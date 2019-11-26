السيسي يفتتح 3 مشروعات عبر «الفيديو كونفرانس»

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه الرئيس عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، 3 مشروعات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أول هذه المشروعات: الصالة المغطاة بالعريش عبر الفيديو كونفرانس، وثانيها: محور 30 يونيو بطول 210 كيلومترات، وثالثها المرحلة الأولى من أرصفة الميناء البحري شرق بورسعيد بإجمالي أطوال 5 كيلو مترات، وأزاح الستار الربان علي عاصم مدير شرق بورسعيد، والمقدم أحمد سمير المشرف على المشروع، معلنا افتتاح المشروع.

وفي وقت سابق اليوم، افتتح السيسي، المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد عبر الفيديو كونفرانس. واستأذن المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، السيسي في افتتاح هذه المجمعات بحضور المهندس خالد عبد المبدي سليمان مدير المشروعات بالهيئة، والمقدم إسلام محمد عميرة المشرف على المشروع.