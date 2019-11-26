هل انتصر ترامب على الديمقراطيين في «الذمة المالية»؟

حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارًا مؤقتًا في ملف تحقيقات الكونجرس في ذمته المالية، بعد أوقفت المحكمة استدعاء شركة المحسابات الخاصة بأعماله

تحرير:محمود نبيل ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص

ترامب

اعتبرت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، قرار المحكمة العليا بمنع مجلس النواب من الحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب في الوقت الحالي، انتصارًا مهما للأخير، خاصة في ظل المعركة الشرسة التي يواجهها من أعضاء الكونجرس. ويمثل هذا الحكم فوزًا لترامب، الذي يقاتل على عدة جبهات لحماية السجلات المالية الخاصة به، لا سيما في ظل سعي الديمقراطيين للاطلاع عليها وكشفها للرأي العام، وهو الأمر الذي قد يحرج موقف الرئيس الأمريكي على مستوى الجبهة الداخلية.

وحسب ما جاء في شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن أمر المحكمة رجح كفة طلب الرئيس الطارئ بمنع استدعاء الديمقراطيين في مجلس النواب لشركته المحاسبية من المضي قدمًا. وسيتعين على رئيس القضاة جون روبرتس والقضاة الثمانية الآخرين الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيستمعون إلى دفاع الديمقراطيين بشأن تحديد مدى سلطة الرقابة