إطلاق شهادة صلاحية للمعلمين بالإعارات والإجازات

تحرير:أمينة محمود ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة بالمعلمين بالإعارات واللإجازات بدون مرتب، بهدف تحسين صورة المعلم بالخارج وعودة قوة مصر الناعمة باعتبار المعلمين بالخارج سفراء لمصر، وبالتالي يجب تزويدهم بالمهارات المطلوبة، مضيفا أن هناك إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة للعمل بالإدارات التعليمية وللموجهين والمنتدبين بالإدارات عن طريق وضع ضوابط محددة ستعلنها الوزارة عبر رابط إلكتروني محدد.

وأضاف عمر، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتوظيف الإلكتروني، أنه سيتم منح المعلم دورة تدريبية بالأكاديمية المهنية للمعلمين تتيح له الانتداب بالإدارات المختلفة.وصرح عمر، في وقت سابق اليوم، بأن هناك 535 قضية تم إحالتها للنيابة الإدارية من الشكاوى والقضايا والتظلمات المقدمة لوزارة