جوارديولا يتمسك ببقاء أرتيتا هذا الموسم

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

بيب جوارديولا

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن ثقته الكاملة في قدرات مساعده مايكل أرتيتا واقترابه بشدة من تدريب أحد الفرق في يوم من الأيام، ولكنه استبعد نهائيا أن يقرر أرتيتا الرحيل عن مانشستر سيتي خلال منافسات الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويوجد أرتيتا ضمن المرشحين لتولي قيادة فريقه السابق آرسنال إذا أقيل أوناي إيمري من منصبه في ظل تراجع نتائج الفريق، ويحتل آرسنال المركز الثامن في الدوري وبفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر وثماني نقاط عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا وذلك بعد التعادل 2-2 مع ساوثهامبتون يوم السبت الماضي.

وقال جوارديولا للصحفيين: "أوناي إيمري هو مدرب آرسنال. بكل تأكيد هو (أرتيتا) سيصبح المدرب الأول عاجلا أو آجلا. سننهي معا هذا الموسم لكن في المستقبل لا أعرف ما سيحدث". ونال أرتيتا قائد آرسنال السابق، الذي التحق بالجهاز الفني للمدرب جوارديولا منذ ثلاث سنوات، الدعم من آرسين فينجر مدرب الجانرز السابق قبل

وقال جوارديولا للصحفيين: "أوناي إيمري هو مدرب آرسنال. بكل تأكيد هو (أرتيتا) سيصبح المدرب الأول عاجلا أو آجلا. سننهي معا هذا الموسم لكن في المستقبل لا أعرف ما سيحدث".



ونال أرتيتا قائد آرسنال السابق، الذي التحق بالجهاز الفني للمدرب جوارديولا منذ ثلاث سنوات، الدعم من آرسين فينجر مدرب الجانرز السابق قبل أن يرحل المدرب الفرنسي الشهير عن منصبه.



لكن جوارديولا رغم ذلك لا يرغب في فقدان مساعده الأول الحالي، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء رويترز.



وقال المدرب الإسباني: "أرغب في بقائه معنا.. إنه إنسان رائع ويعمل كثيرا. قلت إنه بعد العمل معا لعدة أشهر فإنه سيصبح المدرب الأول. إنه يتصرف بالفعل مثل المدير الفني".