رياضة

فايلر يرفض طلب المسؤولين في الأهلي بشأن عمار حمدي

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
عمار حمدي
عمار حمدي
تمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باستمرار عمار حمدي، لاعب القلعة الحمراء، فى الفريق، رافضًا فكرة الاستغناء عن اللاعب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأبدى فايلر إعجابه الشديد بقدرات عمار حمدي، خاصة بعد مشاركته بشكل أساسي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا. وعرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، العروض التي قُدمت من أجل الظفر بخدمات عمار حمدي في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، ورفض فايلر فكرة مناقشة العروض من الأساس.
وأبلغ فايلر مسؤولى الأهلي بأن عمار حمدي سيكون ركيزة أساسية في الفريق خلال الفترة المقبلة، وسيكون له دور أساسي في التشكيل، خاصة بعد إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة، بالإضافة إلى إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي. ووضع توماس بينجللي، مخطط أحمال الفريق، برنامجا بدنيا لعمار حمدي من أجل إعداده
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الأهلي يطمح في مواصلة انتصاراته أمام الجونة بالدوري

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رئيس الاتحاد: الخطيب وعدني بالموافقة على إعارة حمدي

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أنه حصل على وعد من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الفريق، على سبيل الإعارة، وقال مصيلحي في تصريحات لقناة تايم سبورت "تربطني علاقة قوية وجيدة مع محمود الخطيب، واستفسرت منه على موقف عمار حمدي من المشاركة مع الأهلي هذا الموسم". وأضاف: "طلبت من الأهلي ضم عمار أكثر من مرة، وكان الرد ان المدير الفني السابق للفريق متمسك به، وعندما أتى المدير الفني الحالي شاهد تألق عمار مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عامًا".
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