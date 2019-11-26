رياضة

ماذا قال ميسي لنيمار بعد سقوط برشلونة أمام ليفربول؟

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
ليفربول وبرشلونة
ليفربول وبرشلونة
حقق ليفربول ربما الانتصار الأبرز في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، بالإطاحة ببرشلونة من نصف النهائي، وخسر الليفر حينها مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، ليظن الكثيرون أن البرسا حجز بطاقة العبور للنهائي من مباراة الذهاب، قبل أن يحقق ليفربول ريمونتادا تاريخية، باكتساح برشلونة في الأنفيلد برباعية نظيفة، وعقب تلك المباراة الشهيرة، تواصل نجم البرسا ليونيل ميسي هاتفيا مع نجم باريس سان جيرمان والبرسا السابق، نيمار، وذلك بحسب ما كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الثلاثاء.
وأشارت المجلة إلى أن ميسي قال لنيمار: "معًا فقط يمكننا الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا"، وأضاف البرغوث: "أريدك أن تعود، وخلال عامين سأغادر برشلونة وستكون وحيدًا وتأخذ مكاني". وكان نيمار ادعى أنه رحل من برشلونة إلى سان جيرمان في 2017، بسبب أنه يرغب في الفوز بالكرة الذهبية. وقصد النجم البرازيلي أنه من
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الأهلي يصل إلى تونس لمواجهة النجم في دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها فى استاد رادس، مساء الجمعة المقبلة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي (قفشة) وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
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شيلونجو يقود هجوم الدراويش لإسقاط الجزيرة الإماراتى

أعلن الصربي ميودراج يستيش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، عن تشكيل فريقه لمواجهة الجزيرة الإماراتى، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في إياب دور الـ16 للبطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال)، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد فوز الدراويش بهدفين نظيفين. ويدخل فريق الإسماعيلي بقيادة ميودراج يستيش، مباراة اليوم وأمامه هدف وحيد، هو الصعود إلى دور الـ8 للبطولة العربية، خاصة أنها البطولة الوحيدة التي يخوضها الدراويش خارج المنافسات المحلية.
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مرتضى منصور: سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أنه سيعقد جلسة مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة المقبلة، كما هنأ منصور فريق الهلال السعودي بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "أقول لجمهور الزمالك، لا تقعوا في الفخ، سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب لأنني لا أخون العيش والملح، وأبارك للهلال السعودي الفوز بدوري أبطال آسيا".
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سواريز يستعيد ذكريات رباعية ليفربول

استعاد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، ذكريات خسارة برشلونة أمام ليفربول برباعية نظيفة، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، وقال سواريز في تصريحات لصحيفة سبورت: "في الموسم الحالي تعرضت للإصابة مرتين، وكان الأمر مبالغًا فيه خلال المرة الثانية"، وأضاف: "لقد كانوا يتحدثون عن أنني لن أستطيع لعب مباراة سيلتا فيجو أو السفر مع منتخب أوروجواي، ولكني كنت جاهزًا وسمحوا لي بالسفر"، وتابع سواريز: "من المؤلم أن يتم توجيه اللوم لي بسبب الغياب عن نهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم السابق رغم أنني كنت أعاني من إصابة".
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راتب نيمار يعيق عودته إلى برشلونة من جديد

يبدو أن عودة النجم البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة من جديد تتعقد كل يوم أكثر، حيث كان يمني نيمار النفس بالانتقال إلى العملاق الكتالوني الصيف المقبل قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان، وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، قد أكد مؤخرًا أن نيمار لا يزال خيارًا مطروحًا على طاولة البارسا هذا الموسم، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يملك الأموال الكافية لدفع قيمة صفقة نيمار أو منحه راتبًا مناسبًا للعودة إلى "كامب نو"، وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون يورو وهذا الأموال ليست متوفرة في برشلونة الآن.
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برشلونة يتحرك لتجديد عقد ليونيل ميسي

أكد السكرتير الفرني لنادي برشلونة، الفرنسي إيريك أبيدال، على بدء المفاوضات من جانب إدارة العملاق الكتالوني، ونجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن تجديد تعاقده، وقال أبيدال، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنهم يتحدثون بالفعل، ولا أعرف ما إذا كان هناك أخبار قريبًا، لأن القرار يعتمد على اللاعب ووكلائه، لكن بالنسبة لنا كناد آمل أن يتم إغلاق هذا الملف في أقرب وقت ممكن"، وبسؤاله عن موعد حسم القرار، أجاب: "سيعرف الجميع حين يتم حسم الأمر، لكن المؤشرات إيجابية".
ليفربول - برشلونة (3)

كيف حفز كلوب لاعبي ليفربول قبل موقعة برشلونة؟

حقق ليفربول ريمونتادا تاريخية على حساب برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتغلب البرسا على الريدز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، وفي الإياب تمكن الليفر من قلب النتيجة والفوز برباعية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية، وتغلب حينها على توتنهام بهدفين دون رد، محققًا اللقب السادس في تاريخه بأعرق البطولات الأوروبية، إلا أن تلك الريمونتادا لم تكن لتتحقق بدون وجود مدرب مثل الألماني يورجن كلوب يجيد تحفيز لاعبيه.
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