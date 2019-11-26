مرتضى منصور يعلن عدم خوض الزمالك السوبر في قطر

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء، قرار مجلس الإدارة بعدم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر. وقال رئيس الزمالك: "قرر مجلس إدارة النادي عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي في دولة قطر، وقطر معادية لمصر واتخذنا القرار بعد التصويت بين أعضاء المجلس، وقطر ليست أرضا محايدة إنما معادية". وتابع مرتضى منصور: "ناقشنا الآراء داخل المجلس، البعض كان يرى خوض المباراة رياضيا، البعض الآخر رأى عدم خوض اللقاء نظرا لمحاولتهم هدم مصر".

وعن إمكانية خوض اللقاء بعد ذلك أوضح رئيس الزمالك: "في النهاية ملف المباراة بالكامل سينتقل إلى الدولة المصرية، والدولة فيها أجهزة محترمة والقرار لهم في النهاية، نحن جزء من الدولة وسننفذ قرارهم في النهاية". وشدد مرتضى منصور: "من الممكن اتخاذ لاعبي الفريق كأسرى حتى تنفذ الدولة المصرية طلباتهم، ولا يوجد

وعن إمكانية خوض اللقاء بعد ذلك أوضح رئيس الزمالك: "في النهاية ملف المباراة بالكامل سينتقل إلى الدولة المصرية، والدولة فيها أجهزة محترمة والقرار لهم في النهاية، نحن جزء من الدولة وسننفذ قرارهم في النهاية".



وشدد مرتضى منصور: "من الممكن اتخاذ لاعبي الفريق كأسرى حتى تنفذ الدولة المصرية طلباتهم، ولا يوجد سفير مصري هناك أو وسيلة طيران، ولو حدث عقوبات من الاتحاد الإفريقي سأتوجه إلى المحكمة الرياضية ولكن القرار النهائي للدولة".



وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك بطل الكونفيدرالية والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا يوم 14 فبراير في قطر.

