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جولدمان ساكس: خفض الفائدة بمصر حافز ضروري للاستثمار

تحرير:أمل نبيل ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
البنك المركزي
البنك المركزي
قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس ، إن خفض الفائدة فى مصر من شأنه دعم معدلات النمو على المدى الطويل، لكن الحكومة عليها خفض ما بين 200 و400 نقطة أساسية خلال 2020 لتحفيز الاستثمار الخاص، وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس منتصف نوفمبر الجاري، ليسجل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.25% و13.25% و12.75% على التوالي. وأضاف البنك في تقرير له، أن الرؤية المستقبلية للنمو فى مصر مختلطة.
ووفقا لجولد مان ساكس، رغم أن الاقتصاد ينمو بنحو 6% سنويًا، لكنه يعتمد بصورة أساسية على الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية التحتية، متوقعا  أن يستمر الدور الأساسى الذى يلعبه قطاعى السياحة والبترول فى تحفيز النمو على المدى القصير، لتعويض ضعف الاستهلاك والاستثمار الخاص والنمو البطىء للإنتاجية واحتلت
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نمو-اقتصاد

في 2020.. هل تعود مصر لمعدلات نمو ما قبل 2011؟

احتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو 5.7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4.3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل بمعدل نمو 3%. وتتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 6% خلال العام المالي المقبل 2020- 2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسّن بيئة الاستثمار، مدعوما بتعافى الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وتتماشى تلك التوقعات مع توقعات صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 6% خلال العام المالي المقبل.
بورصة

مبيعات عربية تكبد البورصة 2.5 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.93مليار جنيه وسط مبيعات عربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13974.14نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 534.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1410.58 نقطة.
الاسكان

تصل لـ23%.. أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم؛ مثل قروض التمويل العقاري. وفى عام 2014، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة خاصة بالتمويل العقاري، وذلك بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى هذا المجال، مع توجيه الاهتمام بمحدودي ومتوسطى الدخل. وشملت المبادرة إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5%، وذلك لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقا لشرائح الدخل المختلفة.
الدولار (2)

الدولار يستقر في البنوك بختام تعاملات اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في البنوك العاملة في مصر. واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، والبنك العقاري المصري، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي، ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك بلوم، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
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سبائك-ذهب (2)

الذهب والعقارات.. أفضل طرق الاستثمار بعد خفض الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، إذ تم خفضها خلال شهر فبراير الماضي، وفي اجتماعات اللجنة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، لتنخفض بمقدار 4.5% على مدار هذا العام. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
طارق-عامر (1)

عامر: الجهاز المصرفي مستعد لضخ 4 تريليونات جنيه في مشروعات

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن الجهاز المصرفي المصري لديه سيولة كبيرة تتجاوز 4 تريليونات جنيه ومستعد لضخها في المشروعات الاقتصادية، ومنها المشروعات الابتكارية والناشئة حتى تسهم في مزيد من النمو للاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب، جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق أول مسابقة فرنسية - مصرية للشركات الناشئة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك المشرق نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
السيسي (4)

السيسي: وفرنا استثمارات بـ800 مليار جنيه للمشروعات في سيناء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية وضعت خلال السنوات الخمس الماضية استثمارات هائلة في سيناء فقط من محطات تحلية، وطرق، وأنفاق، ومناطق صناعية، ومدن سكنية بقيمة 800 مليار جنيه، قائلًا في مداخلة مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بالسويس وجنوب سيناء: «إنه عقب كل سيل يحدث في منطقة جنوب سيناء يقول البعض إن طريق النفق- شرم الشيخ، الموجود هناك أغلق وانهار جزء منه بالإضافة إلى كل حركة السيارات على الطريق القديم الخاص بالمدن الصغيرة المسمى بطريق الموت بشرم الشيخ».
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