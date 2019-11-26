شيلونجو يقود هجوم الدراويش لإسقاط الجزيرة الإماراتى

٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

الإسماعيلى

أعلن الصربي ميودراج يستيش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، عن تشكيل فريقه لمواجهة الجزيرة الإماراتى، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في إياب دور الـ16 للبطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال)، علمًا بأن لقاء الذهاب شهد فوز الدراويش بهدفين نظيفين. ويدخل فريق الإسماعيلي بقيادة ميودراج يستيش، مباراة اليوم وأمامه هدف وحيد، هو الصعود إلى دور الـ8 للبطولة العربية، خاصة أنها البطولة الوحيدة التي يخوضها الدراويش خارج المنافسات المحلية.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: - حراسة المرمى: محمد مجدى. - خط الدفاع: أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد مجدى الجمل – أحمد أيمن. - خط الوسط: محمود دونجا – همام طارق – أحمد مدبولى – عماد حمدى – عبد الرحمن مجدى. - خط الهجوم: بينسون شيلونجو. بينما يجلس