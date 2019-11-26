السيسي يفتتح أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد والتى تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، وحرص السيسي على التقاط الصور التذكارية مع عدد من الأطفال هناك، كما أدى عدد من التلاميذ أوبريت استعراضيا تحت مسمى (وش الخير)، وشهده الرئيس قبل تفقد الأنفاق، كما نفذ الرئيس جولة تفقدية داخل أنفاق جنوب بورسعيد، واستمع لشرح فني حول عمل أنفاق 3 يوليو للمهندس أحمد سعيد مدير تشغيل أعمال الكهروميكانيكية بالمشروع عن تحالف شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم.

وقال سعيد إن المشروع مصمم طبقا لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية لتوفير رحلة آمنة وسالمة لمستخدمي الأنفاق، وفي أثناء فترة عبورهم والتي لا تزيد على 6 دقائق، كما أنه مصمم لاستيعاب كثافات مرورية عالية تصل إلى 2000 مركبة في الساعة وأيضا التعامل مع حالات الطوارئ الخطيرة وحتى شديدة الخطورة.والتقط السيسي