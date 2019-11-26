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منها الدين العام.. ضغوط تهدد تصنيف مصر الائتماني

التصنيف الائتماني هو تقدير تجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة، لتقدير صلاحية أو أهلية شخص أو دولة للحصول على قروض ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديده
تحرير:أمل نبيل ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
فيتش
فيتش
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن إبقاء تصنيف مصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن تصنيف مصر يعززه سجل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تحسّن استقرار الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية. ومن المتوقع أن تستمر مصر في التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة إن تمكنت الحكومة من توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة على ترسيخ الإصلاحات الهيكلية والمالية، حسب فيتش. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.5% مع "مخاطر موازنة لهذا التوقع".
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.5% مع "مخاطر موازنة لهذا التوقع"، وكذلك تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 9.5% في العام المالي الجاري، على أن يواصل التراجع ليسجل 8% في المتوسط في العام المالي المقبل 2021- 2020. الدين الخارجي يعوق تحسن تصنيف مصر الائتماني قال
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طارق-الملا-وزير-البترول-02

حركة تنقلات وترقيات محدودة بقطاع البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات رؤساء الشركات بقطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة. وشملت حركة التنقلات والترقيات، تعيين المهندس محمد السيد المليجي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول خليج السويس، والمهندس علي فاروق قنديل رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جمسة للبترول، والمهندس أحمد محمود الشريف رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل، والمهندس محمد السيد عبد الخالق رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وادي السهل للبترول اعتبارا من 23 أبريل 2020.
بورصة (2)

مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 6.8 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.04 مليار جنيه وسط مبيعات عربية وأجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 13781.96 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 530.89 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1398.27 نقطة.
البنك-المركزى

جولدمان ساكس: خفض الفائدة بمصر حافز ضروري للاستثمار

قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس ، إن خفض الفائدة فى مصر من شأنه دعم معدلات النمو على المدى الطويل، لكن الحكومة عليها خفض ما بين 200 و400 نقطة أساسية خلال 2020 لتحفيز الاستثمار الخاص، وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس منتصف نوفمبر الجاري، ليسجل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.25% و13.25% و12.75% على التوالي. وأضاف البنك في تقرير له، أن الرؤية المستقبلية للنمو فى مصر مختلطة.
نمو-اقتصاد

في 2020.. هل تعود مصر لمعدلات نمو ما قبل 2011؟

احتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو 5.7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4.3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل بمعدل نمو 3%. وتتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 6% خلال العام المالي المقبل 2020- 2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسّن بيئة الاستثمار، مدعوما بتعافى الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وتتماشى تلك التوقعات مع توقعات صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 6% خلال العام المالي المقبل.
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وزير-الماليه

معيط: حققنا فائضا أوليا بـ2% لأول مرة منذ 15 عاما

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة نفذت، على مدى السنوات القليلة الماضية، برنامجًا شاملا للإصلاح الاقتصادي، حقق نتائج إيجابية ومشجعة، إذ تضمن إصلاحات جريئة لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو المستدام والشامل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن العام المالي 2018- 2019 شهد تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو فى مصر منذ 10 سنوات بنسبة 5.6%. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
سلع-استهلاكية

بعد صعود الجنيه.. توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 3%

توقع بنك استثمار «رينيسانس كابيتال»، حدوث تراجع في معدل التضخم ليصل إلى مستوى نحو 3% خلال شهر أكتوبر الجاري، في مقابل نحو 4.8% خلال شهر سبتمبر. كما توقع تقرير صادر من مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، المزيد من التباطؤ التدريجى فى التضخم خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة قوة الجنيه. وصعد سعر الجنيه المصري بأكثر من 9.85% أمام الدولار الأمريكى منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مسجلا أعلى سعر له منذ ما يزيد على عامين ونصف بفضل الدعم الذى تلقاه من عدة عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بحسب وكالة رويترز.
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