي ترامب لتقويض سياساته، كاشفةً عن المزيد من الانقسام والخيانة حول الرئيس الأمريكي.
ترامب

بعد تصويت النواب على عزل ترامب.. البيت الأبيض: لن يضر لكنه مؤلم

قالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، إن تصويت مجلس النواب على إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يضر الرئيس، لكنه يؤلم الشعب الأمريكي، مشددة على أن ترامب لم يرتكب أي خطأ، وأن النواب الديمقراطيين يعلمون ذلك، جاء ذلك في سياق تعليق للبيت الأبيض على تصويت مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق اليوم الخميس، بالموافقة على مشروع قانون يقر إجراءات عزل ترامب ويجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيق بشأن قضية اتصالاته بأوكرانيا.
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