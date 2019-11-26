حركة تنقلات وترقيات محدودة بقطاع البترول

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م

طارق الملا

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات رؤساء الشركات بقطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة. وشملت حركة التنقلات والترقيات، تعيين المهندس محمد السيد المليجي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول خليج السويس، والمهندس علي فاروق قنديل رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جمسة للبترول، والمهندس أحمد محمود الشريف رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل، والمهندس محمد السيد عبد الخالق رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وادي السهل للبترول اعتبارا من 23 أبريل 2020.

كما شملت الحركة تعيين المهندس عماد عبد القادر سلامة رئيسا لمجلس إدارة شركة أنابيب البترول، اعتباراً من 9 يناير 2020، والجيولوجي خالد حمدان مهران مديراً عاماً تنفيذياً للشركة الوطنية للخدمات البترولية، والمهندس توفيق مصطفى مساعداً لرئيس الشركة للشئون الهندسية بشركة أنابيب البترول اعتبارا من 9 يناير 2020،

كما شملت الحركة تعيين المهندس عماد عبد القادر سلامة رئيسا لمجلس إدارة شركة أنابيب البترول، اعتباراً من 9 يناير 2020، والجيولوجي خالد حمدان مهران مديراً عاماً تنفيذياً للشركة الوطنية للخدمات البترولية، والمهندس توفيق مصطفى مساعداً لرئيس الشركة للشئون الهندسية بشركة أنابيب البترول اعتبارا من 9 يناير 2020، والمهندس محمد ماجد بخيت مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة أنابيب البترول اعتباراً من 9 يناير 2020.



