تأجيل محاكمة المتهمين بحرق «كنيسة كفر حكيم»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م

المستشار محمد شرين فهمي

أجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بــ«حرق كنيسة كفر حكيم» بكرداسة لجلسة 3 ديسمبر، واستمعت المحكمة إلى 4 من شهود الإثبات التي تبين للمحكمة تضارب أقوالهم ووجهت لهم تهمة الشهادة الزور بعدما طالب ممثل النيابة هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على الشهود؛ لشهادتهم الزور فى القضية، وكانت المحكمة قد أمرت بإلقاء القبض عليهم داخل القاعة عقب سماع شهادتهم. وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين تطبيقًا لمواد القانون. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس.

وكشفت تحقيقات النيابة، تورط المتهمين بحريق «كنيسة كفر حكيم» بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل،