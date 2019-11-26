مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 6.8 مليار جنيه

تحرير:أمل نبيل ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

بورصة.. أرشيفية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.04 مليار جنيه وسط مبيعات عربية وأجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 13781.96 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 530.89 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1398.27 نقطة.

وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 1.6 مليار جنيه، بعد التداول على 114.25 ألف سهم عبر تنفيذ 25.2 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافى بيع 30.29 مليون جنيه و494.13 مليون جنيه، فى حين مالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافى مشتريات 524.43 مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر