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حركة تنقلات وترقيات محدودة بقطاع البترول

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م
طارق الملا
طارق الملا
أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات رؤساء الشركات بقطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة. وشملت حركة التنقلات والترقيات، تعيين المهندس محمد السيد المليجي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول خليج السويس، والمهندس علي فاروق قنديل رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جمسة للبترول، والمهندس أحمد محمود الشريف رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل، والمهندس محمد السيد عبد الخالق رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وادي السهل للبترول اعتبارا من 23 أبريل 2020.
كما شملت الحركة تعيين المهندس عماد عبد القادر سلامة رئيسا لمجلس إدارة شركة أنابيب البترول، اعتباراً من 9 يناير 2020، والجيولوجي خالد حمدان مهران مديراً عاماً تنفيذياً للشركة الوطنية للخدمات البترولية، والمهندس توفيق مصطفى مساعداً لرئيس الشركة للشئون الهندسية بشركة أنابيب البترول اعتبارا من 9 يناير 2020،
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بورصة (2)

مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 6.8 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.04 مليار جنيه وسط مبيعات عربية وأجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 13781.96 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 530.89 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1398.27 نقطة.
وكالة-فيتش (1)

منها الدين العام.. ضغوط تهدد تصنيف مصر الائتماني

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن إبقاء تصنيف مصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن تصنيف مصر يعززه سجل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تحسّن استقرار الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية. ومن المتوقع أن تستمر مصر في التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة إن تمكنت الحكومة من توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة على ترسيخ الإصلاحات الهيكلية والمالية، حسب فيتش. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.5% مع "مخاطر موازنة لهذا التوقع".
البنك-المركزى

جولدمان ساكس: خفض الفائدة بمصر حافز ضروري للاستثمار

قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس ، إن خفض الفائدة فى مصر من شأنه دعم معدلات النمو على المدى الطويل، لكن الحكومة عليها خفض ما بين 200 و400 نقطة أساسية خلال 2020 لتحفيز الاستثمار الخاص، وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس منتصف نوفمبر الجاري، ليسجل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.25% و13.25% و12.75% على التوالي. وأضاف البنك في تقرير له، أن الرؤية المستقبلية للنمو فى مصر مختلطة.
نمو-اقتصاد

في 2020.. هل تعود مصر لمعدلات نمو ما قبل 2011؟

احتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2019، بمعدل نمو 5.7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4.3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل بمعدل نمو 3%. وتتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 6% خلال العام المالي المقبل 2020- 2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسّن بيئة الاستثمار، مدعوما بتعافى الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وتتماشى تلك التوقعات مع توقعات صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 6% خلال العام المالي المقبل.
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طارق-الملا-وزير-البترول-02

«البترول» تحقق 14 كشفا جديدا في 3 أشهر من 2019- 2020

كشف تقرير صادر عن وزارة البترول عن أهم نتائج الأعمال التى تم تحقيقها في المجال، موضحا أن برامج عمل وخطط الوزارة وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، أدت إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز، لتساهم إيجابيا فى دعم وزيادة إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز، واستعرض التقرير أهم وأبرز نتائج أعمال وزارة البترول والثروة المعدنية في هذه الأنشطة خلال تلك الفترة، إذ تم توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول في منطقة الصحراء الغربية، بحد أدنى للاستثمارات نحو 4 ملايين دولار.
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لماذا تعجز إفريقيا عن التصنيع رغم وفرة المواد الخام؟

تعد إفريقيا أكثر مناطق العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستحوذ على ما يقرب من 30% من الموارد المعدنية في العالم، كما تمتلك منطقة شمال إفريقيا مخزونا ضخما من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب وجود معظم الخام النووي الإستراتيجي في الصحراء؛ مثل الكولتان والذهب والنحاس وغيرها. ورغم زخر القارة الإفريقية بالمواد الخام، فإن معظم دول القارة تعجز عن تحويل تلك المواد الخام إلى مواد تامة الصنع، وتقوم بتصديرها بأثمان بخسة لدول أوروبا التي تربح من ورائها الكثير بعد تحويلها إلى منتجات صناعية كاملة.
خط الغاز بين الأردن وإسرائيل

تفاصيل بدء ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر في 2020

قال مصدر مسئول بقطاع البترول المصرى، إن هذه الصفقة تعيد تشكيل هيكل مساهمي شركة غاز شرق المتوسط المالكة لخط الغاز بين مصر وإسرائيل، والتي كان أحد مساهميها رجل الأعمال المصري الراحل حسين سالم، بما يسمح بتسوية قضايا التحكيم الدولي التي فرضت على مصر غرامات وتعويضات باهظة، إضافة إلى أنها تأتى فى إطار خطة تحول مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة، خاصة أن بدء استيراد الغاز الطبيعي من الخارج يأتي أيضا في إطار خطة الحكومة لتحرير سوق الغاز المصري، من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراده وزيادة إمداداته لتوفير احتياجات القطاع الصناعي.
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البترول: محاولة سرقة فاشلة وراء حريق «ترعة المواسير» بإيتاي البارود

قال المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، إنه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث قام اللصوص بتركيب "كلبس" بغرض السرقة، وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة، موضحا في بيان، أن فرق الفنيين بالشركة انتقلت على الفور لموقع الحادث وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث، وقامت بمعاينة المكان، وحررت محضرا بالواقعة في الخامسة مساء.
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