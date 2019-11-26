السيسي: نجهز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تقوم بتجهيز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة من أجل تهيئتها لجذب المستثمرين، مضيفا: "إننا نتحدث عن أمرين هامين هما المنطقة الصناعية والمزارع السمكية، لم يذكر أحد المزارع السمكية لأنها لا توجد في تخطيط اليوم، ولكن أنا أحدثكم عن 19 ألف فدان لإنشاء أفضل المزارع السمكية"، مشددا على أن هناك أمرا هاما جدا وهو التكاليف المالية المطلوبة لتجهيز الأراضي؛ لأنها أرض سباخية شديدة الصعوبة وتحتاج تأهيلا وإعدادا وتجهيزا يتكلف أكثر من مئات الآلاف للكيلو أو الفدان الواحد.

وذكر السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة مع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في أثناء افتتاحه عدد من المشروعات في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية: "إذا كنا نتحدث عن 40 مليون متر أو 60 مليون متر فنحن نتحدث عن أن المرحلة الواحدة تتكلف مليارات ، أننا نعمل كل ذلك من أجل