رياضة

كلوب عن إصابة صلاح: لست قلقًا على الإطلاق

تحرير:علي الزيني ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن محمد صلاح، لاعب فريقه، تدرب بشكل طبيعي يومي الأحد والإثنين، ولا وجود لأي قلق حول إصابته التي أبعدته عن المشاركة مع الريدز أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مواجهة نابولي الإيطالي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء غدٍ الأربعاء، قائلًا: "صلاح كان يبدو فى حالة جيدة للغاية في التدريبات يومي الأحد والإثنين، سنرى ما سيحدث اليوم، لكني لست قلقا حيال إصابته على الإطلاق".
وواصل كلوب قائلًا: "يجب أن أغير التدريبات كل أسبوع ويوما بعد يوم بانتظام، نعلم على المدى البعيد ما علينا أن نفعله وهذا يعدّنا لذلك الأمر، علينا أن نتكيف على أشياء بعينها بالنسبة للاعبين والتكتيك؛ لأن الأمر يعتمد على من يشارك". وعن خوض كأس العالم للأندية وكأس الرابطة في نفس الوقت، أجاب: "أشعر بشعور
اقرأ المزيد
نادي مصر

نادي مصر يحقق فوزه الأول في الدوري عبر بوابة دجلة

حقق فريق نادي مصر فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى سلطان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «الكلية الحربية»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. بهذا الفوز ترك فريق مصر المركز الأخير، وارتقى إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق الفوز الأول له في تاريخ المسابقة، وفي المقابل تجمد رصيد وادي دجلة عند ثلاث نقاط وتراجع إلى المركز الثامن عشر والأخير.
فالفيردي‎

فالفيردي: البعض لا يرى سوى سلبيات برشلونة

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن الانتقادات الموجهة للفريق الكتالوني، مشيرا إلى أن الجميع ينظر فقط للسلبيات، لا للإيجابيات التي يحققها فريقه. وجاءت تصريحات فالفيردي، في المؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة البلوجرانا، التي يلتقي فيها مع بروسيا دورتموند، والتي تقام على ملعب كامب نو مساء غدٍ، في تمام العاشرة مساءً. وقال فالفيردي: "البعض يتحدث عن مستوى برشلونة، وبالطبع هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسينها، لكن هناك بعضا آخر لا يرى سوى النقاط السلبية فقط، آخر مباراة عدنا في النتيجة وفزنا خارج الملعب".
الاسماعيلي

الإسماعيلي يتأهل لربع نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الإسماعيلي إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما كرر فوزه على نظيره الجزيرة الإماراتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة»، ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات البطولة. وحقق الدراويش الفوز على الجزيرة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية، بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع اللقاءين بنتيجة (4- 0)، ويلحق بمواطنه الاتحاد السكندري الذي كان قد تفوق ذهابًا وإيابًا على المحرق البحريني.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد صلاح - ساديو ماني

ساديو ماني عن محمد صلاح: لاعب مجنون

تغنى الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول، بزميله المصري محمد صلاح، جاء ذلك خلال حديثه إلى صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين قائلا: "صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولا تتوقع ما سيفعله، من دواعي سروري أن أتطور معه، فنحن الاثنان نتحدث كرة القدم بنفس الطريقة". وتطرق ماني للحديث عن جيمس ميلنر، قائلا: "هو أحد أكبر المحترفين الذين رأيتهم في حياتي المهنية، يصل للمران كل يوم قبل أي شخص آخر ليتأكد من كل التفاصيل، كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة غرامات التأخير عن موعد المران".
يورجن كلوب

يورجن كلوب: لا نفكر في مواجهة مانشستر سيتي

"جئت لأتحدث عن لقاء جينك أو عن فريقي لست في مزاج للحديث عن لقاء السيتي".. بهذه الكلمات تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، قبل مباراة فريقه أمام نظيره جينك البلجيكي المقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، رافضًا الحديث عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام نظيره مانشستر سيتي، التي ستقام يوم الأحد المقبل، في معقل الريدز.
محمد صلاح - كلوب

مساعد كلوب عن إصابات الفريق: "صلاح بخير"

كشف الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، عن استمرار غياب جول ماتيب مدافع الريدز، وشاكيرى عن الفريق الفترة القادمة بسبب الإصابة. وقال بيب لينرز مساعد يورجن كلوب المدير الفنى للفريق: "لن يعود شاكيرى إلا عقب التوقف الدولي المقبل، نريد منحه بعض الوقت وماتيب لا تزال ركبته تؤلمه، ويحتاج هو الآخر مزيدا من الوقت". كان ماتيب قد غاب عن آخر مباراتين لفريق ليفربول بسبب الإصابة، ويحتاج إلى المزيد من الوقت قبل العودة للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.
يورجن كلوب

كلوب عن مباراة توتنهام: لم أتوقع هذا الأداء

عبر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه وتطبيق الخطة، التي لعب بها أمام توتنهام والتي قادت الفريق للفوز، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في الشوط الأول. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "كلا الجناحين كانا جيدين للغاية، المثلثات التي قمنا بها بتعاون ساديو ماني وروبرتسون وفينالدوم من جهة، ومحمد صلاح وأرنولد وهندرسون من جهة، كانت قوية للغاية".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]