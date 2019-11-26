الأرصاد: غدا سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 18

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود، غدا الأربعاء، طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ربما تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة