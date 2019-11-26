موندو ديبورتيفو تبرز هوية المتوج بالكرة الذهبية

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

الكرة الذهبية

بدأت التكهنات تظهر بشأن هوية اللاعب الذي سيتوج بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العام هذا العام، تلك الجائزة المقدمة من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، هو الأقرب لحصد الجائزة التي سيتم تسليمها يوم الإثنين المقبل في باريس، وأشارت إلى أن التصويت الخاص بالصحفيين تم إغلاقه يوم 9 نوفمبر الجاري، وهناك مؤشرات تؤكد أن ميسي هو الأقرب للجائزة، وبشكل عام نجح ميسي في تسجيل 44 هدفًا في كل البطولات، بالإضافة إلى تقديم 17 تمريرة حاسمة لزملائه في 52 مباراة.

وأوضحت أنه رغم عدم فوز ميسي بلقب عظيم هذا العام (دوري الأبطال – كوبا أمريكا)، فإنه قدم أداءً رائعًا في البطولة الأوروبية، وسيطر على جائزة الهداف بـ12 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه مباريات لا تنسى. وشددت على أن الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، هو فقط من يستطيع منازعة ميسي على الجائزة، بسبب

وأوضحت أنه رغم عدم فوز ميسي بلقب عظيم هذا العام (دوري الأبطال – كوبا أمريكا)، فإنه قدم أداءً رائعًا في البطولة الأوروبية، وسيطر على جائزة الهداف بـ12 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه مباريات لا تنسى.



وشددت على أن الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، هو فقط من يستطيع منازعة ميسي على الجائزة، بسبب أدائه الدفاعي المميز والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما يبقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بعيد نسبيا عن التتويج.



يذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش، هو من توج بالكرة الذهبية العام الماضي، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، إلى جانب قيادته لمنتخب بلاده كرواتيا، لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نهائي كأس العالم الذي أقيم في روسيا قبل الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 4-2.