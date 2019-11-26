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زاهي حواس.. أول إفريقي يحصل على «الوسام الذهبي»

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
زاهي حواس - صورة أرشيفية
زاهي حواس - صورة أرشيفية
تقلد عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، "الوسام الذهبي" من مؤسسة "كاريك" في صربيا، لتميزة وإبداعاته وإسهاماته في علوم الآثار وشهرته العالمية الواسعة، وذلك في احتفالية عالمية بمدينة بلجراد شهدها 500 من المثقفين والسياسيين الصربيين، وسفير مصر في صربيا عمرو الجويلي، ويعد الدكتور زاهي حواس، أول عربي وإفريقي يحصل علي هذه الجائزة، وتعتبر مؤسسة "كاريك" من أعرق المؤسسات في أوروبا، وتمنح جائزتها سنويا إلى المبدعين من مختلف أرجاء العالم، ويتم الاختيار عن طريق محكمين دوليين.
وتم خلال الاحتفال، عرض فيلم تسجيلي يتناول حياة الدكتور زاهي حواس واكتشافاته، وألقى حواس كلمة، أعرب فيها عن سعادته بهذا التكريم، وقال إنه يقدم هذه الجائزة هدية للشعب المصري، مشيرا إلى أنه نشأ في قرية صغيرة بدمياط، وتعرف في بداية نشأته من خلال اطلاعاته على الزعيم اليوغوسلافي الأسبق جوزيف تيتو، وعلاقته
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إطلاق شهادة صلاحية للمعلمين بالإعارات والإجازات

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة بالمعلمين بالإعارات واللإجازات بدون مرتب، بهدف تحسين صورة المعلم بالخارج وعودة قوة مصر الناعمة باعتبار المعلمين بالخارج سفراء لمصر، وبالتالي يجب تزويدهم بالمهارات المطلوبة، مضيفا أن هناك إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة للعمل بالإدارات التعليمية وللموجهين والمنتدبين بالإدارات عن طريق وضع ضوابط محددة ستعلنها الوزارة عبر رابط إلكتروني محدد.
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418 ألف و471 معلما تقدموا لمسابقة العقود المؤقتة

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه تقدم إلكترونيا على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية للتوظيف 418 ألفا و471 معلما، منهم 415 ألفا و581 طلب توظيف، و2353 طلب تطوع، موضحا أن نقطة الارتكاز للوزارة أصبحت "الحصة"، والتي تم العمل بها بعد إنشاء قواعد البيانات، وأنه يجب إعادة العمل بنظام التكليف وفقا لضوابط محددة، والتي تنظم العمل بها وفقا للبوابة الالكترونية للوظائف وبعد الحصول على المهارات التي يحتاجها نظام التعليم في مصر.
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التعليم: إطلاق 3 شهادات صلاحية لترقية المدرسين

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن هناك 535 قضية تم إحالتها للنيابة الإدارية من الشكاوى والقضايا والتظلمات المقدمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شهر يناير حتى أكتوبر 2019، وتم إصدار توجيهات الإدارات التعليمية للسير في إجراءات فصل 1876 معلما مخالفا، كاشفا أن هناك 3 أنواع من شهادات الصلاحية تم اعتمادهم في آخر قرار للأكاديمية المهنية للمعلمين، وهي شهادات متخصصة يتم تطويرها وفق احتياجات التعليم في مصر لإكساب المعلم مهارات معينة ومحددة، لافتا إلى أنها متاحة من شهر يناير المقبل.
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السيسي: إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة لتقليل الاستيراد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لطرح منتجاتها أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإبراز الصناعات ذات الطلب الكبير، والتي انتهت دراسة الجدوى الخاصة بها بالفعل، وذلك لتقليل الاستيراد من الخارج، مضيفا: "عملنا على مكونات ممكن تصنيعها خلال الفترة الماضية، كما عملت الدولة على طرح ذلك لرجال الصناعة على أساس إبراز شركات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر تعمل في تلك المجالات، لأن دراسات الجدوى الخاصة بها منتهية بالفعل، وعليها طلب كبير، ونحن نستوردها من الخارج".
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زاهي حواس: إعلان سبب وفاة توت عنخ آمون للعالم 2020

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، خلال المحاضرة التي ألقاها في صربيا، اليوم الإثنين، إنه في عام 2020 سيتم الإعلان للعالم أجمع عن سبب وفاة الملك توت عنخ آمون بعد انتهاء الدراسات التي تجرى عليه. واستعرض حواس الاكتشافات الجديدة التي تقوم بها وزارة الآثار وتوابيت الغريفة بالمنيا وخبيئة العساسيف وأسرار أبو الهول والمتحف الكبير وحفائره بالوادي الغربي بوادي الملوك، مشيرا إلى أنه بعد 12 عاما من الحفائر التي تمت بمعبد تابوزيريس ماجنا غرب الاسكندرية لا يوجد أي أدلة لدفن الملكة كليوباترا في هذا المكان.
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لماذا تعجز إفريقيا عن التصنيع رغم وفرة المواد الخام؟

تعد إفريقيا أكثر مناطق العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستحوذ على ما يقرب من 30% من الموارد المعدنية في العالم، كما تمتلك منطقة شمال إفريقيا مخزونا ضخما من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب وجود معظم الخام النووي الإستراتيجي في الصحراء؛ مثل الكولتان والذهب والنحاس وغيرها. ورغم زخر القارة الإفريقية بالمواد الخام، فإن معظم دول القارة تعجز عن تحويل تلك المواد الخام إلى مواد تامة الصنع، وتقوم بتصديرها بأثمان بخسة لدول أوروبا التي تربح من ورائها الكثير بعد تحويلها إلى منتجات صناعية كاملة.
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وزير المالية: نسعى لفتح أسواق جديدة لمصر في إفريقيا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المتنامية مع إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث يقوم المصدّرون المصريون بفتح أسواق جديدة تدريجيا للمنتجات المصرية، لافتا إلى ضرورة العمل مع المجالس التصديرية والكيانات الأخرى ذات الصلة؛ لتعظيم قدرات المصدرين والمنتجين المصريين حتى يستطيعوا تقديم منتجات تنافسية قادرة على الاندماج بشكل فعال في سلاسل القيمة العالمية. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية والتحول الإنتاجي والتنمية.
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بدء المباحثات الثنائية بين السيسي وميركل في ألمانيا

بدأت جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، صباح اليوم الأربعاء، بمقر المستشارية الاتحادية الألمانية. وألقى السيسي، أمس، كلمة أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا، إذ وضع السيسي المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القارة الإفريقية والتي تعاني من الفقر، وأيضا من تأثيرات التطورات السلبية التي تقع خارج نطاقها الجغرافي ورغم ذلك تكون الأكثر تأثيرا بها.
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