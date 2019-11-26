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السيسي يفتتح 3 مشروعات عبر «الفيديو كونفرانس»

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه الرئيس عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، 3 مشروعات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أول هذه المشروعات: الصالة المغطاة بالعريش عبر الفيديو كونفرانس، وثانيها: محور 30 يونيو بطول 210 كيلومترات، وثالثها المرحلة الأولى من أرصفة الميناء البحري شرق بورسعيد بإجمالي أطوال 5 كيلو مترات، وأزاح الستار الربان علي عاصم مدير شرق بورسعيد، والمقدم أحمد سمير المشرف على المشروع، معلنا افتتاح المشروع.
وفي وقت سابق اليوم، افتتح السيسي، المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد عبر الفيديو كونفرانس. واستأذن المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، السيسي في افتتاح هذه المجمعات بحضور المهندس خالد عبد المبدي سليمان مدير المشروعات بالهيئة، والمقدم إسلام محمد عميرة المشرف على المشروع.
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السيسي: نجهز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تقوم بتجهيز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة من أجل تهيئتها لجذب المستثمرين، مضيفا: "إننا نتحدث عن أمرين هامين هما المنطقة الصناعية والمزارع السمكية، لم يذكر أحد المزارع السمكية لأنها لا توجد في تخطيط اليوم، ولكن أنا أحدثكم عن 19 ألف فدان لإنشاء أفضل المزارع السمكية"، مشددا على أن هناك أمرا هاما جدا وهو التكاليف المالية المطلوبة لتجهيز الأراضي؛ لأنها أرض سباخية شديدة الصعوبة وتحتاج تأهيلا وإعدادا وتجهيزا يتكلف أكثر من مئات الآلاف للكيلو أو الفدان الواحد.
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الأرصاد: غدا سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 18

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود، غدا الأربعاء، طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ربما تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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بعد تقرير فيتش| وزير المالية: نسير على الطريق الصحيح

قال محمد معيط، وزير المالية، إن تأكيد مؤسسة فيتش في تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري عند درجة +B مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسير على الطريق الصحيح. وأوضح أن تقرير مؤسسة فيتش يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي، وفقاً لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء.
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السيسي يفتتح المجمعات الصناعية بجنوب الرسوة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد عبر الفيديو كونفرانس. واستأذن المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، السيسي في افتتاح هذه المجمعات بحضور المهندس خالد عبد المبدي سليمان مدير المشروعات بالهيئة، والمقدم إسلام محمد عميرة المشرف على المشروع. وشهد السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المشروعات بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء. وبدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.
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الرئيس-السيسى

السيسي: نجهز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تقوم بتجهيز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة من أجل تهيئتها لجذب المستثمرين، مضيفا: "إننا نتحدث عن أمرين هامين هما المنطقة الصناعية والمزارع السمكية، لم يذكر أحد المزارع السمكية لأنها لا توجد في تخطيط اليوم، ولكن أنا أحدثكم عن 19 ألف فدان لإنشاء أفضل المزارع السمكية"، مشددا على أن هناك أمرا هاما جدا وهو التكاليف المالية المطلوبة لتجهيز الأراضي؛ لأنها أرض سباخية شديدة الصعوبة وتحتاج تأهيلا وإعدادا وتجهيزا يتكلف أكثر من مئات الآلاف للكيلو أو الفدان الواحد.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي يفتتح المجمعات الصناعية بجنوب الرسوة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد عبر الفيديو كونفرانس. واستأذن المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، السيسي في افتتاح هذه المجمعات بحضور المهندس خالد عبد المبدي سليمان مدير المشروعات بالهيئة، والمقدم إسلام محمد عميرة المشرف على المشروع. وشهد السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المشروعات بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء. وبدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.
متحف- قناة- السويس (1)

المقاولون العرب: متحف قناة السويس الجديد إضافة لمنطقة القناة

أكد المهندس مبارك منصور، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، أن الشركة تقوم بأعمال إنشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869 وتأهليه ليكون متحفا عالميا يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة، جاء ذلك خلال زيارة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار ووفد جمعية أصدقاء ديليسيبس الفرنسية ونواب وقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية للمتحف.
السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

1.3 مليون سفينة عابرة بقناة السويس منذ افتتاحها للملاحة العالمية

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الأحد احتفالية الهيئة، بمناسبة مرور 100 عاما على افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية، وذلك بالمارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية، وحضر الاحتفالية كلا من السفير الفرنسي والسفير البقمي، والسفير عبد الرؤوف الريدي الرئيس الشرفي للمجلس المصري الشئون الخارجية، والأمير حسين طوسون، وعدد من ممثلي التوكيلات الملاحية العالمية وخبراء النقل البحري، وأعضاء جمعية أصدقاء فرديناند ديليسبس.
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