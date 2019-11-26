رياضة

موندو ديبورتيفو تبرز هوية المتوج بالكرة الذهبية

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
بدأت التكهنات تظهر بشأن هوية اللاعب الذي سيتوج بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العام هذا العام، تلك الجائزة المقدمة من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، هو الأقرب لحصد الجائزة التي سيتم تسليمها يوم الإثنين المقبل في باريس، وأشارت إلى أن التصويت الخاص بالصحفيين تم إغلاقه يوم 9 نوفمبر الجاري، وهناك مؤشرات تؤكد أن ميسي هو الأقرب للجائزة، وبشكل عام نجح ميسي في تسجيل 44 هدفًا في كل البطولات، بالإضافة إلى تقديم 17 تمريرة حاسمة لزملائه في 52 مباراة.
وأوضحت أنه رغم عدم فوز ميسي بلقب عظيم هذا العام (دوري الأبطال – كوبا أمريكا)، فإنه قدم أداءً رائعًا في البطولة الأوروبية، وسيطر على جائزة الهداف بـ12 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه مباريات لا تنسى. وشددت على أن الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، هو فقط من يستطيع منازعة ميسي على الجائزة، بسبب
اقرأ المزيد
رحلة- بعثة- الأهلى -إلى -الجونة‎ (16)

الأهلي يصل إلى تونس لمواجهة النجم في دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها فى استاد رادس، مساء الجمعة المقبلة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي (قفشة) وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
الإسماعيلي (2)

شيلونجو يقود هجوم الدراويش لإسقاط الجزيرة الإماراتى

أعلن الصربي ميودراج يستيش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، عن تشكيل فريقه لمواجهة الجزيرة الإماراتى، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في إياب دور الـ16 للبطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال)، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد فوز الدراويش بهدفين نظيفين. ويدخل فريق الإسماعيلي بقيادة ميودراج يستيش، مباراة اليوم وأمامه هدف وحيد، هو الصعود إلى دور الـ8 للبطولة العربية، خاصة أنها البطولة الوحيدة التي يخوضها الدراويش خارج المنافسات المحلية.
مرتضى-منصور-وتركي-آل-الشيخ‎ (1)

مرتضى منصور: سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أنه سيعقد جلسة مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة المقبلة، كما هنأ منصور فريق الهلال السعودي بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "أقول لجمهور الزمالك، لا تقعوا في الفخ، سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب لأنني لا أخون العيش والملح، وأبارك للهلال السعودي الفوز بدوري أبطال آسيا".
اقرأ المزيد من الأخبار
ميسى

مبابي: ميسي الأحق بالفوز بالكرة الذهبية

أشار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، إلى أحقية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التتويج بالكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم هذا العام، وقال مبابي، خلال تصريحاته لصحيفة "فرانس فوتبول": "لن أتوج بالكرة الذهبية هذا العام، لا أستحقها، فهناك العديد من اللاعبين فعلوا أكثر، في مقدمتهم ميسي المرشح الأبرز، فقد كان أقوى على المستوى الفردي"، وأشار النجم الفرنسي، المتوج بكأس العالم 2018، إلى أن ماني وفان دايك، وكريستيانو رونالدو من المفضلين أيضا للفوز بالجائزة.
ديبالا

ديبالا يعلق على ميزة اللعب إلى جوار ميسي ورونالدو

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، تمتعه بميزة اللعب إلى جوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس، إضافة إلى اللعب إلى جوار ليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني، حيث يمكنه التعلم منهما عن قرب، وقال ديبالا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا"، عن تعاقد يوفنتوس مع رونالدو: "أصدقائي اعتادوا أن يقولوا لي: تلعب مع اللاعب الأفضل في المنتخب (ميسي)، والآن تعاقدوا مع الأفضل أيضًا (رونالدو)، كنت أرد عليهم وأقول إنهم مخطئون، لقد كانت ميزة بالنسبة لي، حيث يمكنني دراستهما كل يوم، نحن نتحدث عن ظاهرتين، عن نوعين يتفوقان بخطوة أو خطوتين على البقية".
فان-دايك‎

كلوب: فان ديك الأحق بالكرة الذهبية

أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أحقية تتويج المدافع فيرجيل فان ديك بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية هذا العام، وذلك في ظل وجوده في قائمة الـ30 المرشحين للفوز بالجائزة هذا الموسم، إلى جانب كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، والكثير من زملائه في ليفربول، ومنهم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني والهولندي جورجينيو فينالدوم والبرازيلي روبرتو فيرمينو وحارس المرمى أليسون، وذلك بعد أن توج النجم الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة العام الماضي.
لوكا-مودريتش

لوكا مودريتش يتوج بجائزة القدم الذهبية

على الرغم من المستوى الباهت الذي قدمه لوكا مودريتش مع ريال مدريد الموسم الماضي، فإنه واصل التتويج بالجوائز، وذلك بعدما توج بجائزة القدم الذهبية لعام 2019، تلك الجائزة التي يتم تقديمها للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عامًا، ليتفوق بالتالي على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النجم الكرواتي (34 عامًا) بات اللاعب السابع عشر، الذي يحصل على الجائزة، التي تم منحها في المرة الأولى للأسطورة الإيطالية، روبرتو باجيو، عام 2003.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]