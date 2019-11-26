رياضة

الأهلي يطير إلى تونس ويحشد أسلحته لإسقاط النجم

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الثلاثاء الغردقة، متجهة إلى تونس؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الجمعة المقبلة على استاد رادس بالعاصمة التونسية. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج، ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
كما حرص فايلر على الاطمئنان على كل الأمور المتعلقة بإقامة الفريق في تونس، حيث عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ للوقوف على كل الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة، وملاعب التدريب، وتفاصيل برنامج الفريق في رحلة تونس. يشار إلى أن سامي قمصان، المدرب المساعد، عاد إلى القاهرة صباح اليوم بناء على تكليف فايلر؛
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رحلة- بعثة- الأهلى -إلى -الجونة‎ (16)

الأهلي يصل إلى تونس لمواجهة النجم في دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها فى استاد رادس، مساء الجمعة المقبلة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي (قفشة) وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
الإسماعيلي (2)

شيلونجو يقود هجوم الدراويش لإسقاط الجزيرة الإماراتى

أعلن الصربي ميودراج يستيش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، عن تشكيل فريقه لمواجهة الجزيرة الإماراتى، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في إياب دور الـ16 للبطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال)، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد فوز الدراويش بهدفين نظيفين. ويدخل فريق الإسماعيلي بقيادة ميودراج يستيش، مباراة اليوم وأمامه هدف وحيد، هو الصعود إلى دور الـ8 للبطولة العربية، خاصة أنها البطولة الوحيدة التي يخوضها الدراويش خارج المنافسات المحلية.
مرتضى-منصور-وتركي-آل-الشيخ‎ (1)

مرتضى منصور: سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أنه سيعقد جلسة مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة المقبلة، كما هنأ منصور فريق الهلال السعودي بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "أقول لجمهور الزمالك، لا تقعوا في الفخ، سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب لأنني لا أخون العيش والملح، وأبارك للهلال السعودي الفوز بدوري أبطال آسيا".
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الاهلى- والجونة (7)

الأهلي يرفع شعار التحدي قبل موقعة النجم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، واللاعبين أغلقوا تماما صفحة الحديث عن مباراة الجونة التي أقيمت أمس الإثنين، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة (سجل وليد سيلمان هاتريك - سجل حسين الشحات هدف)، على استاد الجونة، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «بدأنا التحضير والتركيز بشكل كامل في مواجهة النجم الساحلي المهمة المقرر لها الجمعة المقبل».
اصابة حمدى فتحى (3)

عبد الحفيظ يكشف موعد جراحة حمدي فتحي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة. وأوضح مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المعهودة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.
أليو ديانج

الأهلي يكشف موعد انتظام ديانج ومعلول

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق ينتظم في مران الفريق الجماعي غدا السبت بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي لبلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وكان المنتخب المالي قد ودع البطولة بشكل رسمي ليعود ديانج للتواجد من جديد في تدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري وبعدها السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
مران الأهلي - محمود متولي

خبير ألماني و3 أشعات وراء تأخر عودة متولي للأهلي

نفى مصدر بالنادي الأهلي، ما تردد في الساعات القليلة الماضية، الأنباء التي زعمت تجدت إصابة محمود متولي مدافع الفريق الأول للقلعة الحمراء، وخضوعه لبرنامج علاجي جديد سيبعده عن المستطيل الأخضر لمدة 5 أسابيع قادمة على أقل تقدير. وقال مصدر في الأهلي: "ما يتردد عن تجدد إصابة محمود متولي غير دقيق، وكل ما في الأمر أن اللاعب تم عرضه على خبير ألماني بأحد المراكز الطبية المعتمدة عالميا في دبي، وأكد حاجته إلى الاستمرار في برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بعد أن أجرى أشعة دقيقة له، وبالتالي لا صحة لتجدد الإصابة".
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