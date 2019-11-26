رياضة

قمة ساخنة في افتتاح بطولة كأس الخليج

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
قطر
قطر
تنطلق بطولة كأس الخليج، اليوم الثلاثاء، بمواجهة قطر صاحبة الأرض والضيافة أمام العراق، على استاد خليفة الدولي، كما يستضيف ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، المواجهة الثانية والتي ستجمع بين منتخبي الإمارات واليمن، علمًا بأن قطر تستضيف البطولة، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات. وتعد ضربة البداية مهمة لمنتخبي قطر والعراق، حيث إنهما يبحثان عن ضربة بداية قوية من أجل قطع تذكرة العبور للمربع الذهبي، ومن الصعب توقع نتيجة مباراة الافتتاح بين قطر والعراق، حيث إن مباريات الافتتاح دائمًا ما تكون خارج التوقعات.
وخلال خليجي 17 بالدوحة عام 2004، تقابل الفريقان معا في دور المجموعات وتعادلا 3-3، مما يؤكد أن مباريات المنتخبين دائما ما تكون قوية. وتقابل المنتخبان القطري والعراقي في كأس آسيا بالإمارات، في دور الـ 16، وفاز العنابي بهدف دون رد من توقيع بسام الراوي، وتأهل لربع النهائي وأكمل مشوار التتويج بنجاح. ويدخل
اقرأ المزيد
رحلة- بعثة- الأهلى -إلى -الجونة‎ (16)

الأهلي يصل إلى تونس لمواجهة النجم في دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها فى استاد رادس، مساء الجمعة المقبلة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي (قفشة) وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
الإسماعيلي (2)

شيلونجو يقود هجوم الدراويش لإسقاط الجزيرة الإماراتى

أعلن الصربي ميودراج يستيش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، عن تشكيل فريقه لمواجهة الجزيرة الإماراتى، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في إياب دور الـ16 للبطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال)، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد فوز الدراويش بهدفين نظيفين. ويدخل فريق الإسماعيلي بقيادة ميودراج يستيش، مباراة اليوم وأمامه هدف وحيد، هو الصعود إلى دور الـ8 للبطولة العربية، خاصة أنها البطولة الوحيدة التي يخوضها الدراويش خارج المنافسات المحلية.
مرتضى-منصور-وتركي-آل-الشيخ‎ (1)

مرتضى منصور: سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أنه سيعقد جلسة مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة المقبلة، كما هنأ منصور فريق الهلال السعودي بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "أقول لجمهور الزمالك، لا تقعوا في الفخ، سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب لأنني لا أخون العيش والملح، وأبارك للهلال السعودي الفوز بدوري أبطال آسيا".
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب العراق

العراق تصطدم بالبحرين في التصفيات الآسيوية المزدوجة

تعود عجلة التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك عندما تستقبل العراق نظيرتها البحرين على ملعب عمان الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل 8 نقاط للبحرين في المركز الثاني، وفي المجموعة الثامنة تستقبل لبنان صاحبة المركز الثاني برصيد 7 نقاط نظيرتها كوريا الشمالية الثالثة بنفس الرصيد على ملعب المدينة الرياضية في تمام الساعة السابعة مساء، ويتأهل متصدر المجموعة إلى الدور الثالث في تصفيات المونديال وإلى أمم آسيا.
مصر والامارات

الإمارات ومصر.. 48 عامًا من التوأمة الرياضية الناجحة

نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، تقريرًا موسعًا عن العلاقات الإماراتية المصرية في مجال الرياضة، وأشارت في بدايته إلى أنه مع الإعلان عن تأسيس الإمارات عام 1971، بدأت العلاقات الرياضية بين الإمارات ومصر، ومع مرور كل يوم تمتد جسور التعاون والشراكة في كل مجالات الرياضة. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن أول مدربين لمنتخب الإمارات هما المصريان محمد شحتة وميمي الشربيني، اللذان توليا المسؤولية تباعا خلال فترة وضع نواة المنتخب الأول من عام 1971 إلى عام 1974.
الإمارات‎ (1)

الإمارات تعلن مشاركتها في كأس الخليج بقطر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، عن مشاركة المنتخب الأول في النسخة رقم 24 من كأس الخليج لكرة القدم والذي ستستضيفه قطر، ووفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24، جاءت بناء على تجديد الدعوة، التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد الإماراتي، للمشاركة في البطولة الخليجية، وتقام خليجي 24، خلال الفترة من 24 نوفمبر الحالي، وحتى السادس من ديسمبر المقبل، في الدوحة، لتبحث الإمارات عن استعادة اللقب الغائب منذ عام 2013.
الامارات - البحرين

الإمارات والبحرين يقرران المشاركة في خليجي 24 بقطر

تراجع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ونظيره البحريني، عن قرار الانسحاب من بطولة خليجي 24 المقامة بقطر، حيث نشر الاتحاد الإماراتي، بيانًا قال فيه: "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ 24 التي ستقام في الفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة، قرر اتحاد الكرة المشاركة في هذه البطولة". ونشر الاتحاد البحريني بيانا مماثلا لما نشره نظيره الإماراتي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]