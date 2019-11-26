مرتضى: الزمالك يتعرض لمؤامرة دولية لأني رجل وطني

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

مرتضى منصور

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا يستفزان جمهور القلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد الإفريقي وفاطمة سامورا يستفزان جمهور الزمالك ويهددان بنقل المقر. انقلوه، هذا مقر يخدم ناديا واحدا في مصر، وأعادوا ماتش جينيراسيون، لماذا نلعب مباراة بين فريقين إفريقيين في آسيا؟ ولماذا ألعب في دولة معادية؟ لديَّ استعداد لأن ألعب في تونس ولكن يؤسفني أن الترجي أصدر بيانا قال فيه إنه مستعد للعب في قطر وهذا موقف غير طبيعي".

وواصل: "في النهاية، الملف كله يعود للدولة وهناك أجهزة محترمة والقرار لهم لو لهم رأي آخر سنوافق لأننا جزء من الدولة، قرارنا هو عدم اللعب في الدوحة، ولو عاقبنا كاف سنلجأ للمحكمة الدولية". وأردف: "تليفوني الشخصي تم اختراقه وأرسل شتائم لكل من خالد الدردنلي ورئيس المقاولون ورجاء الجداوي والشيخ أحمد الطيب

وواصل: "في النهاية، الملف كله يعود للدولة وهناك أجهزة محترمة والقرار لهم لو لهم رأي آخر سنوافق لأننا جزء من الدولة، قرارنا هو عدم اللعب في الدوحة، ولو عاقبنا كاف سنلجأ للمحكمة الدولية".



وأردف: "تليفوني الشخصي تم اختراقه وأرسل شتائم لكل من خالد الدردنلي ورئيس المقاولون ورجاء الجداوي والشيخ أحمد الطيب ونجيب ساويرس وأوقفت الخطين رسميا وما زالت الرسائل مستمرة".



وأشار: "الزمالك يتعرض لمؤامرة دولية لأن رئيسه رجل وطني يدافع عن بلده وجيش بلده، وضمن الإجرام الذي حدث، طلبوا قتل نجليّ أحمد وأمير، واتهام الأهلي في هذا الأمر لإشعال مصر".



وأتم: "خالد الغندور رفض الظهور في الحدث اليوم إلا عندما عرف راتبه في قناة الزمالك، شكرا، هذا هو ابن الزمالك البار، وأحمد جمال حزن لأنه سيظهر في برنامج الساعة 6 وقال لماذا الغندور يظهر الساعة 11؟".

