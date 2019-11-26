رياضة

أول تعليق من خالد الغندور على هجوم رئيس الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
خالد الغندور
خالد الغندور
كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الرياضية، حقيقة التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة. جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الحمد لله، أنا مضيت في قناة نادي الزمالك من قبل ماتش إنبي، والمفروض كان تصوير البرومو اليوم، والقناة خلال أسابيع". وكان مرتضى منصور قال إن الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك، ورفض الظهور الأسبوع الماضي في قناة الحدث إلى حين الاتفاق على الراتب الذي سيتقاضاه في قناة الزمالك.
وعقد مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيا للحديث عن أزمة مباراة السوبر المقرر إقامتها في قطر بين الزمالك والترجي التونسي، وكذلك الحديث عن شؤون الفريق بعد الخسارة الأولى فى الدوري أمام إنبي. وهاجم مرتضى خالد الغندور وأحمد جمال، مقدمَي برنامج "الزمالك اليوم"، قائلا: "خالد الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك،
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نادي مصر

نادي مصر يحقق فوزه الأول في الدوري عبر بوابة دجلة

حقق فريق نادي مصر فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى سلطان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «الكلية الحربية»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. بهذا الفوز ترك فريق مصر المركز الأخير، وارتقى إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق الفوز الأول له في تاريخ المسابقة، وفي المقابل تجمد رصيد وادي دجلة عند ثلاث نقاط وتراجع إلى المركز الثامن عشر والأخير.
فالفيردي‎

فالفيردي: البعض لا يرى سوى سلبيات برشلونة

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن الانتقادات الموجهة للفريق الكتالوني، مشيرا إلى أن الجميع ينظر فقط للسلبيات، لا للإيجابيات التي يحققها فريقه. وجاءت تصريحات فالفيردي، في المؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة البلوجرانا، التي يلتقي فيها مع بروسيا دورتموند، والتي تقام على ملعب كامب نو مساء غدٍ، في تمام العاشرة مساءً. وقال فالفيردي: "البعض يتحدث عن مستوى برشلونة، وبالطبع هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسينها، لكن هناك بعضا آخر لا يرى سوى النقاط السلبية فقط، آخر مباراة عدنا في النتيجة وفزنا خارج الملعب".
الاسماعيلي

الإسماعيلي يتأهل لربع نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الإسماعيلي إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما كرر فوزه على نظيره الجزيرة الإماراتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة»، ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات البطولة. وحقق الدراويش الفوز على الجزيرة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية، بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع اللقاءين بنتيجة (4- 0)، ويلحق بمواطنه الاتحاد السكندري الذي كان قد تفوق ذهابًا وإيابًا على المحرق البحريني.
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فايلر - مران الأهلي

فايلر: جروس نصحني بقيادة الأهلي وأفتقد 3 أشياء

كشف رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن النصيحة التي تلقاها من مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، قبل الموافقة على قيادة المارد الأحمر. جاء ذلك في تصريحات لموقع "واتسون" السويسري، اليوم الأحد، قائلا: التقيت بجروس فى موناكو خلال شهر أغسطس الماضى، وأخبرته بمفاوضات الأهلي معي، طالبًا مشورته باعتباره قاد فريق الزمالك ويعلم الدوري المصري، ونصحني بأن أفعل كل شىء من أجل قيادة الأهلي، وأكد أنه أعظم من أى شىء رآه حتى الآن".
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.
الزمالك -وجينيراسيون (4)

مران الزمالك.. تدريبات خاصة للناشئين وانتظام «شيفو»

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، بمشاركة عدد من الناشئين لتعويض غيابات اللاعبين الدوليين، وعقد ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق جلسة قصيرة مع اللاعبين لتحفيزهم والحديث عن الفترة القادمة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والتجهيز لعودة مباريات الدوري المصري، وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الألعاب الرياضية تحت إشراف جوزيه مونتيرو مدرب الأحمال قبل انطلاق المران الجماعي.
مران الزمالك

مران الزمالك.. تصعيد ثلاثي الناشئين ورسالة لـ«زيزو»

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه، مساء اليوم، في معسكره المغلق المقام في مدينة السادس من أكتوبر، تحت قيادة المدرب الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو"، الذي اطمأن على محمد عبد الغني وعمر السعيد، العائدين من إصابة، وشهد المران انضمام 3 ناشئين للمعسكر هم أحمد عيد وحسام عبد المجيد (مواليد 2001) ومحمد طارق (مواليد 2002)، بعد مشاركتهم أمام حرس الحدود يوم الجمعة في بطولة الجمهورية، بينما عاد يحيى مفتاح ويوسف مرعي ويوسف محمود من المعسكر إلى فريق مواليد 1999، للمشاركة معه أمام إنبي يوم الأحد في بطولة الجمهورية للناشئين.
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