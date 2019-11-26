منها الدين العام.. ضغوط تهدد تصنيف مصر الائتماني

التصنيف الائتماني هو تقدير تجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة، لتقدير صلاحية أو أهلية شخص أو دولة للحصول على قروض ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديده

تحرير:أمل نبيل ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن إبقاء تصنيف مصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن تصنيف مصر يعززه سجل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تحسّن استقرار الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية. ومن المتوقع أن تستمر مصر في التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة إن تمكنت الحكومة من توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة على ترسيخ الإصلاحات الهيكلية والمالية، حسب فيتش. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.5% مع "مخاطر موازنة لهذا التوقع".

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.5% مع "مخاطر موازنة لهذا التوقع"، وكذلك تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 9.5% في العام المالي الجاري، على أن يواصل التراجع ليسجل 8% في المتوسط في العام المالي المقبل 2021- 2020. الدين الخارجي يعوق تحسن تصنيف مصر الائتماني قال

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.5% مع "مخاطر موازنة لهذا التوقع"، وكذلك تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 9.5% في العام المالي الجاري، على أن يواصل التراجع ليسجل 8% في المتوسط في العام المالي المقبل 2021- 2020.

الدين الخارجي يعوق تحسن تصنيف مصر الائتماني

قال الدكتور صلاح فهمي الخبير الاقتصادي، إن تثبيت تصنيف مصر الائتماني من قبَل وكالة فيتش يرجع إلى قدرة مصر على تطبيق سياسات الإصلاح المالي، ويؤكد جني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي ظهر جليا في خفض معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، فضلا عن السياسات النقدية المرنة للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بـ4.5% خلال عام 2019، أي 450 نقطة.

وأضاف أن حجم الدين الخارجي لمصر مثَّلَ عائقا أمام تحسن تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالة فيتش، مؤكدا في الوقت ذاته أن استقرار التصنيف الائتماني أمر جيد في ظل تراجع معدلات التصنيف الائتماني لبعض دول الجوار مثل تركيا والأردن.

تثبيت تصنيف مصر الائتماني يؤكد سلامة السياسة النقدية

وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ما أعلنته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد سلامة السياسية النقدية التي تتبعها مصر، ومسارها الصحيح لضبط المالية العامة، وعلاج عجز الموازنة، وكذلك يبرهن على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وأضاف أن هذا التصنيف جاء مدعوما بحراك اقتصادي كبير، على كل المستويات، متوقعا استمرار تحسن تصنيف مصر في كل المؤشرات الدولية؛ مثل التنافسية والتصنيف الائتماني وغيرهما، فى حال استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتى هذه اللحظة.

وأشار إلى أن الاقتصاد يواصل صعوده، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة، ومنها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية فى ظل تحسن ترتيب مصر فى عدة مؤشرات.

وقال إن مصر بدأت فى تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية.

وأضاف أن تصنيف مصر لاقى دعما من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية، وفق ما جاء فى تقرير الوكالة، وهو ما يدعم رؤية مصر الإصلاحية.

وأشار إلى أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة، إذ قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 2 تريليون جنيه، نجنى ثمارها حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، من خلال متابعة المشروعات التى يجرى بالفعل إنهاؤها تباعًا، وهو ما يساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كل المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.

وأوضح أن مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، بـ5.6%، وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى هيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصافى الصادرات بدلا من الاستهلاك.

ضغوط تهدد تصنيف مصر الائتماني

وبحسب فيتش، فإن تصنيف مصر يواجه ضغوطا بسبب العجز المالي الكبير وارتفاع الدين العام مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي وكذلك ضعف درجات الحوكمة (حسب مؤشرات الحوكمة العالمية التي يعدها البنك الدولي).

وتستهدف وزارة المالية تحقيق عجز كلي بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بقيمة 445.1 مليار جنيه بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 438.6 مليار جنيه بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي فى موازنة عام 2018- 2019.

وترى فيتش أن الحكومة تستطيع خفض عجز الموازنة إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي فائضا أوليا بنسبة 2.0%، في حين تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الجاري خفض عجز الموازنة إلى 7.2%.

وتشير وكالة التصنيف الائتماني إلى أن تلك التوقعات يدعمها انخفاض الفائدة على مدفوعات الديون، وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك "خطر يمكن احتواؤه"، وهو الديون المضمونة من الحكومة، والتي يمكن أن تؤثر سلبا فى الموازنة العامة للدولة.

ومن المتوقع أن يرتفع العجز في الحساب الجاري خلال عام 2021 إلى 3.2% نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ2.3% في 2018، ما يضع ضغوطا متواضعة على الاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف، بحسب التقرير.

وكذلك أشارت فيتش إلى أن الاحتياطات الأجنبية فى البنك المركزي المصري تغطي 4.5 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية.

وتشير فيتش إلى أنه على الرغم من ارتفاع صافي الدين الخارجي لمصر بشكل حاد، فإنه لا يزال أقل من متوسط أقرانه من الفئة B.