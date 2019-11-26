رياضة

فرمان من رينيه فايلر بعد الوصول إلى تونس

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م
بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السادسة مساء اليوم بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، موعدًا لخوض المران الأول في العاصمة التونسية، ويغادر الفريق مقر إقامته في العاصمة التونسية الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت تونس، السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادا لخوض مرانه الأول على ملعب الجامعة التونسية، ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي على ملعب رادس مساء الجمعة المقبلة، في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي (قفشة) وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن
اقرأ المزيد
نادي مصر

نادي مصر يحقق فوزه الأول في الدوري عبر بوابة دجلة

حقق فريق نادي مصر فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى سلطان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «الكلية الحربية»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. بهذا الفوز ترك فريق مصر المركز الأخير، وارتقى إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق الفوز الأول له في تاريخ المسابقة، وفي المقابل تجمد رصيد وادي دجلة عند ثلاث نقاط وتراجع إلى المركز الثامن عشر والأخير.
فالفيردي‎

فالفيردي: البعض لا يرى سوى سلبيات برشلونة

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن الانتقادات الموجهة للفريق الكتالوني، مشيرا إلى أن الجميع ينظر فقط للسلبيات، لا للإيجابيات التي يحققها فريقه. وجاءت تصريحات فالفيردي، في المؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة البلوجرانا، التي يلتقي فيها مع بروسيا دورتموند، والتي تقام على ملعب كامب نو مساء غدٍ، في تمام العاشرة مساءً. وقال فالفيردي: "البعض يتحدث عن مستوى برشلونة، وبالطبع هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسينها، لكن هناك بعضا آخر لا يرى سوى النقاط السلبية فقط، آخر مباراة عدنا في النتيجة وفزنا خارج الملعب".
الاسماعيلي

الإسماعيلي يتأهل لربع نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الإسماعيلي إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما كرر فوزه على نظيره الجزيرة الإماراتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة»، ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات البطولة. وحقق الدراويش الفوز على الجزيرة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية، بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع اللقاءين بنتيجة (4- 0)، ويلحق بمواطنه الاتحاد السكندري الذي كان قد تفوق ذهابًا وإيابًا على المحرق البحريني.
اقرأ المزيد من الأخبار
قرار-الكاف

بسبب أمم إفريقيا.. الكاف يعدل مواعيد دوري الأبطال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير مواعيد جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بدءًا من الجولة الرابعة بدور المجموعات وحتى المباراة النهائية، وجاء قرار الكاف بناءً على تحديد مواعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين في شهر أبريل المقبل، مع تحديد مباراة السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير، وتتعارض مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية للمحليين وكأس السوبر الإفريقي مع مباريات الجولة الرابعة وربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وجاءت المواعيد الجديدة لدوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:
الأهلي - أسوان (4)

الأهلي يخوض مبارياته الإفريقية على استاد السلام

حصل مسؤولو النادي الأهلي على الموافقات الأمنية بشأن اللعب على استاد السلام في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدوري أبطال إفريقيا وبحضور جماهيري يصل إلى 10 آلاف متفرج بحد أقصى خلال مباريات دور المجموعات، حيث ستكون أول مباراة للمارد الأحمر مع فريق الهلال السوداني يوم 6 ديسمبر المقبل، وأكد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في خطابه للأهلي، أن الجهات المختصة وافقت على إقامة مباراة الأهلي مع الهلال السوداني ومباراة الأهلي مع بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر على ملعب السلام.
تتويج-النجم -الساحلي -بكأس زايد‎ (1)

النجم: تعيين جاريدو مدربا للفريق.. وإصابتين بالصليبي

أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي إصابة ثنائي الفريق المدافع عامر العمراني وحارس المرمى وليد كريدان بقطع في الرباط الصليبي، قال عاشور في تصريحات لبرنامج "شجع مصر" عبر إذاعة راديو مصر: "المدافع عامر العمراني والحارس وليد كريدان تعرضا للإصابة ذاتها بقطع في الرباط الصليبي والإصابة جاءت خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره البنزرتي قبل أيام". وأعلن قيس عاشور تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق على أن يصل تونس غدًا لتوقيع العقود.
الخطيب وتركي‎ (2)

الأهلي عن زيارة آل الشيخ للخطيب: تعبر عن مشاعر حميمة

أصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًّا عبر موقعه الرسمي كشف فيه تفاصيل زيارة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مساء اليوم الإثنين.. وجاء البيان كالتالي: "بكل الترحاب والتقدير استقبل الكابتن محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]