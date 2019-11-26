رياضة

مرتضى منصور: سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
مرتضى منصور - تركي آل الشيخ
مرتضى منصور - تركي آل الشيخ
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أنه سيعقد جلسة مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة المقبلة، كما هنأ منصور فريق الهلال السعودي بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "أقول لجمهور الزمالك، لا تقعوا في الفخ، سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب لأنني لا أخون العيش والملح، وأبارك للهلال السعودي الفوز بدوري أبطال آسيا".
وواصل مرتضى منصور: "خبراء الكرة الزملكاوية اختاروا بخط أيديهم ميتشو والآن صمتوا، هناك لقاء بيني وبين اللاعبين قبل المباراة بـ48 ساعة، لو أذعته للجمهور لن يتركوا اللاعبين، توقعت في الجلسة كل ما حدث ضد إنبي". وأردف رئيس الزمالك: "خالد الغندور رفض الظهور في الحدث اليوم إلا عندما عرف راتبه في قناة الزمالك.
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رحلة- بعثة- الأهلى -إلى -الجونة‎ (16)

الأهلي يصل إلى تونس لمواجهة النجم في دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها فى استاد رادس، مساء الجمعة المقبلة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي (قفشة) وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
الإسماعيلي (2)

شيلونجو يقود هجوم الدراويش لإسقاط الجزيرة الإماراتى

أعلن الصربي ميودراج يستيش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، عن تشكيل فريقه لمواجهة الجزيرة الإماراتى، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في إياب دور الـ16 للبطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال)، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد فوز الدراويش بهدفين نظيفين. ويدخل فريق الإسماعيلي بقيادة ميودراج يستيش، مباراة اليوم وأمامه هدف وحيد، هو الصعود إلى دور الـ8 للبطولة العربية، خاصة أنها البطولة الوحيدة التي يخوضها الدراويش خارج المنافسات المحلية.
ايقاف-مرتضى-منصور

مرتضى: الزمالك يتعرض لمؤامرة دولية لأني رجل وطني

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا يستفزان جمهور القلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد الإفريقي وفاطمة سامورا يستفزان جمهور الزمالك ويهددان بنقل المقر. انقلوه، هذا مقر يخدم ناديا واحدا في مصر، وأعادوا ماتش جينيراسيون، لماذا نلعب مباراة بين فريقين إفريقيين في آسيا؟ ولماذا ألعب في دولة معادية؟ لديَّ استعداد لأن ألعب في تونس ولكن يؤسفني أن الترجي أصدر بيانا قال فيه إنه مستعد للعب في قطر وهذا موقف غير طبيعي".
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ايقاف-مرتضى-منصور

مرتضى: الزمالك يتعرض لمؤامرة دولية لأني رجل وطني

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا يستفزان جمهور القلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد الإفريقي وفاطمة سامورا يستفزان جمهور الزمالك ويهددان بنقل المقر. انقلوه، هذا مقر يخدم ناديا واحدا في مصر، وأعادوا ماتش جينيراسيون، لماذا نلعب مباراة بين فريقين إفريقيين في آسيا؟ ولماذا ألعب في دولة معادية؟ لديَّ استعداد لأن ألعب في تونس ولكن يؤسفني أن الترجي أصدر بيانا قال فيه إنه مستعد للعب في قطر وهذا موقف غير طبيعي".
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور: لا أريد مرتزقة في الزمالك

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي وفر كل الإمكانيات من أجل النجاح للفريق الأول لكرة القدم، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "لا توجد مستحقات لأي لاعب، لكن هناك لاعبا طماعا يريد عقدا بـ20 مليون جنيه ولن أصنع الفتنة، وناقص لكل لاعب 2% خصمتها لأسباب، هناك أخطاء سيحاسب عليها الجهاز بعد العودة من الكونغو، وأي لاعب تمارَضَ سيُحاسب، ولا لاعب سيحصل على مكافأة حتى نهاية الموسم بعد مهزلة أمس، ولا تغيير عقود لأي لاعب، الموضوع منتهٍ".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى منصور يعلن عدم خوض الزمالك السوبر في قطر

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء، قرار مجلس الإدارة بعدم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر. وقال رئيس الزمالك: "قرر مجلس إدارة النادي عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي في دولة قطر، وقطر معادية لمصر واتخذنا القرار بعد التصويت بين أعضاء المجلس، وقطر ليست أرضا محايدة إنما معادية". وتابع مرتضى منصور: "ناقشنا الآراء داخل المجلس، البعض كان يرى خوض المباراة رياضيا، البعض الآخر رأى عدم خوض اللقاء نظرا لمحاولتهم هدم مصر".
نادر السيد

نادر السيد: خسرت الكثير بانتقالي للأهلي

أكد نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، أنه ينتمي للقلعة البيضاء؛ لأنه تربى بداخلها، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أي فرصة حقيقية في القلعة الحمراء لكي يتم تسميتها تجربة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وواصل حارس الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق: "أعتقد أنهم تعاقدوا معي من أجل تحفيز الحضري، لو كنت شاركت في ذلك الوقت كان يمكن أن تتغير حساباتهم، هذا الأمر به ظلم لي ولتاريخي، حصلت من الأهلي على تقدير واحترام لكن هذا لا يكفيني".
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