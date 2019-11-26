أول تعليق من خالد الغندور على هجوم رئيس الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

خالد الغندور

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الرياضية، حقيقة التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة. جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الحمد لله، أنا مضيت في قناة نادي الزمالك من قبل ماتش إنبي، والمفروض كان تصوير البرومو اليوم، والقناة خلال أسابيع". وكان مرتضى منصور قال إن الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك، ورفض الظهور الأسبوع الماضي في قناة الحدث إلى حين الاتفاق على الراتب الذي سيتقاضاه في قناة الزمالك.

وعقد مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيا للحديث عن أزمة مباراة السوبر المقرر إقامتها في قطر بين الزمالك والترجي التونسي، وكذلك الحديث عن شؤون الفريق بعد الخسارة الأولى فى الدوري أمام إنبي. وهاجم مرتضى خالد الغندور وأحمد جمال، مقدمَي برنامج "الزمالك اليوم"، قائلا: "خالد الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك،