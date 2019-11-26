الإسماعيلي يتأهل لربع نهائي البطولة العربية

تحرير:علي الزيني ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م

الإسماعيلي

تأهل فريق الإسماعيلي إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما كرر فوزه على نظيره الجزيرة الإماراتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة»، ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات البطولة. وحقق الدراويش الفوز على الجزيرة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية، بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع اللقاءين بنتيجة (4- 0)، ويلحق بمواطنه الاتحاد السكندري الذي كان قد تفوق ذهابًا وإيابًا على المحرق البحريني.

فريق الإسماعيلي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، بعد عرقلة عبد الرحمن مجدي داخل منطقة الجزاء، نفذها دونجا، لكن الحارس الإماراتي نجح في التصدي للكرة بنجاح وإبعادها إلى ركنية لم يستفد منها الإسماعيلي. وفي الدقيقة 87، نجح همام طارق في تسجيل هدف التقدم للإسماعيلي، بعدما تلاعب عبد الرحمن مجدي بالحارس،

فريق الإسماعيلي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، بعد عرقلة عبد الرحمن مجدي داخل منطقة الجزاء، نفذها دونجا، لكن الحارس الإماراتي نجح في التصدي للكرة بنجاح وإبعادها إلى ركنية لم يستفد منها الإسماعيلي.



وفي الدقيقة 87، نجح همام طارق في تسجيل هدف التقدم للإسماعيلي، بعدما تلاعب عبد الرحمن مجدي بالحارس، قبل أن تتهادى الكرة أمام اللاعب العراقي الذي سددها في الشباك الخالية.



وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أضاف حازم مرسي الهدف الثاني للإسماعيلي، بعدما تلقى تمريرة بينية من عبد الرحمن مجدي، استقبلها بتسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى، ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الدراويش بنتيجة (2- 0).