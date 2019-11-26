وزير التعليم: إنهاء خدمة 1876 معلما لعدم انضباطهم

تحرير:أمينة محمود ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

معلم - صورة أرشيفية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتوظيف الإلكتروني، أنه تم انتهاء خدمة 1876 معلم، موزعين على بعض المحافظات، موضحا أن هناك جهد يتم بذله قبل اتخاذ قرار إنهاء خدمة أي معلم حتى لا يظلم أحد، مشددا على أنه تحقيقا للعدالة وانضباط العمل تم إنشاء قسم لهيئة قضايا الدولة، وهناك 260 ألف قضية تنظر أمام المحاكم، تم البت في 1032 قضية منها تخص المعلمين من يناير حتى أكتوبر الماضيين.

وأوضح شوقي أن امتحانات الثانوي العام ليست بسيطة أو سهلة، وهناك فئات كثيرة من الطلاب وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى: "النظاميين" وهم الموجودون في المدارس وهؤلاء يمتحنوا من خلال التابلت، والثانية: "الخدمات" وهم الموجودون في السجن والطلاب المصريين في الخارج وسيؤدون الامتحان ورقيا ولهم كنترول خاص بهم.وشدد