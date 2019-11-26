الأهلي يصل إلى تونس لمواجهة النجم في دوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

بعثة الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها فى استاد رادس، مساء الجمعة المقبلة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي (قفشة) وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

وكان في استقبال البعثة نبيل حبشي السفير المصري في تونس، وطاقم السفارة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق الذي سافر قبل البعثة بـ48 ساعة؛ لإنهاء كل الأمور المتعلقة باستقبال البعثة وإقامتها وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنسيقية. وحرص كل من مهند مجدي وخالد مرتجي، عضوَي مجلس إدارة النادي، على توجيه

وكان في استقبال البعثة نبيل حبشي السفير المصري في تونس، وطاقم السفارة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق الذي سافر قبل البعثة بـ48 ساعة؛ لإنهاء كل الأمور المتعلقة باستقبال البعثة وإقامتها وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنسيقية.



وحرص كل من مهند مجدي وخالد مرتجي، عضوَي مجلس إدارة النادي، على توجيه الشكر للسفير المصري في تونس، وطاقم أفراد السفارة المصرية، بعد الجهود الكبيرة التي تم بذلها مع بعثة الفريق، بدايةً من ترتيب كل الأمور المتعلقة بالسفر، وصولا إلى الاستقبال في مطار قرطاج التونسي وإنهاء كل إجراءات الخروج من المطار.



وكان السفير المصري في تونس قد وجه الدعوة لبعثة الأهلي لتناول وجبة العشاء مساء اليوم في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع المسؤولين في النادي الأهلي والدبلوماسية المصرية في تونس.

