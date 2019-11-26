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16 قتيلًا و31 مصابًا في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
انفجار
انفجار
لقى 16 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 31 آخرين أغلبهم من الفصائل السورية الموالية لتركيا، جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب رأس العين شمال شرق سوريا. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن أغلب المصابين حالتهم حرجة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات القريبة، وبعضهم نقل إلى تركيا نظرا لخطورة إصاباتهم. وفي وقت سابق، لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة في إحدى الأسواق بمدينة عفرين الواقعة في ريف حلب شمالي البلاد.
وأفاد المرصد السوري، أن الانفجار الذي وقع في سوق الهال الواقعة في مدينة عفرين خلّف أضرارا مادية كبيرة، كما أدى إلى اندلاع حريق هائل في إحدى محطات الوقود الواقعة بالقرب من موقع الحادث، ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الانفجار.وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، كان أعنفها انفجار سيارة
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وفد أمريكي رفيع المستوى يلتقي حفتر لبحث أزمة ليبيا

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حرق مقرا لعناصر الفصائل السورية بسبب التحرش بالنساء

هاجم أهالي مدينة تل أبيض بشمال سوريا، مقرًا لعناصر الفصائل السورية الموالية لتركيا، وأضرموا النيران فيه ما أسفر عن مقتل 3 عناصر في الحريق، إذ قال مصدر محلي، إن الحادثة جاء كرد فعل من سكان حي الجسر بالمدينة على إقدام أفراد من فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا على التحرش بنساء من الحي مما أثار غضب المدنيين، مشيرًا إلى أن مدينة تل أبيض تشهد فلتانا أمنيا منذ سيطرة القوات التركية وحلفائها 13 أكتوبر الماضي في إطار عملية «نبع السلام»، حيث تشهد المدينة بين الحين والآخر تفجيرات وعمليات سلب ونهب وخطف وتحرش واغتصاب بالنساء، وفقا لروسيا اليوم.
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تركيا تعتقل 46 شخصًا انتقدوا عدوانها على سوريا

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