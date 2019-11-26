سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه خلال 5 سنوات

الرئيس: لا تتصوروا أن حكايتنا شبكة طرق في البنية الأساسية التي هي جزء متواضع جدا والموضوع كبير للغاية.. البناء والتنمية أمر ما كان ممكن أن يتحقق بالتخطيط فقط
٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، إنه لا يوجد قطاع من قطاعات التنمية في مصر مطلوب العمل فيه إلا واقتحمناه، مشيرا إلى أن شبكة الطرق التي يجري إقامتها تعد جزءا متواضعا مما يتم إنجازه، وقال إنه تم خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه (أي أكثر من 200 مليار دولار)، مضيفا إن تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحا منذ 15 عاما لكنه تأجل العمل فيه بسبب حجم الأموال الكبيرة المطلوبة.
وأشار السيسي إلى أن شبكة الطرق من القاهرة في اتجاه بورسعيد والإسماعيلية والعين السخنة سواء كانت طولية أو عرضية على امتداد من بورسعيد إلى السويس أو محور 30 يونيو، علاوة على المحاور الموجودة شرق القناة، عمل ضخم جدا وتكلفته كبيرة للغاية والهدف منها هو تهيئة النجاح للمنطقة الاقتصادية.اقرأ أيضا| السيسي يطلق
اقرأ المزيد
طارق-شوقى-فى-مؤتمر-التعليم-فى-مصر (1)

إطلاق شهادة صلاحية للمعلمين بالإعارات والإجازات

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة بالمعلمين بالإعارات واللإجازات بدون مرتب، بهدف تحسين صورة المعلم بالخارج وعودة قوة مصر الناعمة باعتبار المعلمين بالخارج سفراء لمصر، وبالتالي يجب تزويدهم بالمهارات المطلوبة، مضيفا أن هناك إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة للعمل بالإدارات التعليمية وللموجهين والمنتدبين بالإدارات عن طريق وضع ضوابط محددة ستعلنها الوزارة عبر رابط إلكتروني محدد.
طارق-شوقى

418 ألف و471 معلما تقدموا لمسابقة العقود المؤقتة

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه تقدم إلكترونيا على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية للتوظيف 418 ألفا و471 معلما، منهم 415 ألفا و581 طلب توظيف، و2353 طلب تطوع، موضحا أن نقطة الارتكاز للوزارة أصبحت "الحصة"، والتي تم العمل بها بعد إنشاء قواعد البيانات، وأنه يجب إعادة العمل بنظام التكليف وفقا لضوابط محددة، والتي تنظم العمل بها وفقا للبوابة الالكترونية للوظائف وبعد الحصول على المهارات التي يحتاجها نظام التعليم في مصر.
زاهي حواس

زاهي حواس.. أول إفريقي يحصل على «الوسام الذهبي»

تقلد عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، "الوسام الذهبي" من مؤسسة "كاريك" في صربيا، لتميزة وإبداعاته وإسهاماته في علوم الآثار وشهرته العالمية الواسعة، وذلك في احتفالية عالمية بمدينة بلجراد شهدها 500 من المثقفين والسياسيين الصربيين، وسفير مصر في صربيا عمرو الجويلي، ويعد الدكتور زاهي حواس، أول عربي وإفريقي يحصل علي هذه الجائزة، وتعتبر مؤسسة "كاريك" من أعرق المؤسسات في أوروبا، وتمنح جائزتها سنويا إلى المبدعين من مختلف أرجاء العالم، ويتم الاختيار عن طريق محكمين دوليين.
معلمين-التربية-والتعليم-داخل-الفصول (1)

التعليم: إطلاق 3 شهادات صلاحية لترقية المدرسين

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن هناك 535 قضية تم إحالتها للنيابة الإدارية من الشكاوى والقضايا والتظلمات المقدمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شهر يناير حتى أكتوبر 2019، وتم إصدار توجيهات الإدارات التعليمية للسير في إجراءات فصل 1876 معلما مخالفا، كاشفا أن هناك 3 أنواع من شهادات الصلاحية تم اعتمادهم في آخر قرار للأكاديمية المهنية للمعلمين، وهي شهادات متخصصة يتم تطويرها وفق احتياجات التعليم في مصر لإكساب المعلم مهارات معينة ومحددة، لافتا إلى أنها متاحة من شهر يناير المقبل.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يطلق منظومة التأمين الصحي: حلم طال انتظاره

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، قائلا: "بسم الله الرحمن إيمانا منا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة وتحقيقا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم، وانطلاقا من مدينة بورسعيد الباسلة، أعلن اطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية". وقال السيسي إننا حريصون في هذه المرحلة على التركيز على قطاعي الصحة والتعليم.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي يفتتح 3 مشروعات عبر «الفيديو كونفرانس»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه الرئيس عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء، 3 مشروعات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أول هذه المشروعات: الصالة المغطاة بالعريش عبر الفيديو كونفرانس، وثانيها: محور 30 يونيو بطول 210 كيلومترات، وثالثها المرحلة الأولى من أرصفة الميناء البحري شرق بورسعيد بإجمالي أطوال 5 كيلو مترات، وأزاح الستار الربان علي عاصم مدير شرق بورسعيد، والمقدم أحمد سمير المشرف على المشروع، معلنا افتتاح المشروع.
الرئيس-السيسى

السيسي: نجهز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تقوم بتجهيز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة من أجل تهيئتها لجذب المستثمرين، مضيفا: "إننا نتحدث عن أمرين هامين هما المنطقة الصناعية والمزارع السمكية، لم يذكر أحد المزارع السمكية لأنها لا توجد في تخطيط اليوم، ولكن أنا أحدثكم عن 19 ألف فدان لإنشاء أفضل المزارع السمكية"، مشددا على أن هناك أمرا هاما جدا وهو التكاليف المالية المطلوبة لتجهيز الأراضي؛ لأنها أرض سباخية شديدة الصعوبة وتحتاج تأهيلا وإعدادا وتجهيزا يتكلف أكثر من مئات الآلاف للكيلو أو الفدان الواحد.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي يفتتح المجمعات الصناعية بجنوب الرسوة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد عبر الفيديو كونفرانس. واستأذن المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، السيسي في افتتاح هذه المجمعات بحضور المهندس خالد عبد المبدي سليمان مدير المشروعات بالهيئة، والمقدم إسلام محمد عميرة المشرف على المشروع. وشهد السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المشروعات بنطاق محافظتي بورسعيد وشمال سيناء. وبدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]