جولدمان ساكس: خفض الفائدة بمصر حافز ضروري للاستثمار

تحرير:أمل نبيل ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

البنك المركزي

قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس ، إن خفض الفائدة فى مصر من شأنه دعم معدلات النمو على المدى الطويل، لكن الحكومة عليها خفض ما بين 200 و400 نقطة أساسية خلال 2020 لتحفيز الاستثمار الخاص، وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس منتصف نوفمبر الجاري، ليسجل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.25% و13.25% و12.75% على التوالي. وأضاف البنك في تقرير له، أن الرؤية المستقبلية للنمو فى مصر مختلطة.

ووفقا لجولد مان ساكس، رغم أن الاقتصاد ينمو بنحو 6% سنويًا، لكنه يعتمد بصورة أساسية على الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية التحتية، متوقعا أن يستمر الدور الأساسى الذى يلعبه قطاعى السياحة والبترول فى تحفيز النمو على المدى القصير، لتعويض ضعف الاستهلاك والاستثمار الخاص والنمو البطىء للإنتاجية واحتلت

ووفقا لجولد مان ساكس، رغم أن الاقتصاد ينمو بنحو 6% سنويًا، لكنه يعتمد بصورة أساسية على الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية التحتية، متوقعا أن يستمر الدور الأساسى الذى يلعبه قطاعى السياحة والبترول فى تحفيز النمو على المدى القصير، لتعويض ضعف الاستهلاك والاستثمار الخاص والنمو البطىء للإنتاجية



واحتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو 5.7%،من المستهدف أن تحقق معدلات نمو 5.8% خلال العام المالي الجاري، على أن ترتفع إلى 6% خلال 2020.



وتوقع أن يصل التضخم إلى 9% بنهاية 2019 مدفوعًا بأثر سنة الأساس، على أن يتراوح ما بين 9 و10% خلال العام المقبل، مع احتمالية لتراجع أكبر خلال فى حال نجحت مساعى الحكومة فى القضاء على اختناقات المعروض فى السلع المختلفة وعلى رأسها الغذائية.









