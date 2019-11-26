كلوب عن إصابة صلاح: لست قلقًا على الإطلاق

تحرير:علي الزيني ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

يورجن كلوب

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن محمد صلاح، لاعب فريقه، تدرب بشكل طبيعي يومي الأحد والإثنين، ولا وجود لأي قلق حول إصابته التي أبعدته عن المشاركة مع الريدز أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مواجهة نابولي الإيطالي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء غدٍ الأربعاء، قائلًا: "صلاح كان يبدو فى حالة جيدة للغاية في التدريبات يومي الأحد والإثنين، سنرى ما سيحدث اليوم، لكني لست قلقا حيال إصابته على الإطلاق".

وواصل كلوب قائلًا: "يجب أن أغير التدريبات كل أسبوع ويوما بعد يوم بانتظام، نعلم على المدى البعيد ما علينا أن نفعله وهذا يعدّنا لذلك الأمر، علينا أن نتكيف على أشياء بعينها بالنسبة للاعبين والتكتيك؛ لأن الأمر يعتمد على من يشارك". وعن خوض كأس العالم للأندية وكأس الرابطة في نفس الوقت، أجاب: "أشعر بشعور

وواصل كلوب قائلًا: "يجب أن أغير التدريبات كل أسبوع ويوما بعد يوم بانتظام، نعلم على المدى البعيد ما علينا أن نفعله وهذا يعدّنا لذلك الأمر، علينا أن نتكيف على أشياء بعينها بالنسبة للاعبين والتكتيك؛ لأن الأمر يعتمد على من يشارك".



وعن خوض كأس العالم للأندية وكأس الرابطة في نفس الوقت، أجاب: "أشعر بشعور جيد للغاية حيال الأمر، كان علينا أن نتخذ القرار، كل شيء بخير وعلمنا الأمر منذ بضعة أسابيع. إنه برنامج صعب لكننا نفكر فقط في مباراة نابولي الآن".



وعاد للحديث عن مواجهة نابولي، قائلًا: "إن فاز نابولي ضدنا فقد ضمن التأهل وكل شيء منوط بالمباراة الأخيرة ضد ريد بول سالزبورج، ليلة الأربعاء ستكون مواجهة كبيرة بالنسبة لنا؛ لأسباب مختلفة، ولا نشعر بأننا في منتصف الطريق حتى الآن".