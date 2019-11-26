فرمان من رينيه فايلر بعد الوصول إلى تونس

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م

بعثة الأهلي

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السادسة مساء اليوم بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، موعدًا لخوض المران الأول في العاصمة التونسية، ويغادر الفريق مقر إقامته في العاصمة التونسية الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت تونس، السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادا لخوض مرانه الأول على ملعب الجامعة التونسية، ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي على ملعب رادس مساء الجمعة المقبلة، في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي (قفشة) وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن