السيسي يطلق منظومة التأمين الصحي: حلم طال انتظاره

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، قائلا: "بسم الله الرحمن إيمانا منا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة وتحقيقا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم، وانطلاقا من مدينة بورسعيد الباسلة، أعلن اطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية". وقال السيسي إننا حريصون في هذه المرحلة على التركيز على قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف: "إننا سنطلق اليوم التأمين الصحي الشامل، وأنني أتعامل في إطار شيئين هما الصراحة والشفافية الشديدتين، إننا نتحرك في مسألتين وهما المبادرات والهدف منها التخفيف والتصدي للتحديات الصحية التي تواجه الناس، وهي بحاجة إلى تدخل من الدولة بشكل كبير لكي نحلها، وقوائم الانتظار حيث تم من خلالها إجراء 300 ألف