مرتضى منصور: سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

مرتضى منصور - تركي آل الشيخ

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أنه سيعقد جلسة مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة المقبلة، كما هنأ منصور فريق الهلال السعودي بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "أقول لجمهور الزمالك، لا تقعوا في الفخ، سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب لأنني لا أخون العيش والملح، وأبارك للهلال السعودي الفوز بدوري أبطال آسيا".

وواصل مرتضى منصور: "خبراء الكرة الزملكاوية اختاروا بخط أيديهم ميتشو والآن صمتوا، هناك لقاء بيني وبين اللاعبين قبل المباراة بـ48 ساعة، لو أذعته للجمهور لن يتركوا اللاعبين، توقعت في الجلسة كل ما حدث ضد إنبي". وأردف رئيس الزمالك: "خالد الغندور رفض الظهور في الحدث اليوم إلا عندما عرف راتبه في قناة الزمالك.

وواصل مرتضى منصور: "خبراء الكرة الزملكاوية اختاروا بخط أيديهم ميتشو والآن صمتوا، هناك لقاء بيني وبين اللاعبين قبل المباراة بـ48 ساعة، لو أذعته للجمهور لن يتركوا اللاعبين، توقعت في الجلسة كل ما حدث ضد إنبي".



وأردف رئيس الزمالك: "خالد الغندور رفض الظهور في الحدث اليوم إلا عندما عرف راتبه في قناة الزمالك. شكرا، هذا هو ابن الزمالك البار، وأحمد جمال حزن لأنه سيظهر في برنامج الساعة 6 وقال: لماذا الغندور يظهر الساعة 11؟".



وأتم مرتضى منصور: "قناة الزمالك سبب تعطيلها هو أن اللاعبين كان من المفترض أن يقوموا بتصوير برومو اليوم، ولكن بعد الخسارة تم التأجيل لحين العودة من الكونغو وسيتم التصوير فور العودة، وبعدها القناة ستظهر عقب التصوير بأسبوع".



