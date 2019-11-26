السيسي: إجراء 300 ألف عملية جراحية بـ2 مليار جنيه

الرئيس: لا بد من إجراء فحص فيروس سي للطلبة قبل بدء كل عام دراسي على حساب الأسر بتكلفة قدرها 20 جنيها لكي نتأكد من أن الجيل كله يتم الكشف عليهم سنويا وعلاجهم

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة له، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أثناء إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد: "إننا حريصون في هذه المرحلة على التركيز على قطاعي الصحة والتعليم"، مضيفا: "أننا سنطلق اليوم التأمين الصحي الشامل، وأنني أتعامل في إطار شيئين هما الصراحة والشفافية الشديدتين، إننا نتحرك في مسألتين وهما المبادرات والهدف منها التخفيف والتصدي للتحديات الصحية التي تواجه الناس، وهي بحاجة إلى تدخل من الدولة بشكل كبير لكي نحلها".

وأضاف السيسي: "قوائم الانتظار تم من خلالها إجراء 300 ألف عملية في عام واحد بتكاليف 2 مليار جنيه، وعندما تم البدء في المبادرة ذاتها كان الرقم المطروح أمامنا هو 18 ألفا"، متابعا: ""إننا نهدف من وراء هذه المبادرات أن لا نترك شيخا أو طفلا أو امرأة بحاجة إلى علاج مكلف وبالتالي فنحن مستمرون في تحمل التكلفة

وأضاف السيسي: "قوائم الانتظار تم من خلالها إجراء 300 ألف عملية في عام واحد بتكاليف 2 مليار جنيه، وعندما تم البدء في المبادرة ذاتها كان الرقم المطروح أمامنا هو 18 ألفا"، متابعا: ""إننا نهدف من وراء هذه المبادرات أن لا نترك شيخا أو طفلا أو امرأة بحاجة إلى علاج مكلف وبالتالي فنحن مستمرون في تحمل التكلفة المالية، ودخلنا بهذه المبادرات لكي نحل مسألة المدة الزمنية التي ينتظرها المرضى وصولا إلى التأمين الصحي الشامل".

اقرأ أيضا| وزير الإسكان: رفع كفاءة الطرق بـ39 مليار جنيه

وحول مبادرة القضاء على فيروس سي، أوضح أنه كان تحديا بالنسبة لنا ويؤلمنا كمصريين، وتم بحمد الله عمل الفحص الشامل خلال الفترة الماضية واستطعنا الوصول إلى المواطنين الذين هم بحاجة إلى العلاج، لافتا إلى "نقوم بعمل فحص للأمراض غير السارية وهي الضغط والسكر والسمنة، وعقب ذلك تم الدخول إلى الجامعة وشباب الثانوية".

وأضاف أنه لا بد من إجراء فحص لفيروس سي للطلبة قبل بدء كل عام دراسي على حساب الأسر بتكلفة قدرها 20 جنيها للاختبار، لكي نتأكد من أن الجيل كله في مراحل التعليم المختلفة وصولا إلى الجامعة يتم الكشف عليهم سنويا وعلاجهم. وبشأن علاج السرطان، أوضح: "كان هناك 12 - 13 ألف مصاب، وقلنا نتصدى كدولة ويتم علاج هذا الموضوع والفحص أيضا ونعطي الوعي المطلوب، ونحن نسير في هذا الموضوع".

اقرأ أيضا| السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه خلال 5 سنوات

وقال الرئيس: "تحدثنا عن مسألة زراعة قوقعة الأذن والتي كانت بمثابة تحد لأولادنا ممن يعانون من ضعف السمع، وكنت أتمني من وزيرة الصحة أن تتناول مسألة إجراء مبادرة (نور حياة)، التي أشرفت الدولة على إجرائها والمخصصة للكشف علي الأطفال في مراحل التعليم المختلفة، لمساعدة وعلاج من لديه مشكلة تتعلق بالرؤية والنظر حيث سيتم تقديم العلاج اللازم سواء عمليات أو نظارات طبية خاصة".

وأضاف: "إننا استهدفنا بعد ذلك كبار السن ممن يعانون من مشاكل في العيون وعلاجها على الفور وجاري تنفيذ تلك المبادرة، هذا بالإضافة إلى الكشف الطبي المبكر للسمع والذي من أجله استقدمنا كل المعدات الخاصة اللازمة التي يحتاجها كل الأطفال حديثي الولادة"، متابعا: "إنني استعرض معكم تلك المبادرات حتى تحرص كل أسرة سوف تستقبل مولودا جديدا على إجراء الفحوصات اللازمة، لأن الكشف المبكر يجعلنا نتدخل بشكل أسرع وبالتالي تكون المضاعفات أقل ما يمكن ولا نعاني بصورة أكبر مع أولادنا حديثي الولادة فيما بعد"، داعيا الله أن يمتع جميع المصريين بالصحة.

اقرأ أيضا| السيسي يطلق منظومة التأمين الصحي: حلم طال انتظاره

وذكر السيسي: "إن مبادرة دعم مرض الفشل الكلوي اتعرضت على منذ يومين، وكان مطلوبا مني 18 مليون دولار لعمل إحلال كامل للمعدات والأجهزة الطبية الخاصة بالفشل الكلوي، وبالفعل ستتوفر جميعها في كافة مستشفيات مصر على أعلى كفاءة ممكنة لتأدية دورها"، مؤكدا حرصه على نجاح الشق الخاص الذي تتحمل الدولة مسئوليته.

وقال: "إنني أطلب منكم تسجيل هذا الكلام الذي أقوله لأهالي بورسعيد، لأني ممكن أن أكون موجودا أو غير موجود معكم في يوم من الأيام، مسألة التأمين الصحي الشامل فكرة مرتبطة مع بعضها كي تحقق النجاح المطلوب، فهناك جزء الدولة ستقوم به ونحن ملتزمون بالقيام به طبقا للتخطيط والفكرة والأساس التي تم بناء التأمين الصحي عليه، كما أن هناك جزءا على المواطن سيتحمله".

اقرأ أيضا| السيسي يفتتح 3 مشروعات عبر «الفيديو كونفرانس»

ووجه الرئيس حديثه للمصريين قائلا: "إنني أقول هذا الكلام كي لا تتعرض المبادرة للفشل، وأنني أتناول تلك المسائل من جميع الجوانب لأن هناك من يترك الأمور دون حلول ولا يطرحها أمامكم، لكن أنا أتحدث معكم فلقد تعاهدت معكم على الصراحة والشفافية والصدق الكامل"، قائلا: "هناك حوالي 900 ألف مواطن موجودون في بورسعيد منهم 300 ألف من غير القادرين وفقا لما أكدته قواعد البيانات، وعلى ذلك تقوم الدولة بالجزء المطلوب منها تجاههم، ويتبقي 600 ألف مواطن وضعت الدولة رقما محددا لتغطيته لكن هناك جزءا يتحمله المواطن".

وقال: "إن المواطن كان يدفع في السابق لنفسه فقط ولكنه الآن سيدفع لنفسه ولأسرته، عندما أطلقنا المرحلة التجريبية خلال الـ3 أشهر الماضية لم نتعامل بهذه الطريقة، إلا أنني أقول هذا الكلام كي يساعدنا الإعلام والرأي العام في هذا الموضوع حتى ننجح"، مضيفا: "إن هناك جزءا ستقدمه الدولة بلا تردد لأنه مخطط له وموضوع ميزانيته"، مشددا على ضرورة أن يلتزم المواطن باشتراك التأمين الصحي الشامل لإنجاح المنطومة إلى جانب التزام الدولة بنصيبها.

اقرأ أيضا| السيسي: نجهز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة

وبالنسبة للمستشفيات الثمانية، أوضح: "إننا رفعنا كفاءتها وجهزناها وقمنا بتزويدها بأطقم طبية بشكل غير مكتمل انتظارا لرؤية نتائج التشغيل، هل سنتحتاج استكمال العدد بنسبة 100%، أم أن هذه النسبة يمكن أن تحقق المطلوب لأنها تكلفنا الكثير كما قمنا برفع كفاءة المراكز الطبية وجهزناها بالشكل الملائم"، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل تكاليف الأموال المخصصة لصالح العلاج.

وأضاف: "كل الأفكار والأسس التي أجريت خلال الـ30 أو الـ40 سنة الماضية من أجل الحصول على علاج مناسب لم تحقق النجاح المنشود؛ لأن الشق الذي بنت عليه الدولة فكرتها واستراتيجيتها لتحقيق الهدف من المشروع كان دائما يتعسر في المنتصف"، داعيا الجميع للعمل سويا لتحقيق الأهداف المرجوة.

اقرأ أيضا| السيسي يفتتح المجمعات الصناعية بجنوب الرسوة

وقال: "إن مشروع التأمين الصحي الشامل هو مشروع تكافلي يتكاتف من خلاله الغني والفقير لمساعدة المرضى في علاجهم الذي قد يكلفهم مئات الآلاف"، مشيرا إلى أن الدولة لها أيضا دور كبير في هذا الصدد، والدولة ملتزمة بدورها في موضوع التأمين الصحي الشامل حيث تم التخطيط له مسبقا، داعيا المواطنين للتعاون مع الدولة لإنجاح هذا المشروع، فهناك بعضا من الناس يروجون بشكل يسيء للأمر قبل أن يتم إطلاقه من أجل إفشاله وهذا لا نقبله.

وطالب السيسي، الأطقم الطبية التي تعمل في المستشفيات والمراكز بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لإيصال رسالة حقيقية للمواطنين مفاداها "أننا دولة إذا خططت لأمر قادرة على إنجاحه وتنفيذه".

اقرأ أيضا|

السيسي: إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة لتقليل الاستيراد

السيسي يفتتح أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد