مرتضى منصور: لا أريد مرتزقة في الزمالك

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مرتضى منصور

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي وفر كل الإمكانيات من أجل النجاح للفريق الأول لكرة القدم، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "لا توجد مستحقات لأي لاعب، لكن هناك لاعبا طماعا يريد عقدا بـ20 مليون جنيه ولن أصنع الفتنة، وناقص لكل لاعب 2% خصمتها لأسباب، هناك أخطاء سيحاسب عليها الجهاز بعد العودة من الكونغو، وأي لاعب تمارَضَ سيُحاسب، ولا لاعب سيحصل على مكافأة حتى نهاية الموسم بعد مهزلة أمس، ولا تغيير عقود لأي لاعب، الموضوع منتهٍ".

وواصل مرتضى منصور: "ما تعرض له الزمالك ضد إنبي ساعد عليه محمد الصباحي وهذه هي نوعية الحكام التي جلبها عمرو الجنايني وجمال الغندور، هذا ما نأخذه من الزملكاوية". وأردف رئيس الزمالك: "قلت للاعبين لا أريد مرتزقة، ومن يرِد الرحيل فليجلب عرضا ويرحل، اللاعبون ليس لهم مستحقات بل أطماع، وضعت 2 مليون جنيه منذ

وواصل مرتضى منصور: "ما تعرض له الزمالك ضد إنبي ساعد عليه محمد الصباحي وهذه هي نوعية الحكام التي جلبها عمرو الجنايني وجمال الغندور، هذا ما نأخذه من الزملكاوية".



وأردف رئيس الزمالك: "قلت للاعبين لا أريد مرتزقة، ومن يرِد الرحيل فليجلب عرضا ويرحل، اللاعبون ليس لهم مستحقات بل أطماع، وضعت 2 مليون جنيه منذ يومين في حساب طارق حامد".



وأتم مرتضى منصور: "مجلس الزمالك أخذ قرارا بعدم لعب السوبر الإفريقي في قطر المعادية لمصر وهذا بعد التصويت بين أعضاء المجلس وقطر ليست أرضا محايدة إنما معادية، ناقشنا الآراء والبعض داخل المجلس كان يرى خوض المباراة رياضيا والبعض يرى سياسيا عدم خوض اللقاء نظرا لهدمهم مصر".

