ماذا قال ميسي لنيمار بعد سقوط برشلونة أمام ليفربول؟

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

ليفربول وبرشلونة

حقق ليفربول ربما الانتصار الأبرز في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، بالإطاحة ببرشلونة من نصف النهائي، وخسر الليفر حينها مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، ليظن الكثيرون أن البرسا حجز بطاقة العبور للنهائي من مباراة الذهاب، قبل أن يحقق ليفربول ريمونتادا تاريخية، باكتساح برشلونة في الأنفيلد برباعية نظيفة، وعقب تلك المباراة الشهيرة، تواصل نجم البرسا ليونيل ميسي هاتفيا مع نجم باريس سان جيرمان والبرسا السابق، نيمار، وذلك بحسب ما كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الثلاثاء.

وأشارت المجلة إلى أن ميسي قال لنيمار: "معًا فقط يمكننا الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا"، وأضاف البرغوث: "أريدك أن تعود، وخلال عامين سأغادر برشلونة وستكون وحيدًا وتأخذ مكاني". وكان نيمار ادعى أنه رحل من برشلونة إلى سان جيرمان في 2017، بسبب أنه يرغب في الفوز بالكرة الذهبية. وقصد النجم البرازيلي أنه من

وأشارت المجلة إلى أن ميسي قال لنيمار: "معًا فقط يمكننا الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا"، وأضاف البرغوث: "أريدك أن تعود، وخلال عامين سأغادر برشلونة وستكون وحيدًا وتأخذ مكاني".



وكان نيمار ادعى أنه رحل من برشلونة إلى سان جيرمان في 2017، بسبب أنه يرغب في الفوز بالكرة الذهبية.



وقصد النجم البرازيلي أنه من الصعب أن يصبح الأفضل في العالم، طالما أنه يلعب في ظل ميسي.



يذكر أن برشلونة حاول ضم نيمار في الصيف الماضي، ولكن إدارة سان جيرمان تعنتت فيما يخص الشروط المالية للصفقة.



يذكر أن ليفربول توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد التغلب في المباراة النهائية على مواطنه توتنهام بهدفين دون رد.