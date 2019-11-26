الأهلي يرفع شعار التحدي قبل موقعة النجم

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، واللاعبين أغلقوا تماما صفحة الحديث عن مباراة الجونة التي أقيمت أمس الإثنين، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة (سجل وليد سيلمان هاتريك - سجل حسين الشحات هدف)، على استاد الجونة، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «بدأنا التحضير والتركيز بشكل كامل في مواجهة النجم الساحلي المهمة المقرر لها الجمعة المقبل».

وأوضح سيد عبدالحفيظ، أن الأهلي يحترم فريق النجم صاحب الخبرات في البطولات الإفريقية، مؤكدًا أن المباراة ستكون صعبة للغاية، خاصة أنها ستجمع الأهلي صاحب التصنيف الأول في المجموعة الثانية والنجم الساحلي صاحب التصنيف الثاني. وأشار مدير الكرة بالقلعة الحمراء، إلى أن لاعبي الأهلي سيكونون على قلب رجل واحد؛

وأوضح سيد عبدالحفيظ، أن الأهلي يحترم فريق النجم صاحب الخبرات في البطولات الإفريقية، مؤكدًا أن المباراة ستكون صعبة للغاية، خاصة أنها ستجمع الأهلي صاحب التصنيف الأول في المجموعة الثانية والنجم الساحلي صاحب التصنيف الثاني.



وأشار مدير الكرة بالقلعة الحمراء، إلى أن لاعبي الأهلي سيكونون على قلب رجل واحد؛ لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق في ضربة البداية بمرحلة المجموعات.



ويتدرب الأهلي اليوم وغدا على ملعب الجامعة التونسية، على أن يخوض مرانه الأخير يوم الخميس على استاد رادس الذي يحتضن مواجهة النجم الساحلي.



يذكر أن الأهلي يوجد على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

