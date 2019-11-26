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وزير الإسكان: رفع كفاءة الطرق بـ39 مليار جنيه

عاصم الجزار: محور 30 يونيو يساهم في زيادة المعمور المصري بما يوفر خلق فرص تنموية جديدة وإعادة توزيع السكان بشكل متوازن.. ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية
٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
قال وزير الإسكان عاصم الجزار، إنه تم العمل على 292 مشروعا لإنشاء ورفع كفاءة الطرق بطول 5360 كيلو مترا، منها 716 كيلو مترت داخل شبكة الطرق القومية بتكلفة تقديرية 39 مليار جنيه، المنفذ منها 237 مشروعا بإجمالي 18.3 مليار جنيه، والجاري تنفيذه 55 مشروعا بتكلفة 20.5 مليار جنيه، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا في 5 مشروعات رئيسية بإجمالي أطوال 385 كيلو مترا طولي بتكلفة 12.5 مليار جنيه، وفي مجال شبكة الطرق القومية نعمل في 3 محاور هي: بني مزار البويطي، ديروط الفرافرة، محور 30 يونيو بإجمالي أطوال 716 كيلو مترا طولي وبتكلفة 10.8 مليار جنيه.
واستعرض الجزار، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه عدد من المشروعات من محافظة بورسعيد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، محور 30 يونيو، موضحا أن هذا المحور يمثل أهمية كبرى لأنه يلعب العديد من الأدوار على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وبالنسبة للمستوى القومي يعزز الترابط بين 4
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إطلاق شهادة صلاحية للمعلمين بالإعارات والإجازات

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة بالمعلمين بالإعارات واللإجازات بدون مرتب، بهدف تحسين صورة المعلم بالخارج وعودة قوة مصر الناعمة باعتبار المعلمين بالخارج سفراء لمصر، وبالتالي يجب تزويدهم بالمهارات المطلوبة، مضيفا أن هناك إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة للعمل بالإدارات التعليمية وللموجهين والمنتدبين بالإدارات عن طريق وضع ضوابط محددة ستعلنها الوزارة عبر رابط إلكتروني محدد.
طارق-شوقى

418 ألف و471 معلما تقدموا لمسابقة العقود المؤقتة

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه تقدم إلكترونيا على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية للتوظيف 418 ألفا و471 معلما، منهم 415 ألفا و581 طلب توظيف، و2353 طلب تطوع، موضحا أن نقطة الارتكاز للوزارة أصبحت "الحصة"، والتي تم العمل بها بعد إنشاء قواعد البيانات، وأنه يجب إعادة العمل بنظام التكليف وفقا لضوابط محددة، والتي تنظم العمل بها وفقا للبوابة الالكترونية للوظائف وبعد الحصول على المهارات التي يحتاجها نظام التعليم في مصر.
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زاهي حواس.. أول إفريقي يحصل على «الوسام الذهبي»

تقلد عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، "الوسام الذهبي" من مؤسسة "كاريك" في صربيا، لتميزة وإبداعاته وإسهاماته في علوم الآثار وشهرته العالمية الواسعة، وذلك في احتفالية عالمية بمدينة بلجراد شهدها 500 من المثقفين والسياسيين الصربيين، وسفير مصر في صربيا عمرو الجويلي، ويعد الدكتور زاهي حواس، أول عربي وإفريقي يحصل علي هذه الجائزة، وتعتبر مؤسسة "كاريك" من أعرق المؤسسات في أوروبا، وتمنح جائزتها سنويا إلى المبدعين من مختلف أرجاء العالم، ويتم الاختيار عن طريق محكمين دوليين.
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التعليم: إطلاق 3 شهادات صلاحية لترقية المدرسين

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن هناك 535 قضية تم إحالتها للنيابة الإدارية من الشكاوى والقضايا والتظلمات المقدمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شهر يناير حتى أكتوبر 2019، وتم إصدار توجيهات الإدارات التعليمية للسير في إجراءات فصل 1876 معلما مخالفا، كاشفا أن هناك 3 أنواع من شهادات الصلاحية تم اعتمادهم في آخر قرار للأكاديمية المهنية للمعلمين، وهي شهادات متخصصة يتم تطويرها وفق احتياجات التعليم في مصر لإكساب المعلم مهارات معينة ومحددة، لافتا إلى أنها متاحة من شهر يناير المقبل.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه خلال 5 سنوات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، إنه لا يوجد قطاع من قطاعات التنمية في مصر مطلوب العمل فيه إلا واقتحمناه، مشيرا إلى أن شبكة الطرق التي يجري إقامتها تعد جزءا متواضعا مما يتم إنجازه، وقال إنه تم خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه (أي أكثر من 200 مليار دولار)، مضيفا إن تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحا منذ 15 عاما لكنه تأجل العمل فيه بسبب حجم الأموال الكبيرة المطلوبة.
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وزير الإسكان: تنفيذ 70% من وحدات مشروع «جنة»

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، إنه جاري تنفيذ 11232 وحدة سكنية «468 عمارة»، بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بمدينة المنصورة الجديدة، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 70%، وجارٍ تنفيذ 4704 وحدات «196 عمارة» بمشروع «سكن مصر»، وبلغت نسبة الإنجاز 84%، بالإضافة إلى تنفيذ 58 عمارة بالإسكان ذي الطابع الساحلي، وبلغت نسبة التنفيذ 20%، مضيفًا أنه جاري أيضا تنفيذ 1149 فيلا «منفصلة – متصلة – شبة متصلة»، تضم 2103 وحدات، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 40%، والفيلات الكلاسيك 32%.
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الإسكان: 65 مليار جنيه استثمارات بالصعيد منذ 2014

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالي الاستثمارات التي أنفقتها وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات المختلفة (إسكان، مياه شرب، صرف صحي) بمحافظات الصعيد منذ عام 2014 وحتى الآن، بلغت 65.6 مليار جنيه، من أجل تنمية محافظات الصعيد، والنهوض بها، وتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل لأهالينا بالصعيد، وإتاحة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى.
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طلب إحاطة لتأخر إنهاء مشروعات الصرف بكرداسة

قدم علاء والي عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، طلب إحاطة عاجل موجه للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية، بسبب تأخر الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بـقريتي "ناهيا والعسيلي"، في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أنه طالت مدة تنفيذ المشروعات وآن الأوان للانتهاء منها على أرض الواقع.
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