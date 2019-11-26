السيسي: إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة لتقليل الاستيراد

الرئيس: نحن كدولة تحرص على إنهاء كل التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة، نتحرك دائما باهتمام وتركيز على أن تأخذ تلك المشروعات الصناعية قوة دفع أساسية

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لطرح منتجاتها أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإبراز الصناعات ذات الطلب الكبير، والتي انتهت دراسة الجدوى الخاصة بها بالفعل، وذلك لتقليل الاستيراد من الخارج، مضيفا: "عملنا على مكونات ممكن تصنيعها خلال الفترة الماضية، كما عملت الدولة على طرح ذلك لرجال الصناعة على أساس إبراز شركات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر تعمل في تلك المجالات، لأن دراسات الجدوى الخاصة بها منتهية بالفعل، وعليها طلب كبير، ونحن نستوردها من الخارج".

وذكر السيسي، في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء: "مصنع الأحذية الموجود بالمناطق الصناعية بجنوب الرسوة التي قمنا بافتتاحها اليوم، قد أصدرنا كل التراخيص اللازمة لتلك المنشآت، حتى تتيح كل مجموعة منها، خضعت للدراسة والبحث، العمل في إنتاج الملابس الجاهزة أو الغزل