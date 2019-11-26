الأهلي يطير إلى تونس ويحشد أسلحته لإسقاط النجم

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

بعثة الأهلي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الثلاثاء الغردقة، متجهة إلى تونس؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الجمعة المقبلة على استاد رادس بالعاصمة التونسية. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج، ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

كما حرص فايلر على الاطمئنان على كل الأمور المتعلقة بإقامة الفريق في تونس، حيث عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ للوقوف على كل الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة، وملاعب التدريب، وتفاصيل برنامج الفريق في رحلة تونس. يشار إلى أن سامي قمصان، المدرب المساعد، عاد إلى القاهرة صباح اليوم بناء على تكليف فايلر؛