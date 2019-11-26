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مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 6.8 مليار جنيه

تحرير:أمل نبيل ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
بورصة.. أرشيفية
بورصة.. أرشيفية
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.04 مليار جنيه وسط مبيعات عربية وأجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 13781.96 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 530.89 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1398.27 نقطة.
وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 1.6 مليار جنيه، بعد التداول على 114.25 ألف سهم عبر تنفيذ 25.2 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافى بيع 30.29 مليون جنيه و494.13 مليون جنيه، فى حين مالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافى مشتريات 524.43 مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر
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طارق-الملا-وزير-البترول-02

حركة تنقلات وترقيات محدودة بقطاع البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات رؤساء الشركات بقطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة. وشملت حركة التنقلات والترقيات، تعيين المهندس محمد السيد المليجي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول خليج السويس، والمهندس علي فاروق قنديل رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جمسة للبترول، والمهندس أحمد محمود الشريف رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل، والمهندس محمد السيد عبد الخالق رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وادي السهل للبترول اعتبارا من 23 أبريل 2020.
وكالة-فيتش (1)

منها الدين العام.. ضغوط تهدد تصنيف مصر الائتماني

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن إبقاء تصنيف مصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن تصنيف مصر يعززه سجل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تحسّن استقرار الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية. ومن المتوقع أن تستمر مصر في التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة إن تمكنت الحكومة من توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة على ترسيخ الإصلاحات الهيكلية والمالية، حسب فيتش. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.5% مع "مخاطر موازنة لهذا التوقع".
البنك-المركزى

جولدمان ساكس: خفض الفائدة بمصر حافز ضروري للاستثمار

قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس ، إن خفض الفائدة فى مصر من شأنه دعم معدلات النمو على المدى الطويل، لكن الحكومة عليها خفض ما بين 200 و400 نقطة أساسية خلال 2020 لتحفيز الاستثمار الخاص، وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس منتصف نوفمبر الجاري، ليسجل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.25% و13.25% و12.75% على التوالي. وأضاف البنك في تقرير له، أن الرؤية المستقبلية للنمو فى مصر مختلطة.
نمو-اقتصاد

في 2020.. هل تعود مصر لمعدلات نمو ما قبل 2011؟

احتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو 5.7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4.3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل بمعدل نمو 3%. وتتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 6% خلال العام المالي المقبل 2020- 2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسّن بيئة الاستثمار، مدعوما بتعافى الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وتتماشى تلك التوقعات مع توقعات صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 6% خلال العام المالي المقبل.
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بورصة

مبيعات عربية تكبد البورصة 2.5 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.93مليار جنيه وسط مبيعات عربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13974.14نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 534.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1410.58 نقطة.
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البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه بمبيعات محلية وعربية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.49 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إى جى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 14050.16 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 539.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1417.56 نقطة.
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البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه بمبيعات مصرية وعربية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.98 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إى جى إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14313.46 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 535.83 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1421.38 نقطة.
بورصة (2)

مبيعات المصريين تكبد البورصة 6.7 مليار جنيه

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 6.7 مليار جنيه ليغلق ليغلق عند مستوى 719.95 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للمصريين. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي"إيجي اكس 30" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 14378.59 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 536.46 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.95% وصولا إلى مستوى 1424.99 نقطة.
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