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وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوي «أوبن بوك»

تحرير:أمينة محمود ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتوظيف الإلكتروني، أن امتحانات الصفين الأولى ولثاني الثانوي، في يناير المقبل لجميع الطلاب بنظام "الأوبن بوك"، موضحا أن الفصول الذكية متعددة الاستخدامات وفقا لاحتياجات المناطق ويمكن استخدامها سينما ومراكز طبية وتعليمية، لأنه مجهز كفنادق 5 نجوم، ومصر لها ملكية فكرية يمكن الاستفادة منها حال تسويقها تجاريا، لأن الوزارة هي من صممته هندسيا.
وأضاف شوقي أن أي شخص يريد التبرع بشراء فصل ذكي سيتم وضع اسمه عليه وينتفع به مدى العمر، ملعنا فوز 5 معلمين بجوائز مسابقة مجلة المعلم المصري، إذ كرم الوزير المعلمين ومنحهم شهادات تقدير ومبلغ مالي.وذكر أنه تم الحصول على الموافقة على تعيين 120 ألف معلم، إذ أن التعاقد والتوظيف يحتاج موافقة مجلس الوزراء،
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إطلاق شهادة صلاحية للمعلمين بالإعارات والإجازات

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة بالمعلمين بالإعارات واللإجازات بدون مرتب، بهدف تحسين صورة المعلم بالخارج وعودة قوة مصر الناعمة باعتبار المعلمين بالخارج سفراء لمصر، وبالتالي يجب تزويدهم بالمهارات المطلوبة، مضيفا أن هناك إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة للعمل بالإدارات التعليمية وللموجهين والمنتدبين بالإدارات عن طريق وضع ضوابط محددة ستعلنها الوزارة عبر رابط إلكتروني محدد.
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418 ألف و471 معلما تقدموا لمسابقة العقود المؤقتة

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه تقدم إلكترونيا على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية للتوظيف 418 ألفا و471 معلما، منهم 415 ألفا و581 طلب توظيف، و2353 طلب تطوع، موضحا أن نقطة الارتكاز للوزارة أصبحت "الحصة"، والتي تم العمل بها بعد إنشاء قواعد البيانات، وأنه يجب إعادة العمل بنظام التكليف وفقا لضوابط محددة، والتي تنظم العمل بها وفقا للبوابة الالكترونية للوظائف وبعد الحصول على المهارات التي يحتاجها نظام التعليم في مصر.
زاهي حواس

زاهي حواس.. أول إفريقي يحصل على «الوسام الذهبي»

تقلد عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، "الوسام الذهبي" من مؤسسة "كاريك" في صربيا، لتميزة وإبداعاته وإسهاماته في علوم الآثار وشهرته العالمية الواسعة، وذلك في احتفالية عالمية بمدينة بلجراد شهدها 500 من المثقفين والسياسيين الصربيين، وسفير مصر في صربيا عمرو الجويلي، ويعد الدكتور زاهي حواس، أول عربي وإفريقي يحصل علي هذه الجائزة، وتعتبر مؤسسة "كاريك" من أعرق المؤسسات في أوروبا، وتمنح جائزتها سنويا إلى المبدعين من مختلف أرجاء العالم، ويتم الاختيار عن طريق محكمين دوليين.
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التعليم: إطلاق 3 شهادات صلاحية لترقية المدرسين

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن هناك 535 قضية تم إحالتها للنيابة الإدارية من الشكاوى والقضايا والتظلمات المقدمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شهر يناير حتى أكتوبر 2019، وتم إصدار توجيهات الإدارات التعليمية للسير في إجراءات فصل 1876 معلما مخالفا، كاشفا أن هناك 3 أنواع من شهادات الصلاحية تم اعتمادهم في آخر قرار للأكاديمية المهنية للمعلمين، وهي شهادات متخصصة يتم تطويرها وفق احتياجات التعليم في مصر لإكساب المعلم مهارات معينة ومحددة، لافتا إلى أنها متاحة من شهر يناير المقبل.
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مدارس - فصل دراسي

تنطلق في 2020.. التعليم: فصول ذكية لتخفيف الكثافة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بدء توفير عدد من الفصول الذكية "فصلي" على مدار هذا العام الدراسي استعدادا لتشغيلها سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنها تعكف حاليا لدراسة المواقع الأولى بالدعم وبناء عليها سيتم الإعلان عنها استعدادا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد زار، أمس الجمعة، على هامش منتدى "الاستثمار في إفريقيا" لعام 2019، جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونائب رئيس شركة ND الصينية السيد سيمون لينج، نموذجا للفصول الذكية.
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إحالة واقعة اقتحام أولياء أمور لمدرسة بكلب للنيابة

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستصدر بيانا بشأن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة التعدي على طالبة في مدرسة السلام التجارية بنات في شبرا الخيمة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير المديرية التعليمية، موضحا أن الواقعة تعود إلى أن طالبتين إحداهما بالفترة الصباحية والأخرى بالفترة المسائية تشاجرتا في المدرسة، فأبلغت إحداهما أسرتها ليتفاجأ العاملون في المدرسة باقتحام عدد من السيدات وأسرة الطالبة للمدرسة، وتعدوا على الطالبة الأخرى بالضرب والسحل وخلع حجابها.
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«قوى عاملة النواب» توصي بلقاء عاجل مع رئيس الحكومة

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، اليوم الثلاثاء، بعقد لقاء عاجل خلال 15 يوما مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزراء (المالية، الزراعة، التنمية المحلية، الصحة، الأوقاف، التعليم)، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والمؤقتين وعمال التشجير بوزارة الزراعة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة بشأن أزمة ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وأزمة تسويات الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وكذلك العمال المؤقتين مثل عمال التشجير بوزارة الزراعة.
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مدبولي: بدء استخدام التابلت المصري بالمدارس العام المقبل

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية توطين صناعة "التابلت" في مصر، خاصة في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وهو ما يضمن لهذه الصناعة سوقا كبيرا، واستدامة الاستخدام، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم السبت، لمتابعة جهود توطين صناعة "التابلت" في مصر، بحضور وزراء: الدولة للإنتاج الحربيّ الدكتور محمد سعيد العصار، والتربية والتعليم والتعليم الفنيّ الدكتور طارق شوقي، والتعليم العالي والبحث العلميّ الدكتور خالد عبد الغفار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ومسئولي بعض الجهات المعنية.
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