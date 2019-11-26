وزير التعليم: الفصول الذكية «فنادق 5 نجوم»
تحرير:أمينة محمود
٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتوظيف الإلكتروني، إن الفصول الذكية ليست "كونتينر" على غرار ما توضع بجوار شركات البترول لكنه فراغ ذكي متعدد الاستخدامات يوضع في المدارس، ويحتاج 4 عمال و48 ساعة حتى يكون جاهزا وهو يشبه فنادق الخمس نجوم والطلبة ستتنافس من يجلس به. من ناحية أخرى، قال شوقي إن المدارس الخاصة تستكمل البنية التكنولوجية لأداء الامتحانات إلكترونيا داخل مدارسهم في شهر يناير ومايو.
وأعلن بدء تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بدءا من الغد وحتي قبل نهاية العام ديسمبر، وسيتم امتحانهم ورقيا في يناير المقبل، إلى أن يعتادوا العمل على التابلت ولكن بنفس نمط الأسئلة الجديدة، مضيفا أنه سيتم عقد امتحان تجريبي بدون درجات مارس المقبل.وعن قرار عدم تملك الأجانب أكثر من 20% بالمدارس الدولية،
وأعلن بدء تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بدءا من الغد وحتي قبل نهاية العام ديسمبر، وسيتم امتحانهم ورقيا في يناير المقبل، إلى أن يعتادوا العمل على التابلت ولكن بنفس نمط الأسئلة الجديدة، مضيفا أنه سيتم عقد امتحان تجريبي بدون درجات مارس المقبل.
وعن قرار عدم تملك الأجانب أكثر من 20% بالمدارس الدولية، أوضح وزير التعليم أنه لن يطبق بأثر رجعي، متابعا: "بدءًا من اليوم لن يتملك الأجانب أكثر من 20%، لأن قانون الشركات يتيح حق الإدارة لمن يمتلك أكثر من 20%"، مضيفا أن المستثمرين مرحب بهم، وأي شخص يرغب في الاستثمار بنسبة أكبر من 20% عن طريق حيثيات يتم التحقق منها مع قدر من الانضباط.
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