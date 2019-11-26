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إطلاق شهادة صلاحية للمعلمين بالإعارات والإجازات

تحرير:أمينة محمود ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة بالمعلمين بالإعارات واللإجازات بدون مرتب، بهدف تحسين صورة المعلم بالخارج وعودة قوة مصر الناعمة باعتبار المعلمين بالخارج سفراء لمصر، وبالتالي يجب تزويدهم بالمهارات المطلوبة، مضيفا أن هناك إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة للعمل بالإدارات التعليمية وللموجهين والمنتدبين بالإدارات عن طريق وضع ضوابط محددة ستعلنها الوزارة عبر رابط إلكتروني محدد.
وأضاف عمر، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتوظيف الإلكتروني، أنه سيتم منح المعلم دورة تدريبية بالأكاديمية المهنية للمعلمين تتيح له الانتداب بالإدارات المختلفة.وصرح عمر، في وقت سابق اليوم، بأن هناك 535 قضية تم إحالتها للنيابة الإدارية من الشكاوى والقضايا والتظلمات المقدمة لوزارة
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418 ألف و471 معلما تقدموا لمسابقة العقود المؤقتة

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه تقدم إلكترونيا على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية للتوظيف 418 ألفا و471 معلما، منهم 415 ألفا و581 طلب توظيف، و2353 طلب تطوع، موضحا أن نقطة الارتكاز للوزارة أصبحت "الحصة"، والتي تم العمل بها بعد إنشاء قواعد البيانات، وأنه يجب إعادة العمل بنظام التكليف وفقا لضوابط محددة، والتي تنظم العمل بها وفقا للبوابة الالكترونية للوظائف وبعد الحصول على المهارات التي يحتاجها نظام التعليم في مصر.
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زاهي حواس.. أول إفريقي يحصل على «الوسام الذهبي»

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التعليم: إطلاق 3 شهادات صلاحية لترقية المدرسين

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن هناك 535 قضية تم إحالتها للنيابة الإدارية من الشكاوى والقضايا والتظلمات المقدمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شهر يناير حتى أكتوبر 2019، وتم إصدار توجيهات الإدارات التعليمية للسير في إجراءات فصل 1876 معلما مخالفا، كاشفا أن هناك 3 أنواع من شهادات الصلاحية تم اعتمادهم في آخر قرار للأكاديمية المهنية للمعلمين، وهي شهادات متخصصة يتم تطويرها وفق احتياجات التعليم في مصر لإكساب المعلم مهارات معينة ومحددة، لافتا إلى أنها متاحة من شهر يناير المقبل.
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السيسي: إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة لتقليل الاستيراد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لطرح منتجاتها أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإبراز الصناعات ذات الطلب الكبير، والتي انتهت دراسة الجدوى الخاصة بها بالفعل، وذلك لتقليل الاستيراد من الخارج، مضيفا: "عملنا على مكونات ممكن تصنيعها خلال الفترة الماضية، كما عملت الدولة على طرح ذلك لرجال الصناعة على أساس إبراز شركات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر تعمل في تلك المجالات، لأن دراسات الجدوى الخاصة بها منتهية بالفعل، وعليها طلب كبير، ونحن نستوردها من الخارج".
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طارق-شوقى

418 ألف و471 معلما تقدموا لمسابقة العقود المؤقتة

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه تقدم إلكترونيا على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية للتوظيف 418 ألفا و471 معلما، منهم 415 ألفا و581 طلب توظيف، و2353 طلب تطوع، موضحا أن نقطة الارتكاز للوزارة أصبحت "الحصة"، والتي تم العمل بها بعد إنشاء قواعد البيانات، وأنه يجب إعادة العمل بنظام التكليف وفقا لضوابط محددة، والتي تنظم العمل بها وفقا للبوابة الالكترونية للوظائف وبعد الحصول على المهارات التي يحتاجها نظام التعليم في مصر.
معلمين-التربية-والتعليم-داخل-الفصول (1)

التعليم: إطلاق 3 شهادات صلاحية لترقية المدرسين

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن هناك 535 قضية تم إحالتها للنيابة الإدارية من الشكاوى والقضايا والتظلمات المقدمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من شهر يناير حتى أكتوبر 2019، وتم إصدار توجيهات الإدارات التعليمية للسير في إجراءات فصل 1876 معلما مخالفا، كاشفا أن هناك 3 أنواع من شهادات الصلاحية تم اعتمادهم في آخر قرار للأكاديمية المهنية للمعلمين، وهي شهادات متخصصة يتم تطويرها وفق احتياجات التعليم في مصر لإكساب المعلم مهارات معينة ومحددة، لافتا إلى أنها متاحة من شهر يناير المقبل.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: الفصول الذكية «فنادق 5 نجوم»

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتوظيف الإلكتروني، إن الفصول الذكية ليست "كونتينر" على غرار ما توضع بجوار شركات البترول لكنه فراغ ذكي متعدد الاستخدامات يوضع في المدارس، ويحتاج 4 عمال و48 ساعة حتى يكون جاهزا وهو يشبه فنادق الخمس نجوم والطلبة ستتنافس من يجلس به. من ناحية أخرى، قال شوقي إن المدارس الخاصة تستكمل البنية التكنولوجية لأداء الامتحانات إلكترونيا داخل مدارسهم في شهر يناير ومايو.
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وزير التعليم: إنهاء خدمة 1876 معلما لعدم انضباطهم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتوظيف الإلكتروني، أنه تم انتهاء خدمة 1876 معلم، موزعين على بعض المحافظات، موضحا أن هناك جهد يتم بذله قبل اتخاذ قرار إنهاء خدمة أي معلم حتى لا يظلم أحد، مشددا على أنه تحقيقا للعدالة وانضباط العمل تم إنشاء قسم لهيئة قضايا الدولة، وهناك 260 ألف قضية تنظر أمام المحاكم، تم البت في 1032 قضية منها تخص المعلمين من يناير حتى أكتوبر الماضيين.
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