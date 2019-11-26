وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوي «أوبن بوك»

تحرير:أمينة محمود ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتوظيف الإلكتروني، أن امتحانات الصفين الأولى ولثاني الثانوي، في يناير المقبل لجميع الطلاب بنظام "الأوبن بوك"، موضحا أن الفصول الذكية متعددة الاستخدامات وفقا لاحتياجات المناطق ويمكن استخدامها سينما ومراكز طبية وتعليمية، لأنه مجهز كفنادق 5 نجوم، ومصر لها ملكية فكرية يمكن الاستفادة منها حال تسويقها تجاريا، لأن الوزارة هي من صممته هندسيا.

وأضاف شوقي أن أي شخص يريد التبرع بشراء فصل ذكي سيتم وضع اسمه عليه وينتفع به مدى العمر، ملعنا فوز 5 معلمين بجوائز مسابقة مجلة المعلم المصري، إذ كرم الوزير المعلمين ومنحهم شهادات تقدير ومبلغ مالي.وذكر أنه تم الحصول على الموافقة على تعيين 120 ألف معلم، إذ أن التعاقد والتوظيف يحتاج موافقة مجلس الوزراء،