مفاجأة.. إيقاف حكم لقاء الزمالك وإنبي

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

الزمالك وإنبي

علم «التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، قررت إيقاف هاني عبد الفتاح المساعد الدولي، بعد خطأه في لقاء الزمالك وإنبي باحتساب ركلة جزاء للقلعة البيضاء غير صحيحة، كما رفضت اللجنة توقيع عقوبات على محمد الصباحي حكم الساحة، خاصة وأن قرار احتساب ركلة الجزاء لم يكن قراره. وحقق إنبي الفوز على الزمالك مساء أمس الإثنين، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.

سجل فريق إنبي مبكرًا في الثواني الأولى من أول دقيقة في المباراة عن طريق محمد بسيوني، ثم تعادل فريق الزمالك في الدقيقة 42 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني من اللقاء تمكن فريق إنبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق محمد شريف. وشن مرتضى

سجل فريق إنبي مبكرًا في الثواني الأولى من أول دقيقة في المباراة عن طريق محمد بسيوني، ثم تعادل فريق الزمالك في الدقيقة 42 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني من اللقاء تمكن فريق إنبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق محمد شريف.



وشن مرتضى منصور رئيس الزمالك هجوما حادًّا على لجنة الحكام واتحاد الكرة بعد الخسارة من فريق إنبي، حيث قال: "الحكم جاي يخلص على الزمالك، والصباحي بتاع كل موسم اللي بيخلص علينا وجاي يهمد الفريق قبل مباراة مازيمبي".



وأضاف منصور: "إنبي عمل إيه النهاردة هما مرتين وصلوا الجول والهدف الثاني منهم كرة فاول للزمالك تغاضى عنها الحكم، فين اللجنة الخماسية اللي بتدير الاتحاد من المهازل اللي بتحصل وإنبي رغم كل اللي حصل برضه هيهبط درجة تانية رغم فوزه".

