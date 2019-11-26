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الأرصاد: غدا سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 18

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود، غدا الأربعاء، طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ربما تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي يفتتح 3 مشروعات عبر «الفيديو كونفرانس»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه الرئيس عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، 3 مشروعات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أول هذه المشروعات: الصالة المغطاة بالعريش عبر الفيديو كونفرانس، وثانيها: محور 30 يونيو بطول 210 كيلومترات، وثالثها المرحلة الأولى من أرصفة الميناء البحري شرق بورسعيد بإجمالي أطوال 5 كيلو مترات، وأزاح الستار الربان علي عاصم مدير شرق بورسعيد، والمقدم أحمد سمير المشرف على المشروع، معلنا افتتاح المشروع.
الرئيس-السيسى

السيسي: نجهز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تقوم بتجهيز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة من أجل تهيئتها لجذب المستثمرين، مضيفا: "إننا نتحدث عن أمرين هامين هما المنطقة الصناعية والمزارع السمكية، لم يذكر أحد المزارع السمكية لأنها لا توجد في تخطيط اليوم، ولكن أنا أحدثكم عن 19 ألف فدان لإنشاء أفضل المزارع السمكية"، مشددا على أن هناك أمرا هاما جدا وهو التكاليف المالية المطلوبة لتجهيز الأراضي؛ لأنها أرض سباخية شديدة الصعوبة وتحتاج تأهيلا وإعدادا وتجهيزا يتكلف أكثر من مئات الآلاف للكيلو أو الفدان الواحد.
وزير-المالية -محمد-معيط

بعد تقرير فيتش| وزير المالية: نسير على الطريق الصحيح

قال محمد معيط، وزير المالية، إن تأكيد مؤسسة فيتش في تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري عند درجة +B مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسير على الطريق الصحيح. وأوضح أن تقرير مؤسسة فيتش يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي، وفقاً لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي يفتتح المجمعات الصناعية بجنوب الرسوة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد عبر الفيديو كونفرانس. واستأذن المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، السيسي في افتتاح هذه المجمعات بحضور المهندس خالد عبد المبدي سليمان مدير المشروعات بالهيئة، والمقدم إسلام محمد عميرة المشرف على المشروع. وشهد السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المشروعات بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء. وبدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.
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طقس-معتدل (2)

اليوم.. طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الغربية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل

غدا.. طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الغربية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. ورياح وأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، كما تنشط على البحر المتوسط وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (2)

غدا.. استمرار الطقس المعتدل على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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