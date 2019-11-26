السيسي: إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة لتقليل الاستيراد

الرئيس: نحن كدولة تحرص على إنهاء كل التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة، نتحرك دائما باهتمام وتركيز على أن تأخذ تلك المشروعات الصناعية قوة دفع أساسية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لطرح منتجاتها أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإبراز الصناعات ذات الطلب الكبير، والتي انتهت دراسة الجدوى الخاصة بها بالفعل، وذلك لتقليل الاستيراد من الخارج، مضيفا: "عملنا على مكونات ممكن تصنيعها خلال الفترة الماضية، كما عملت الدولة على طرح ذلك لرجال الصناعة على أساس إبراز شركات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر تعمل في تلك المجالات، لأن دراسات الجدوى الخاصة بها منتهية بالفعل، وعليها طلب كبير، ونحن نستوردها من الخارج".
وذكر السيسي، في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء: "مصنع الأحذية الموجود بالمناطق الصناعية بجنوب الرسوة التي قمنا بافتتاحها اليوم، قد أصدرنا كل التراخيص اللازمة لتلك المنشآت، حتى تتيح كل مجموعة منها، خضعت للدراسة والبحث، العمل في إنتاج الملابس الجاهزة أو الغزل
وذكر السيسي، في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء: "مصنع الأحذية الموجود بالمناطق الصناعية بجنوب الرسوة التي قمنا بافتتاحها اليوم، قد أصدرنا كل التراخيص اللازمة لتلك المنشآت، حتى تتيح كل مجموعة منها، خضعت للدراسة والبحث، العمل في إنتاج الملابس الجاهزة أو الغزل والنسيج أو الصناعات الهندسية وغيرها".
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وتساءل: "هل مصنع الأحذية على سبيل المثال، تم تنفيذه طبقا للمواصفات المناسبة لطرحه أمام المواطنين، لو الإجابة، نعم سيكون أمرا جيدا، ولو الإجابة لا، نحتاج من وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الجودة، أن تكون المنتجات المنفذة لها من الجدارة، ما يؤهلها للطرح بالسوق المحلي والتصدير"، متابعا: "وتلك ملحوظة عامة أوجهها لزملائي المتواجدين حتى يتم تغطية كل الاعتبارات، وأصر على أن تكون جميع المنشآت جاهزة ويتم تشطيب جميع المرافق".
وقال الرئيس: "نحن كدولة تحرص على إنهاء كل التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة، نتحرك دائما باهتمام وتركيز على أن تأخذ تلك المشروعات الصناعية قوة دفع أساسية من أجل التشغيل وزيادة الناتج المحلي وإيجاد فرص للتصدير للخارج، وتقليص الواردات بقدر الإمكان".
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ووجه حديثه لوسائل الإعلام، قائلا: "على سبيل المثال سيتم التسويق لـ100 منتج عبر وسائل الإعلام، ونشير إلى أن تلك المنتجات نستهلك منها الكثير في مصر، ونستوردها من الخارج بقيمة تعادل مثلا 50 مليون دولار، فإن أتيحت لنا فرصة إنتاج تلك المنتجات في مصر، وإتاحة سوق مناسبة لها، سيتم طرح هذا المشروع لمدة كافية ووضعه على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى نقول لشبابنا والراغبين في الاستثمار بمصر، أننا سنتيح الفكرة والمشروع الذي تتوفر له الفرص، والتي توصلنا لها من خلال حجم الاستيراد الذي نقوم به لهذا المنتج"..داعيا رجال الصناعة لاغتنام الفرصة وتنفيذ المنتج بنفس الكفاءة".
ووجه السيسي، في ختام كلمته، التحية والتقدير والشكر لكل المشاركين في المشروعات التي تم افتتاحها اليوم سواء كان من القوات المسلحة أو من الحكومة أو من الشركات الوطنية العاملة في هذه المشروعات.
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وفي ذات السياق، افتتح الرئيس، اليوم، أنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد والتى تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، وحرص السيسي على التقاط الصور التذكارية مع عدد من الأطفال هناك، كما أدى عدد من التلاميذ أوبريت استعراضيا تحت مسمى (وش الخير)، وشهده الرئيس قبل تفقد الأنفاق، كما نفذ الرئيس جولة تفقدية داخل أنفاق جنوب بورسعيد، واستمع لشرح فني حول عمل أنفاق 3 يوليو للمهندس أحمد سعيد مدير تشغيل أعمال الكهروميكانيكية بالمشروع عن تحالف شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم. (التفاصيل)
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