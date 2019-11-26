قمة ساخنة في افتتاح بطولة كأس الخليج

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

قطر

تنطلق بطولة كأس الخليج، اليوم الثلاثاء، بمواجهة قطر صاحبة الأرض والضيافة أمام العراق، على استاد خليفة الدولي، كما يستضيف ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، المواجهة الثانية والتي ستجمع بين منتخبي الإمارات واليمن، علمًا بأن قطر تستضيف البطولة، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات. وتعد ضربة البداية مهمة لمنتخبي قطر والعراق، حيث إنهما يبحثان عن ضربة بداية قوية من أجل قطع تذكرة العبور للمربع الذهبي، ومن الصعب توقع نتيجة مباراة الافتتاح بين قطر والعراق، حيث إن مباريات الافتتاح دائمًا ما تكون خارج التوقعات.

وخلال خليجي 17 بالدوحة عام 2004، تقابل الفريقان معا في دور المجموعات وتعادلا 3-3، مما يؤكد أن مباريات المنتخبين دائما ما تكون قوية. وتقابل المنتخبان القطري والعراقي في كأس آسيا بالإمارات، في دور الـ 16، وفاز العنابي بهدف دون رد من توقيع بسام الراوي، وتأهل لربع النهائي وأكمل مشوار التتويج بنجاح. ويدخل