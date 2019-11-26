دي يونج: ميسي هو الأفضل والأحق بالكرة الذهبية

تحرير:محمد جمال ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م

دي يونج

علق فرانكي دي يونج خط وسط فريق برشلونة الإسباني، على مواجهة الكتالوني غدًا أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الخامسة، من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن المباراة مهمة للغاية، كما تحدث عن أحقية ميسي بالتتويج بالكرة الذهبية . وقال دي يونج في المؤتمر التحضيري للمباراة: "نحن نعلم أنها مواجهة مهمة للغاية، ونحن مؤهلون للفوز". وأكمل الدولي الهولندي:"لا نملك أخطاء كثيرة عالجنا معظمها، ونأمل أن نري تحسن أمكثر في مباراة الغد" .

وعن أكثر اللاعبين الذين يساعدونه في الملعب، قال: "جميع اللاعبين يساعدوني، لكن أعتد أن بوسكيتس هو أكثرهم، فقد ساعدني كثيرًا". وعن الكرة الذهبية، أكد: "بالنسبة لي أعتقد أن الأحق بالفوز بالكرة الذهبية، هو ميسي، لأنه هو الأفضل بلا شك، وقلتها مرارًا وتكرارًا في أكثر من مناسبة، هو الأحق بها". وعن مستواه مع