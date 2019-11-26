زاهي حواس.. أول إفريقي يحصل على «الوسام الذهبي»

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

زاهي حواس - صورة أرشيفية

تقلد عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، "الوسام الذهبي" من مؤسسة "كاريك" في صربيا، لتميزة وإبداعاته وإسهاماته في علوم الآثار وشهرته العالمية الواسعة، وذلك في احتفالية عالمية بمدينة بلجراد شهدها 500 من المثقفين والسياسيين الصربيين، وسفير مصر في صربيا عمرو الجويلي، ويعد الدكتور زاهي حواس، أول عربي وإفريقي يحصل علي هذه الجائزة، وتعتبر مؤسسة "كاريك" من أعرق المؤسسات في أوروبا، وتمنح جائزتها سنويا إلى المبدعين من مختلف أرجاء العالم، ويتم الاختيار عن طريق محكمين دوليين.

وتم خلال الاحتفال، عرض فيلم تسجيلي يتناول حياة الدكتور زاهي حواس واكتشافاته، وألقى حواس كلمة، أعرب فيها عن سعادته بهذا التكريم، وقال إنه يقدم هذه الجائزة هدية للشعب المصري، مشيرا إلى أنه نشأ في قرية صغيرة بدمياط، وتعرف في بداية نشأته من خلال اطلاعاته على الزعيم اليوغوسلافي الأسبق جوزيف تيتو، وعلاقته