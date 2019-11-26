وزير التعليم: إنهاء خدمة 1876 معلما لعدم انضباطهم
تحرير:أمينة محمود
٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
معلم - صورة أرشيفية
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتوظيف الإلكتروني، أنه تم انتهاء خدمة 1876 معلم، موزعين على بعض المحافظات، موضحا أن هناك جهد يتم بذله قبل اتخاذ قرار إنهاء خدمة أي معلم حتى لا يظلم أحد، مشددا على أنه تحقيقا للعدالة وانضباط العمل تم إنشاء قسم لهيئة قضايا الدولة، وهناك 260 ألف قضية تنظر أمام المحاكم، تم البت في 1032 قضية منها تخص المعلمين من يناير حتى أكتوبر الماضيين.
وأوضح شوقي أن امتحانات الثانوي العام ليست بسيطة أو سهلة، وهناك فئات كثيرة من الطلاب وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى: "النظاميين" وهم الموجودون في المدارس وهؤلاء يمتحنوا من خلال التابلت، والثانية: "الخدمات" وهم الموجودون في السجن والطلاب المصريين في الخارج وسيؤدون الامتحان ورقيا ولهم كنترول خاص بهم.وشدد
وأوضح شوقي أن امتحانات الثانوي العام ليست بسيطة أو سهلة، وهناك فئات كثيرة من الطلاب وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى: "النظاميين" وهم الموجودون في المدارس وهؤلاء يمتحنوا من خلال التابلت، والثانية: "الخدمات" وهم الموجودون في السجن والطلاب المصريين في الخارج وسيؤدون الامتحان ورقيا ولهم كنترول خاص بهم.
وشدد على أن الطلاب النظاميين ونسبتهم 95% موجودين في المدارس الحكومية والخاصة يؤدون الامتحان الكترونيا، والصف الثاني الثانوى يؤدون الامتحان فى مدارسهم، أما طلاب الصف الأول الثانوي سوف يتسلمون التابلت قبل نهاية ديسمبر بنسبة 90%، كاشفا أن دفعة أولي ثانوى يؤدون امتحان يناير ورقيا حتى يتم تدريبهم على التابلت وبنفس التقييم الجديد، ويعقد لهم امتحان تجريبي في مارس، وفي مايو سيكون إلكترونيا لدفعة أولى ثانوي.